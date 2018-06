Procesul de schimbare organizationala -> Provocari + Oportunitati = Performanta

Participantii evenimentului au avut oportunitatea de a afla noi modalitati de implementare si de abordare a schimbarii, aspecte prezentate de catre speakeri in domeniu si invitati speciali.Astfel,- Business Transformation Advisor, creaza cadrul de deschidere al evenimentului si introduce notiuni referitoare la schimbarea managementului prin inovatie.Primul speaker al evenimentului,- Country General Manager, Xerox Romania discuta despre importanta schimbarii si semnaleaza un aspect de luat in considerare - "Durata de viata a unei companii din zilele noastre este in declin."Acest lucru este cauzat de faptul ca traim intr-o lume a vitezei, iar companiile au nevoie sa fie la curent cu trendurile de pe piata, competitia fiind acerba: daca in anii '90 o companie avea o speranta de viata aproximata la 90 de ani, in zilele noastre aceasta durata a ajuns de 4,5 ori mai mica - fiind estimata la 20 de ani, iar acest lucru se intampla din cauza digitalizarii, ce constituie atat un avantaj, cat si un dezavantaj, apreciaza Gabriel Pantelimon.Ce nu trebuie, totusi, sa se schimbe in managementul unei companii sunt valorile, precum: corectitudinea, adevarul, cinstea, etica, respectul fata de clienti si respectul fata de angajati: "Acestea nu trebuie sa dispara, ci trebuie sa fie epicentrul structurii organizationale al unei companii."Gabriel Pantelimon prezinta apoi un exemplu concret din cadrul companiei Xerox Romania, ce tine de managementul schimbarii: la data de 1 iulie 2009, URSULA BURNS, Business Executive , devine prima femeie afro-americana care conduce o companie Blue Chip din Fortune 500 (S&P 100) . La acea vreme, aceasta schimbare a adus imbunatatiri in ceea ce priveste portofoliul de produse si servicii Xerox, dar si o noua strategie de vanzari pentru companie.Cel de-al doilea speaker,- Senior Project Manager, Horvath & Partners - deschide apoi discursul sau cu o serie de intrebari referitoare la schimbare: "Cati dintre noi ne bucuram in fata oricaror tipuri de schimbari obisnuite, minore din viata noastra? Dar in fata celor legate de schimbarea managementului din organizatie?" conducand, apoi, catre un raspuns cu privire la raportarea individuala in fata schimbarii.Gradul de acceptare individuala in ceea ce priveste schimbarea si adaptarea reprezinta modul in care compania va putea propaga noi strategii si tehnici de acaparare a pietei. Continuandu-si interventia cu o abordare pragmatica, Zsuzsa Bereschi prezinta audientei o serie de pasi ce pot fi utilizati in cadrul procesului de schimbare.- WW Risk Analytics, Governance and Policy Consultant, HP INC. prezinta cateva temeri ce pot aparea odata cu schimbarea, temeri ce pot fi cauzate de dualitatea dintre dorinta de confort si cea de schimbare in care, pe care adesea o simtim: "Rezistenta la schimbare aduce, in unele cazuri, ca prima reactie raspunsul 'nu se poate'. Abia dupa aceasta faza de negare apare, deseori, o abordare receptiva catre schimbare".Eugenia Vasiloae subliniaza faptul ca obisnuinta este primul obstacol intalnit in randul schimbarii, numindu-l temeinic "down-hall-ul" schimbarii. Acesta este obstacolul care, odata depasit cu succes, va face trimitere catre un proces de schimbare mult mai fluid si natural.De asemenea, Eugenia Vasiloae puncteaza aspecte importante ce vizeaza managementul de top: "Un management bun duce si la sanse de reusita mari. Management of change aduce de la sine ceea ce este necesar intr-o lume a schimbarii rapide".Atentia asupra modalitatii in care este produsa schimbarea atunci cand aceasta prezinta potentiali factori pot afecta colaborarea cu clientii companiei: "Atunci cand este vorba despre end-users, este necesar sa te asiguri ca lucrurile care survin in urma schimbarii vor fi in beneficiul end-userilor.".- Project Manager, IBM Romania, cel de-al patrulea speaker al evenimentului, prezinta necesitatea abordarii unei atitudini flexibile in fata schimbarii, in mod special atunci cand ne raportam la nevoile si dorintele clientilor.Reprezentanta IBM Romania ne explica apoi faptul ca este esential ca inainte de a parcurge pasii catre schimbare sa fie urmarite cateva elemente: modalitatile prin care compania s-a organizat la nivel de top management pana la momentul respectiv, operatiunile aflate deja in desfasurare cu clientii companiei (pentru ca acestea sa nu aiba de suferit in urma schimbarii), precum si colaborarea eficienta cu departamentul financiar al companiei, pentru a putea gestiona resursele companiei intr-un mod cat mai eficient.Prima sesiune de prezentari este incheiata de catre invitata speciala a evenimentului,- Executive & Personal Mentor - International Motivational Speaker - Author - Ultra Runner - TEDx Speaker.Aceasta a deschis prezentarea sa intr-un mod inedit si a punctat aspecte importante legate de schimbare la nivel de individ, in primul rand, dar si la nivel de grup. Aceasta explica faptul ca evitarea schimbarii nu este o solutie: "Schimbarea se produce fie ca dorim noi sau nu, dar ceea ce este important este sa invatam ceea ce aceasta are de oferit, iar cu o abordare potrivita vom vedea ca, de fapt, aceasta schimbare aduce intotdeauna numai aspecte pozitive".Filosofia sa de baza este strans legata de personal excellence. In viziunea sa, "acesta nu este un aspect cu care ne nastem, ci este acel determinant care se capata in timp si are la baza o decizie pe care fiecare individ trebuie sa si-o asume." Ulterior, aceasta vorbeste despre importanta trairii momentului prezent la capacitate maxima, fiind foarte importanta pentru schimbare.In viziunea sa, visurile sunt, totodata, importante, deoarece acestea reprezinta, de fapt, obiectivele noastre profesionale si personale. Cum se pot indeplini? Raportandu-ne la temeri, indiferent de cultura din care provenim, "fricile sunt internationale. Frica cea mai importanta ce trebuie depasita in procesul de schimbare este frica de esec.Atitudinea pe care trebuie s-o abordam in aceasta situatie este de constientizare a faptului ca nu suntem singurii care se infrunta cu acest tip de frica si, totodata, ca noi suntem responsabili de a o depasi, nu altcineva. Cum putem depasi aceasta frica? Prin cautarea celor mai puternice motivatii ale noastre, prin eliminarea scuzelor, deoarece lucrurile devin dificile in procesul de schimbare", iar secretul irlandezei Alex Panayotou este simplu: "nu te lasi infrant, te inconjori de cat mai multi oameni pozitivi si, repet: nu te lasi infrant.De asemenea, echipa este foarte importanta. Ajuta-ti oamenii din echipa si ei te vor ajuta pe tine.".Cea de a II-a sesiune debuteaza cu interventia lui- Chief Transformation Officer, reprezentant NN ROMANIA.Acesta ridica, asemeni antevorbitoarelor sale, intrebari orientate catre zona reflectiva, precum: "De ce este atat de greu sa ne schimbam? De unde sa incepem?" si afirma ca orice metoda poate sprijini procesul de schimbare atat timp cat este implementata in mod sistematic, astfel incat sa poata avea loc o sedimentare a practicilor exersate.In viziunea sa, punctele cheie pentru obtinerea unui management eficient sunt: "true commitment - trebuie sa crezi cu adevarat si sa te intrebi daca esti cu adevarat dedicat procesului care va aduce schimbarea; consistency - trebuie sa depui efort constient in fiecare zi ca sa poti atinge aspectele avantajoase ale schimbarii; orientarea in mediul in care te afli - evaluarea spatiului in care lucram pentru a determina factorii de care avem nevoie pentru a ajunge la performantele dorite.".- CEO, GOOD BEE (ERSTE GROUP) & Presedinte, LET'S DO IT, ROMANIA! ne transmite o viziune legata de procesul schimbarii, dezvaluita prin intermediul unei intrebari esentiale: "Are you a Doer?", facand astfel referire la necesitatea transpunerii planurilor in actiuni, pentru a putea vedea rezultatul brut al dorintelor noastre, fie ca este vorba de organizatie sau ca este vorba de individ.Acesta mai sustine si ca schimbarea este o constanta, "de aceea strategiile in 2018 se fac pe o durata de 3 luni sau 4-6 luni. In fiecare moment poate aparea un 'disruptor', trebuie sa fii atent mereu la ce se intampla in piata, sa ai urechile deschise, mai ales la nivel competitional.".- PhD in Marketing, Sales & Marketing Expert, International Speaker & Advisor; Senior trainer & consultant, Sfera Business este cel de-al doilea invitat special al evenimentului si ne vorbeste despre schimbare din perspectiva transformarii digitale: " Digital transformation - se refera la importanta de a tine pasul cu schimbarile la nivel digital, altfel business-ul o sa moara treptat, dar sigur ".In viziunea sa, liderii trebuie sa-si analizeze modul in care se raporteaza la ceea ce a fost si ceea ce este acum pentru a parcurge pasii in vederea obtinerii performantei in schimbare.Acesta ne atrage atentia, insa, ca anterior demararii procesului de schimbare, trebuie facuta o analiza atenta - doar unele lucruri ar trebui schimbate, altele fiind mai bine sa ramana intacte.Pablo Ferreiros Bennett explica, de asemenea, ca noile transformari atrag de la sine necesitatea unui nou set de competente necesare pentru a putea obtine o tranzitie usoara. Astfel, acesta aduce in discutie tema diferentelor majore dintre generatii, "lost generation" fiind una dintre temele cu mare impact in cadrul evenimentului.- Coordinator Management Consulting Practice, NOERR FINANCE & TAX, a discutat despre opt etape prezente in ciclul schimbarii, dupa cum urmeaza: " (1) the sense of urgency - etapa de analiza a pietei si analiza a competitiei, (2) establishing a clear vision - viziunea schimbarii - intervine atunci cand dezvoltam strategiile ce vor duce la indeplinirea shift-ului, (3) assist in overcoming obstacles - momentul in care riscul este asumat, (4) support and mentain progress - momentul decisiv in sprijinirea progreselor obtinute pana la momentul respectiv, (5) create coalition - etapa importanta in procesul schimbarii, se refera la implementarea schimbarilor si a proiectelor, (6) share vision - discutarea progreselor obtinute in cadrul echipelor, (7) secure short-termgains - momentul in care progresele obtinute sunt valorificate si recompensate, (8) establish - etapa in care atentia este acordata exclusiv clientilor si a productivitatii obtinute pentru a identifica ulterior noi modalitati de imbunatatire a eficientei companiei."Ulterior, IRINA SERSUN-GURTLER introduce in discutia sa key-points-uri precum: secure short-term gains, organizational mindset, traditional companies vs. high performance companies.In incheierea evenimentului,- Change & Learning Lead Business Partner, NTT DATA, aduce in discursul sau teme legate de temerile produse in fata dorintei de schimbare: "Oamenilor le este teama ca pierd acea stare de confort, deoarece perspectiva de viitor este incerta, nepalpabila. Ce se ascunde in spatele fricii? Cunoasterea, varietatea, dezvoltarea, se regasesc ca aspecte pozitive insa, totodata, acestea dezvaluie si temeri in fata esecului si a incertitudinii viitorului. (...) Este important sa avem un mindset pozitiv de inlaturare a parghiilor survenite din temeri, iar la nivel de organizatie trebuie lucrat la nivel de grup pe acest aspect, deoarece aceste elemente sunt esentiale in procesul de schimbare al mangementului.".Evenimentul SHIFT. 