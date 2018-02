Romanian Executive Summit 2018 - Povestea Leadershipului 2.0

"EU" - "Transformarea incepe cu mine. Sau despre calatoria de transformare a lui Harap-Alb" | Sustinut de Rodica Obancea;

"ECHIPA" - "Angajamentul se naste in ECHIPA ta! Sau cum Harap-Alb isi face o echipa puternica si reuseste prin aceasta | Sustinut de Madi Radulescu;

"ORGANIZATIA" - "Rolul leaderului in ORGANIZATIE! Sau cum se produc rezultatele prin actiunile asumate si implementate de echipa | Sustinut de Ovidiu Toader.

COACHES:

Si in basm, si in business, intr-o prima instanta a leadershipului strategic, transformarea isi afla protagonistul chiar in lider - vioara intai a orchestrei organizationale.Totodata, modul in care managerul ghideaza activitatea membrilor si se raporteaza la indeplinirea obiectivelor ii va defini calitatea de prima veriga in alcatuirea companiei. Acestea fiind spuse, cum facem corect business pe o piata competitiva?De patru ani, leadershipul de calitate nu mai este secretul bine ascuns al celor putini. Pentru dezbaterea si constientizarea celor mai importante dinamici din mediul de afaceri, Romanian Executive Summit (RExS), ajuns la cea de-a patra editie, organizeaza in data de 13 aprilie 2018, la Cluj, Hotel Golden Tulip, evenimentul tematic "Povestea Leadershipului 2.0", dedicat managerilor de top din Romania, aflati in functii C-level: CEO, COO, CFO, Managing Partner, General Manager, Director Marketing, Directori HR, Business Partner s.a m.d. Cu prilejul intalnirilor anterioare, RExS s-a remarcat drept un concept de coaching sui-generis pe piata autohtona, un excelent spatiu de intalnire pentru profesionistii care urmaresc o schimbare de paradigma in strategia de management.Evenimentul "Povestea Leadershipului 2.0" imprumuta idei si concepte din basmul Harap-Alb, articulandu-se in trei workshopuri interactive sustinute de tot atatia traineri consacrati.Este vorba despre ateliere lucrative centrate pe cele trei unghiuri de abordare majore:Asadar, workshopurile de executive coaching vor insemna o incursiune in principalele dimensiuni implicate in actul de management - liderul, echipa, organizatia - aflate intr-o relatie de interdependenta.Coach profesionist, are competente de coaching executiv si de echipa, certificate de International Coach Federation, si crede in valorile leadershipului de top.Este antrenata sa lucreze cu lideri si echipe, ca sa aduca in organizatii deschiderea catre desavarsirea personala si catre colaborare, ajutand la punerea in practica a potentialului maxim, tradus prin rezultate exceptionale.Dupa 15 ani de educatie, consultanta, training si facilitare de procese de transformare organizationala, a adaugat pe lista si coachingul executiv.Madi ii ghideaza pe lideri spre cea mai inalta misiune a lor: conducerea organizatiilor spre performanta.Ovidiu Toader este business coach, consilier in afaceri si antreprenor, partener in peste 10 companii in ultimele doua decenii, cu cifre de afaceri cumulate de peste 60 de milioane de euro.Din 2014 lucreaza cu antreprenori si manageri pentru: stabilirea cu claritate a viziunii, a obiectivelor si pentru crearea planului de actiuni.Ii insoteste pe partenerii lui in implementarea planului de actiuni si in obtinerea rezultatelor pentru a mentine focusul pe profit si eficienta!