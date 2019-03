Cine este antreprenorul roman care a ajuns influencer in online, dupa Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs si Bill Gates

Barometrul afacerilor de tip startup din Romania a fost realizat de EY Romania, Impact Hub Bucharest si Startarium.Intrebat daca se astepta la aceasta mentiune, Cristian Onetiu raspunde: "Sunt placut surprins ca numele meu a aparut in aceasta cercetare.Cred ca acest fapt provine din tot ce am facut pentru antreprenori in ultimii doi ani.Iar numarul mare de urmaritori demonstreaza faptul ca exista o populatie cu sprit antreprenorial, care n-a beneficiat pana acum de altfel de informatii.Tocmai lipsa unui continut de acest gen a dus de fapt la acest consum constant si la cresterea apetitului pentru dezvoltarea antreprenoriala.Cifrele vorbesc de la sine: peste 1,4 milioane de view-uri pe subiecte antreprenoriale, pe YouTube, peste 6,5 milioane de minute vizionate; aproape 30.000 de subscriberi, totul doar din continut.A fost un pariu cu mine: daca reusim sa ajungem la 1 milion de views inseamna ca exista oameni interesati de aceasta zona.A fost un pariu castigat, dar nu pot sa spun ca a fost neaparat o surpriza, ci, asa cum spuneam la inceput, mai degraba o urmare fireasca a lucrurilor pe care le-am facut, a continutului pe care l-am oferit pe platformele mele", spune Cristian Onetiu.Cristian Onetiu considera ca increderea si credibilitatea castigate se datoreaza foarte mult faptului ca tot ceea ce ofera la nivel de continut este probat de timp si experienta."Am reusit in cei 15 ani de antreprenoriat sa dezvolt afaceri care au depasit 100 de milioane de euro, dar am si ratat de 4 ori in tot acest proces! Am invatat ce se face si ce NU se face in afaceri pentru a avea succes. Din experienta, nu din carti!", spune Cristian Onetiu.Toate aceste cunostinte dobandite au fost adunate ulterior tot de el in programe de educatie antreprenoriala structurata, accesibile oricarui doritor.Succesul sau se datoreaza si faptului ca in era dezvoltarii tehologice si a importantei vitezei de circulatie a informatiei, el si-a dat intalnire cu generatia noua de antreprenori pe un teritoriu cat se poate de ofertant si de prietenos: online-ul, acolo unde le vorbeste celor interesati sa porneasca un business sau sa-l faca performant, pe limba lor, in contexte informale, relaxate, in timpul cel mai potrivit pentru ei, nu intr-o clasa de curs.Asa se explica numarul mare al celor care urmaresc materialele video sau cursurile online pe care le ofera.Produsele create ii ajuta pe cei interesati sa isi dezvolte rapid si sustenabil afacerea.Fiecare produs este de fapt o platforma online specifica, ce urmareste dezvoltarea competentelor, abilitatilor si tehnicilor practice, necesare pentru a ajunge sigur si planificat la obiective.In ultimii doi ani, Cristian Onetiu a participat la peste 40 de evenimente, ca speaker, a tinut 24 de cursuri sau masterclass-uri, live cu public, in medie 5 ore fiecare curs, ceea ce s-ar traduce in peste 120 de ore de evenimente live. A realizat peste 110 materiale video cu continut propriu, publicate pe YouTube, gratuit si 2 programe educationale online cu module video, care contin impreuna peste 120 de video-uri.Motivatia pentru care crede ca merita sa investeasca in pregatirea viitorilor oamenilor de business din Romania este dorinta de a da mai departe din experienta acumulata, de a-i ajuta pe viitorii antreprenori sa nu dea gres."Eu cred cu tarie ca noua generatie de antreprenori poate aduce o contributie foarte mare in autonomia nationala. Eu am ratat de 4 ori, dar eu n-am avut de unde sa invat. Imi doresc foarte mult sa ofer o alternativa realista pentru piata economica. De aceea, misiunea mea este sa echipez, sa modelez si sa inspir orice persoana cu spirit antreprenorial sa obtina ce isi doreste pentru el si cei din jur: libertate, prosperitate si implinire!", spune Cristian Onetiu.Conform studiului Barometrul afacerilor de tip startup 2019, Cristian Onetiu - Antreprenor / Business Mentor este cel mai mentionat antreprenor roman. Elon Musk - antreprenor, CEO Tesla Motors, este cel mai inspirational antreprenor strain. Pe locul al doilea se claseaza Jeff Bezos - antreprenor american, fondator si CEO Amazon, urmat de Steve Jobs (Apple) si Bill Gates (Microsoft).Co-fondator al celei mai mari companii romanesti din industria de vanzari directe, peste 40.000 de distribuitori si peste 50 de milioane de euro cifra de afaceri din 2005 pana in prezent: Life Care.Co-fondator al celei mai mari companii de distributie alimente BIO in lanturile internationale de retail: BioLogistic.Partener in prima retea nationala de centre integrative de "Educational Well-Being": Centrul Fericirii.Co-fondator al primei companii de celebrity branding din Romania: Icelebrity.Initiatorul echipei de coach, traineri formati si certificati John Maxwell Team din Romania.Prezent in TOP 500 ForbesSpeaker la evenimente de business si la evenimentele speciale corporatePrezent in enciclopedia personalitatilor din Romania "Who is Who"Antreprenor cu o experienta cumulata in peste 15 ani