Reguli de eticheta, in prag de primavara. Tu stii cum sa oferi flori in relatiile de afaceri?

Care sunt situatiile in care poti oferi buchete de flori intr-un mediu business?

Intri in prima florarie sau colaborezi cu un atelier de design floral?

Poti trimite flori si unui barbat?

Care sunt aspectele la care trebuie sa fii atent?

Gestul oferirii de flori nu trebuie sa devina unul personal

Tine cont de raportul dintre voi

Ai grija la florile care pot fi daunatoare persoanelor cu alergii

Nu trata cadourile florale de zi de nastere in functie de performanta angajatului

Ne petrecem o mare parte din zi la locul de munca si, inevitabil, aflam de reusite ale colaboratorilor nostri, interni sau externi. Este natural sa ne gandim la oferirea unor mici cadouri pentru a marca astfel de momente si o putem face intr-un mod simplu si placut, cu ajutorul unui buchet de flori. Pana la urma, florile nu au nevoie de prea multe cuvinte pentru a-i produce unei persoane un zambet sincer.Ocaziile sunt nenumarate. Sunt multe companii care aleg sa ofere cate un buchet de flori angajatelor la zilele de nastere sau in urma unei reusite profesionale. Unui partener de afaceri ii poti trimite flori pentru a-l felicita in cazul unui succes sau unui client pentru a-i multumi pentru o colaborare reusita.Insa nu e obligatoriu ca ocaziile sa fie legate de o reusita in afaceri, se pot oferi flori in cazul casatoriei unei colege sau pentru o colega proaspat mamica.Depinde de constanta gestului si de scopul oferirii buchetelor de flori. Cei care apeleaza la un atelier de design floral isi doresc o anumita constanta din punct de vedere calitativ, un anume stil si, nu in ultimul rand, sa obtina avantaje financiare in cazul unei colaborari pe termen lung. E recomandat, totusi, sa apelezi la cineva in care ai incredere si cu al carui stil rezonezi.Sunt multe controverse pe aceasta tema. De cele mai multe ori, femeile sunt destinatarele cadourilor florale, deoarece au o anumita inclinatie spre frumos. Insa, in lumea moderna in care ne aflam, sunt din ce in ce mai multe situatii in care barbatii pot fi placut surprinsi printr-un asemenea gest.Am asistat, de altfel, la multe momente in care primirea unui buchet de flori de catre barbati starneste discutii aprinse, amuzante, iar acestia au fost incantati si chiar s-au aratat interesati de modul in care pot ingriji florile incat sa isi mentina prospetimea.Ca principiu, nu e gresit sa ii oferi unui barbat flori, mai mult, poti oferi aceleasi flori pe care le-ai alege unei femei. Insa, cum rozul sau rosul sunt considerate culori feminine si daca iti este teama sa nu ii ranesti "masculinitatea", opteaza pentru flori cu aspect sau in culori "puternice": leucospermum, strelitzia sau alte flori tropicale, dar chiar si trandafirii maro, albastri sau negri pot reprezenta o solutie. O alta varianta, mai cuminte, este sa alegi o planta verde.Sunt cateva reguli de care e bine sa tii cont, altfel poti risca sa obtii un efect opus celui dorit.Indiferent de raportul dintr-o relatie de business, e esential sa eviti florile sau culorile care pot transmite un mesaj gresit, cum ar fi trandafirii rosii, asociati unei relatii personale.Colegii sau chiar persoana care primeste florile pot percepe cadoul intr-un mod nepotrivit. Alege in schimb un buchet de flori multicolore de sezon pentru a evita confuzia.E in regula sa trimiti individual un cadou floral unei colege sau unei cliente. Daca destinatara este o persoana aflata intr-o pozitie superioara, insa, e indicat ca acesta sa vina din partea grupului. Nu vrei sa creezi impresia ca doresti sa obtii anumite favoruri.De cele mai multe ori, nu poti sti daca o persoana are alergie la polen si atunci incearca sa eviti florile cu risc, cum ar fi iasomia sau musetelul.Multe companii ofera un buchet de flori angajatelor la zilele de nastere sau cele onomastice si, desigur, este un gest foarte frumos. Poate ajunge sa aiba rezultate negative daca buchetul variaza calitativ in functie de performantele la locul de munca.Rezuma-te la oferirea buchetului ca semn de apreciere. Si daca adaugi si un mesaj personalizat din partea directorului/presedintelui companiei, motivatia sarbatoritei poate creste semnificativ.Este indicat sa respecti eticheta oferirii unui buchet de flori in mediul de business. Iar cand ai dubii, apeleaza la floristul tau de incredere.