Cum sa fii un lider care contribuie la cresterea companiei prin mentalitatea sa

Florentina Susnea, Managing Partner, PKF Finconta

Efectul pozitiv al mentalitatii de crestere in cadrul companiilor

Actiuni pentru a construi o cultura organizationala bazata pe mentalitatea de crestere

Caracteristici ale liderilor cu mentalitate de crestere

Unii incremenesc intr-o gandire fixa, in timp ce ceilalti vad oportunitatea cresterii.De altfel se spune ca atunci cand vei invata sa primesti esecul ca pe o oportunitate te afli pe drumul cel bun, cel al cunoasterii si progresului.Un lider cu mentalitate de crestere a depasit etapa fricilor si primeste esecul ca pe o provocare sau pe ca o experienta menita sa il ajute sa depaseasca orice obstacol.Aceasta diferenta apare si in cazul companiilor. Unele dezvolta culturi organizationale predispuse la status quo, iar altele la evolutie si schimbare.Sunt companii pentru care unii angajati sunt resurse iar altii talente, in timp ce pentru alte companii toti angajatii sunt talente.Primele definesc o mentalitate fixista, care-i privilegiaza pe cei identificati ca talente. Celelalte demonstreaza ca au incredere in potentialul fiecarui angajat de a se dezvolta.Dupa cum arata o cercetare a Harvard Business Review, incurajati de increderea investita in ei, angajatii din companiile care-i considera pe toti ca avand potential sunt cu 47% mai increzatori in colegii lor, 34% din ei sunt mai responsabili si mai implicati si 49% spun ca inovatia este sustinuta de compania in care lucreaza.Deoarece beneficiile companiilor ce crediteaza potentialul angajatilor sunt multiple, iata care sunt actiunile necesare pentru construirea unei astfel de culturi organizationale:Incurajarea angajatilor pentru explorarea de noi oportunitati la locul de munca si dobandirea de noi aptitudini si competente, inclusiv prin rotatia intre diferite departamente, functiuni sau sectii.Evoluarea rolului managerilor prin adaugarea sarcinii de catalizatori ai mentalitatii de crestere. Transformarea acestora in modele si resurse de invatare pentru echipele pe care le coordoneaza si nu numai.Aprecierea formala si informala a eforturilor de invatare, venita din partea coordonatorilor de echipa, supervizorilor sau managerilor.Alocarea lunara a unei sarcini de imbunatatire a activitatii pe care o desfasoara fiecare angajat, in echipa cu colegii.Generarea unor contexte care sa permita initiativa, experimentarea, dar si eventualul esec, cu scopul de a identifica solutii noi si diferite, altele decat cele deja stiute.Liderii care imbratiseaza mentalitatea de crestere stiu ca invatarea si progresul sunt la fel de importante ca efortul. Intr-o companie antreprenoriala, invatarea, schimbarea si evolutia sunt elemente-cheie. De aceea este foarte important ca echipele acestor companii sa identifice rapid ceea ce pot invata din experientele lor, pentru ca apoi sa foloseasca aceasta cunoastere pentru a evita sa faca aceleasi greseli de doua ori.O alta caracteristica a liderilor care au mentalitate de crestere este capacitatea de a vedea oportunitati noi peste tot - la conferinte sau eveniment de networking, intr-o stire de afaceri sau intr-un raport de industrie.Fiind constanti in efortul de a se dezvolta interior, acesti lideri reusesc sa isi depaseasca convingerile limitatoare si ajung sa profite de mai multe conjuncturi oportune decat oricand inainte, mai ales atunci cand acestea le-ar putea duce afacerea la un nou nivel.Realizand pe deplin beneficiile unei mentalitati de crestere, acesti lideri sunt in cautarea unor modalitati de a se imbunatati, adesea prin educatie continua. Chiar daca unii dintre acestia sunt experti recunoscuti pe o anumita arie de expertiza, ei considera ca este intotdeauna posibil sa inveti lucruri noi, mai ales daca studiezi si esti deschis la tot ceea ce apare nou in domeniul de activitate al firmei, dar si in domenii conexe.Poate cea mai importanta trasatura a liderilor cu mentalitate de crestere este aceea ca doresc sa-i vada si pe altii reusind. Scopul lor este acela de a-si sprijini colegii in calatoria lor de dezvoltare profesionala si personala.Aportul acestora in companie este deci unul fenomenal. Alaturi de ceilalti colegi cu pozitii de management ei sunt cei care devin modele si surse de inspiratie pentru ceilalti manageri si contribuie la dezvoltarea viitoriilor lideri in aceasta mentalitate de crestere.