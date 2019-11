Cum se pregatesc liderii companiilor din Romania sa performeze intr-un mediu de business turbulent?

CEO Conference - Shaping the Future

In cadrul acestuia, lideri autentici, reprezentanti ai unor brand-uri puternice, executivi din companii care lucreaza in principale domenii ale economiei din Romania - de la finante, banci, asigurari, tehnologie, logistica, pana la automotive si consultanta isi vor expune viziunile si vor cauta solutii pentru o economie care, la nivel global, este tulburata de incertitudini politice si razboaie comerciale.Pornind de la termenul inventat de futurologul Adjiedj Bakas, autorul cartii, vom organiza, pentru a doua oara in Romania, o conferinta dedicata fenomenului de slowbalization - contextul economic in care globalizarea stagneaza, apare noul nationalism, iar regionalismul si patriotismul sunt invocate din ce in ce mai mult.Vorbind in exclusivitate pentru Doingbusiness.ro, in mesajul transmis participantilor la CEO Conference,a explicat cum deschiderea granitelor ca urmare a globalizarii a transformat tarile din Estul si Sudul Europei in state furnizoare de asa numiti "youngsters".", crede Bakas, care afirma, in contextul fenomenului de slowbalization, ca "".Intrucat economia globala se confrunta cu o perturbare semnificativa a lanturilor de aprovizionare, iar banii devin din ce in ce mai scumpi, cresterea increderii intreprinderilor, a consumatorilor si a investitorilor, economistii spun ca escaladarea situatiei actuale ar duce la o noua recesiune.Ce instrumente de management strategic sunt imperative liderilor companiilor romanestipentru atenuarea riscurilor si pentru a-si conduce organizatiile la performantain perioade de turbulenta?Crearea unei organizatii agile si imbunatatirea fluxurilor financiare este prioritatea fiecarui lider de organizatie.", a declaratConferinta CEO Conference - Shaping the Future este structurata in doua parti.este dedicat discutiilor despre leadership in vremuri de incertitudine:- catalistul unei noi crize?- in contextul schimbarilor modelelor de colaborare intre jucatorii economici si a exigentelor sporite ale consumatorilor- sisteme de gestionarea riscurilor- crearea de structuri organizationale care sa preia responsabilitati in cazul unui colaps neintentionat de competenta manageriala- este recalificarea fortei de munca o solutie?Invom dezbate despre inovatii transformative si va cuprinde subiecte precum:- amplificarea pe retelele sociale a stirilor defaimatoare poate aduce prejudicii importante imaginii unui brand. Cum se pot evita sau gestiona astfel de situatii- care sunt tehnologiile cele mai eficiente pentru care sustin excelenta in relatiile cu clientii- rolul transformarii digitale in contextul cladirii unei organizatii agile- o noua era de experimentare, co-creare, platforme si ecosisteme de business - toate alimentate de inteligenta artificiala si advanced analytics- cum poate fi abordata remodelarea organizationala pentru a combina cel mai bine capabilitatile tehnologice cu cele umane.: Mark Davis, Country Director EBRD (European Bank for Reconstruction and Development); Virgil Soncutean, CEO Allianz-Tiriac Asigurari; Madalina Teodorescu, Vice-Presedinte FIRST BANK; Marius Persinaru, CEO Schneider Electric; Iulian Trandafir, CEO Alliance Healthcare; Lucian Anghel - Presedinte BVB; Violeta Luca, General Manager Microsoft Romania, Florin Popa - Member of the Board and B2B Director Orange Romania; Gabriel Pavel, Balkans Sales Director Fujitsu Global; Gabriel Ivan, Country General Manager Chep Romania; Valentin Stanescu, General Manager Dell Technologies Romania; Costin Avram, General Manager Crystal System.Partenerii evenimentului sunt: FIRST BANK, Allianz-Tiriac Asigurari, Schneider Electric, Alliance Healthcare, EBRD, Microsoft Romania, Orange Business Services, Fujitsu, CHEP Romania, Dell Technologies Romania, Crystal System, WDP, Kompass Romania.Promovarea evenimentului este sustinuta de parteneri de prestigiu, precum: Maramures Business Club, Asociatia Firmelor Timisene, Centrul de Dezvoltare Manageriala, Asociatia Firmelor Bihorene, AGERPRES, Financial Market, Transilvania Business, Spatiul Construit, Agora, SoftLead, CfNET, Faclia, Manager Express, Business24, Cariere, Jurnalul de Afaceri, Ziare.com.CEO Conference - Shaping the Future este evenimentul de referinta al liderilor marilor companii din Romania care, prin componenta unica a persoanelor influente pe care o reuneste, ofera mediului de afaceri romanesc o platforma exclusiva pentru discutii si solutii la nivel inalt.