Cum vad liderii companiilor din Romania fenomenul de slowbalization si cum schimba acesta viitorul in business

In cadrul acestuia, lideri autentici, reprezentanti ai unor brand-uri puternice, executivi din companii care lucreaza in principale domenii ale economiei din Romania - de la finante, banci, asigurari, industria automobilelor, energie, IT, pharma si pana la sectorul de constructii sau medicina dentara, si-au expus viziunile si au cautat solutii pentru o economie care, la nivel global, in urmatorii 50 de ani, va experimenta mult mai multe schimbari decat a cunoscut lumea in ultimii 5.000 de ani."Cu acest ritm de schimbare fara precedent au fost de acord toti liderii prezenti la CEO Conference", a declarat"Pornind de la termenul inventat de futurologul Adjiedj Bakas, autorul cartii The New Renaissance, am organizat, in premiera in Romania, o conferinta dedicata fenomenului de slowbalization - contextul economic in care globalizarea stagneaza, apare noul nationalism, iar regionalismul si patriotismul sunt invocate din ce in ce mai mult. In plus, am discutat, validat si plecat de la ideea ca datorita transformarii digitale, inteligentei artificiale si robotizarii, devine din ce in ce mai ieftin sa produci local", a mai spus Dumitru Ion."Cred ca toata lumea este constienta ca traim intr-o lume volatila, iar acesta este un fenomen global. Mesajul catre excutivi este de a ramane flexibili. Acestia sunt invitati sa gestioneze asteptarile actionarilor si afacerile foarte strans in termeni de costuri si sa protejeze capitalul umani. Fara oameni buni, toate afacerile sufera", a declaratVorbind in exclusivitate pentru Doingbusiness.ro, in mesajul transmis participantilor la CEO Conference,a explicat cum deschiderea granitelor ca urmare a globalizarii a transformat tarile din Estul si Sudul Europei in state furnizoare de asa numiti "youngsters"."Italia, Portugalia, Romania isi exporta tinerii promitatori in Germania sau Scandinavia. Imbatranirea populatiei este deja o problema in aceste state, unde devine o chestiune si mai severa. Este important pentru tari precum Romania sa incerce sa inverseze procesul de emigrare. Imigratia dinspre alte popoare nu este o solutie", crede Bakas, care afirma, in contextul fenomenului de slowbalization, ca "nu poti construi un viitor pe baza copiilor altor natiuni"."Industria asigurarilor fara o conectare la nivel global nu poate exista", a declarat"Cu 4-5 ani in urma, interactiunile noastre cu actionarii in exercitiile de planificare pe care le facem in fiecare an presupuneau 2 scenarii de business. In ultimii 2 ani, discutiile presupun 5-6 scenarii de business, iar 3-4 luni mai tarziu si acestea necesita ajustari. Incertitudinea si impredictibilitatea devin parte din noua normalitate si trebuie sa functionam ca business in aceasta noua normalitate", a mai adaugat Virgil Soncutean."Cuvantul cheie pentru business este acum rezilienta - capacitatea de a face fata socurilor externe si de a ramane in picioare", a concluzionat CEO-ul Allianz-Tiriac."Chiar acum suntem in proces pentru a porni o noua strategie de tara pentru Romania pentru perioada 2020-2024 si aproape toata lumea identifica drept provocari importante pentru dezvoltarea Romaniei trei elemente", a declarat"Primul este infrastructura, fara de care Romania va ramane in middle income trap in care se afla acum, al doilea este forta de munca - migratia si dificultatile de a gasi forta de munca calificata in directiile in care pare ca mergem - iar a treia chestiune este digitalizarea", a mai adaugat Mihnea Craciun.a impartasit audientei rezultatele celui mai recent studiu, Deloitte Global Human Capital Trends 2019, privind tendintele si transformarile din piata muncii pe care le traim sub imperiul mai multor forte ale schimbarii. Una dintre aceste forte este tehnologia care a adus in viata cotidiana noi resurse de tipul inteligentei artificiale si pe care aceasta le transpune in realitatile zilnice."Vedem in acelasi timp transformari demografice semnificative - speranta de viata este mai lunga, carierele sunt regandite, populatia tanara are asteptari si abordari diferite si este, numeric, mai putin prezenta pe piata muncii decat am avea cu adevarat nevoie. De asemenea, observam cum clientii si angajatii au dobandit o putere mult mai mare, iar companiile si leadershipul acestora trebuie sa se adapteze la o schimbare fundamentala de paradigma a modului in care interactioneaza cu aceste doua categorii de stakeholderi. Munca in sine si forta de munca se redefinesc", a explicat Alexandru Reff."In Romania eu nu simt aceast fenomen de slowbalization, cel putin nu in industria farmaceutica", a declarat"Asistam totusi in ultimii ani la o competitie intre companiile foarte mari care au intrat in Romania si companiile romanesti care se dezvolta in continuare si se dezvolta foarte bine - le felicit pentru asta. Companiile mari au o putere financiara considerabila si in spatele ei vin experienta, cunostintele si procedurile pe care le au - extrem de eficace. Eficienta lor in aceste timpuri globale de slowbalizare poate fi afectata insa de lentoarea deciziilor. Daca ne uitam in partea cealalta, la companiile locale, este evident ca dau dovada de o inteligenta rapida, niste decizii extrem de rapide si au foarte multa flexibilitate", a diferentiat Iulian Trandafir."In industria automotive traim una dintre cele mai dinamice schimbari. Daca privim din punctul de vedere al clientilor - cererea se indreapta intr-o directie foarte diferita, in functie si de nevoi, spre un viitor condus dinspre motoarele cu combustie, spre asa numita 'electrificare' - modele hybride si electrice. In zona corporate vedem o miscare impresionanta spre ceea ce inseamna mobilitate. Desi industria noastra este destul de traditionala, ajunge sa fie condusa in mod semnificativ de catre ceea ce inseamna IT. Aceasta tendinta aduce multe schimbari si una dintre cele mai importante este viteza pe care o inregistram in privinta acestor schimbari", a declarat"Din punctul de vedere al fenomenului de slowbalization in piata energiei, vad doua principale motoare: primul este cel politic, al doilea cel tehnic. La nivel global, din punct de vedere politic vedem in ultimii ani ca toate statele devin din ce in ce mai interesate de independenta energetica. Al doilea motor este mai degraba tehnic, si ma refer la energia regenerabila, care devine din ce in ce mai economica, eficienta. Acum, energia regenerabila este pregatita sa fie dezvoltata si fara subventii", a declarat, prezent la eveniment."Incercam acum sa definim viitorul energiei si identificam foarte multi factori disruptivi in ecosistemul nostru. Toate actiunile din ultima vreme sunt indreptate spre dezvoltarea de solutii inteligente pentru clientii rezidentiali, business sau municipalitati. Este foarte important sa incepem sa educam piata despre ceea ce inseamna energie eficienta si folosirea inteligenta a energiei.este din punctul nostru de vedere o inovare transformationala ce inseamna si ideea de a ne reaseza procesele, modul de lucru, capitalul uman si zona de parteneriate", a declarat"Din perspectiva Microsoft, nu simtim slowbalizarea", a argumentat"Microsoft a trecut printr-un proces amplu de transformare digitala, de schimbare de paradigma a modului in care facem business. Avem peste 1,15 miliarde de utilizatori si pe zona de crestere nu simtim slowbalizarea. Ce simtim insa, avand foarte multi utilizatori din zona de business, este ca s-au schimbat prioritatile si asteptarile clientilor si este nevoie de o foarte buna agilitate a companiilor, pentru a fi in masura sa capteze cresterea, sau sa se reinventeze", a mai spus Violeta Luca."Consideram un succes deplin plasarea, in premiera, a subiectului de slowbalization pe agenda publica a liderilor celor mai mari companii din Romania, cu ocazia CEO Conference - Shaping the Future . Toti cei care am participat la eveniment am beneficiat de insight-uri din partea celor mai puternici lideri de companii, fie ca s-au aflat la prezidiu, fie ca au contribuit, din audienta, la calitatea evenimentului, ceea ce ne motiveaza sa continuam aceasta serie de evenimente care include o selectie unica de lideri autentici, capabili si dornici sa descifreze cand si cum se transforma economia nationala. Am facut acest lucru si in contextul globalizarii, dar si al slowbalizarii", a concluzionat 