Curaj, instinct si neprevazut: trei elemente care fac diferenta in cariera liderului feminin. The Woman 2020

Wear the white hat... when you follow your gut (cand iti urmezi instinctul);

Wear the white hat... at your best/at your worst (in momentele bune sau mai putin bune);

Wear the white hat... when you build your legacy (cand construiesti ce lasi generatiilor viitoare);

Wear the white hat... in a man's world. (intr-o lume a barbatilor).

Poarta palaria alba cand schimbi macazul, urmandu-ti instinctul

Toti cei care isi urmeaza visul dau dovada de curaj

Cum ar fi ca viata ta sa se imparta uneori intre: "Inainte" si "Dupa"?

"Wear the white hat" sau "poarta palaria alba" este tematica acestei editii, in cadrul careia sunt prezente peste 600 de femei manager, antreprenor, artiste sau sportive.In fiecare an, evenimentul aduce in lumina reflectoarelor femei care sunt voci ale unor comunitati, care s-au remarcat in domenii atipice si au ales sa isi urmeze instinctul in business si in viata de zi cu zi.Structura evenimentului cuprinde in ziua de 18 martie o serie de masterclass-uri pe tematici precum leadership, comunicare si educatie financiara, iar pe de alta parte, in ziua de 19 martie, conferinta, care are loc la Wonderland Resort.Lista invitatilor imbina knowhow-ul adus de femei antreprenor cu experienta in dezvoltarea business-urilor si a oamenilor, cu nume cunoscute in industrie, de la artisti sau sportivi de talie internationala, care sa impartaseasca momentele din viata profesionala si personala in care au purtat palaria alba.Agenda evenimentului este construita in jurul catorva momente principale din viata fiecarui profesionist:S-a angajat la 18 ani, pornind de la o practica peste vara, la revista auto a Registrului Auto Roman. Dupa trei luni au angajat-o si a ramas acolo inca 12 ani, in care a fost redactor, secretar general de redactie, redactor-sef adjunct si redactor-sef. Apoi a fost Purtator de cuvant - Registrul Auto Roman (pe toata tara - 42 de filiale), Sef Birou Presa RAR, dupa care a plecat patru ani de zile in Ministerul Transporturilor - Consilier de Imagine pentru un Secretar de Stat. A studiat si un master la IDR (Insitutul Diplomatic Roman - Relatii Internationale si Protocol), care a ajutat-o enorm in cariera diplomatica. Dupa toti acesti ani plini de munca a ajuns la burnout. Si a facut o schimbare majora. A ajuns la digital. Toate cele de mai sus au creat omulIn prezent, Lorena conduce cavaleria.ro - revista digitala nr. 1 din Romania dedicata barbatilor. Este omul care creeaza, construieste si da stabilitate proiectelor, dar mai ales este liant si suport al legaturilor dintre oameni.Sustine si promoveaza implicarea femeilor in comunitate si leadership, iar asta se manifesta prin proiectul ei de suflet, interviurile. "Ele sunt pasiunea si refugiul meu din zona asta de barbati cu care ma intalnesc zilnic" declara ea. Interviurile din cadrul platformei lorena.ro sunt realizate intr-un concept unic, inovativ, cu autenticitate, unde se imprima foarte bine stilul ei. Aduce in fata publicului oameni cu informatii valoroase, dintr-o sfera larga de domenii, povesti de viata si idei coerente care sa inspire si de ce nu sa influenteze in mod firesc si normal o intreaga comunitate. Despre momentele in care a purtat palaria alba ne vorbeste pe 19 martie, in cadrul conferintei.. Pilot de raliuri. Jurnalist auto. Cristiana este cea mai activa femeie pilot de raliu din ultimii ani din Romania. Automobilismul o ajuta sa se descopere cu fiecare kilometru si vrea ca povestea ei sa incurajeze tinerii sa fie responsabili la volan.In 2015 a trecut de la arhitectura la automobilism, cu certitudinea ca asa va putea "schimba lumea in bine". Transformand motorsportul intr-un stil de viata si-a asumat misiunea de a demonta stereotipul femeii, in motorsport si in societate. Intamplarile din masina de curse, review-urile auto scrise autentic si cu umor, dar si infuzia de feminitate si asumare din alte povesti cotidiene fac din Emoticar un spatiu unic in online-ul autohton.Alaturi de Diana Hategan, a devenit primul echipaj feminin care a reprezentat Romania in prestigiosul Campionat European de Raliuri (Rally di Roma Capitale).Are 36 de ani si in urma cu aproximativ doi ani a ramas fara un picior din cauza unui accident, dar a ales sa scrie o poveste de curaj, ambitie si incredere. Nu este o poveste usoara, ci mai degraba una care te trezeste la realitate si care iti arata ca viata trebuie traita. A acceptat ca va purta pentru totdeauna o proteza si ca imperfectiunea ei e un motiv in plus pentru a merge mai departe.se remarca cu optimismul, blandetea si curajul de care sa dovada in fiecare zi: "Privesc viata cu speranta, cu incredere, sunt constienta de fiecare ceas, de fiecare clipa. Am invatat sa am rabdare, sa fac rai din tot ce am."Pe pagina de instagram @Steps by Stela inspira si demonstreaza ca frumusetea si feminitatea in ziua de astazi tin de puterea de exprimare a unicitatii fiecareia dintre noi. Stela este femeia care ne demonstreaza ca noul reper este Frumusetea fara reguli.The Woman 2020: Cea de-a doua zi a conferintei (19 Martie) este despre motivatie, empowerment, networking - o zi plina de emotie care implica prezentari la scena principala, Gala Premiilor The Woman, dar si activitati de networking.Comunitatea formata in jurul conferintei este formata din femei antreprenor, manager, profesionisti in industriile creative, artisti si sportivi care se implica si sustin initiativele de empowerment feminin.The Woman implica parteneri, creioneaza portrete de lideri, sustine si conecteaza femei si business-uri. Din 2012 transforma idei si visuri in actiuni concrete. Mai multe detalii despre eveniment si inscrieri sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului www.conference.thewoman.ro.