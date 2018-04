Elena Calistru, Funky Citizens: Daca vrem sa schimbam tara asta, e nevoie de sprijinul cetatenilor, nu doar de vointa politica

antreprenoriat social

Care e diferenta dintre un antreprenor si un antreprenor social?

Tu de ce ai ales calea antreprenoriatului social?

Ce inseamna sa faci antreprenoriat social?

Cum iti poti castiga existenta din asa ceva? Cat se castiga, mai exact?

Cine se orienteaza catre astfel de proiecte?

Ce oportunitati ai sesizat in piata? Cateva idei de proiecte de antreprenoriat social neexploatate?

Ce planuri de dezvoltare ai pe partea de antreprenoriat social?

Cand crezi ca vei renunta sa "te lupti" pentru Romania?

Ce sfaturi ai pentru cei care vor sa-ti calce pe urme?

Elena Calistru, presedinte si co-fondator al asociatiei Funky Citizens, s-a incumetat sa porneasca pe acest drum, din dorinta de a incerca sa faca totusi ceva pentru Romania si pentru romani, inainte de a se grabi sa plece din tara, asa cum au facut deja milioane de tineri.Elena a studiat stiinte politice, dupa ce a "mancat matematica pe paine" in liceu. La finalul facultatii, se gandea sa plece la un master in afara, dar s-a razgandit in ultimul moment, pentru ca a gasit o pozitie deschisa la Transparency International Romania."Am reusit sa obtin job-ul si mi-am zis ca inainte de a pleca din tara as putea sa incerc totusi sa vad daca gasesc ceva de facut aici", povesteste Elena Calistru,Nu a regretat niciodata aceasta decizie, pentru ca a invatat enorm, de la o varsta frageda."Am lucrat in proiecte nationale, regionale si internationale legate de transparenta si lupta impotriva coruptiei, am calatorit mult si am invatat cum functioneaza institutiile, am intalnit oameni minunati si dedicati, insa si multa ticalosie in acest domeniu", isi aminteste ea.I-a lipsit insa un contact mai direct cu oamenii. Nu a simtit ca din spatele unui birou se pot face lucruri care sa aiba un impact in vietile cetatenilor. Iar ea crede cu tarie ca, daca vrem sa schimbam tara asta, e nevoie de sprijinul cetatenilor si nu doar de vointa politica.Asa s-a nascut Funky Citizens , o asociatie pe care a fondat-o alaturi de sora sa si de cea mai buna prietena a lor."Ni s-a alaturat la scurt timp Cosmin, care s-a hotarat sa plece din publicitate si sa faca domeniul acesta in care lucram -- mai usor de digerat pentru un public cat mai larg", spune Elena.Acest lucru se intampla in 2012 si de atunci fac proiecte in care "traduc" felul in care functioneaza spatiul public pentru cetateni si ce vor cetatenii pentru decidentii politici.Cele mai importante programe sunt in zona de cheltuire a banilor publici, au un program de educatie civica pentru tineri si fac fact-checking pe declaratiile politicienilor Plus multe multe alte lucruri care par mai curand munca de pompieri."Incercam sa informam si educam atunci cand apar legi din domeniile la care ne pricepem, monitorizam alegeri sau reactionam atunci cand apar abuzuri", mai spune Elena.Diferenta nu este una foarte mare operational vorbind, in opinia mea.Cred ca un antreprenor social are aceleasi provocari ca un antreprenor clasic - cum sa fii relevant pe piata, cum sa gasesti resurse pentru organizatie, cum sa te adaptezi si cum sa optimizezi resursele pe care le ai.Diferenta consta in felul in care privim succesul - pentru un antreprenor clasic, profitul se masoara in dividende pentru actionari; pentru un antreprenor social, profitul se masoara in impact social.Am ales antreprenoriatul social pentru ca inca mai cred ca pot schimba lumea. Nu mi-a trecut inca aceasta motivatie pana la 32 de ani si nici nu stiu daca voi inceta sa cred asta. Momentan inca mai am energia de a face asta.Antreprenoriatul social poate insemna o sumedenie de lucruri si se poate manifesta in diverse forme - de la un business social (o brutarie care angajeaza persoane cu dizabilitati), pana la un model educational inovator (i.e. Teach for Romania care incurajeaza profesorii sa mearga catre mediul rural).Ceea ce cred ca uneste aceste modele este gandirea inovatoare si actiunea sistemica. Alaturi de faptul ca, din nou, profitul se masoara in impact social.Iti poti castiga existenta din asa ceva, dar nu cred ca te poti imbogati. Depinzand de forma in care ti-ai gandit antrepriza sociala, poti avea acces la mai multe tipuri de resurse.O sa va dau exemplul Funky Citizens, unde avem mai multe surse de venit:1. Aplicam in competitii pentru grant-uri si surse de finantare nerambursabile, fie interne, fie externe;2. Donatii si sponsorizari de la indivizi si companii;3. Activitati economice (cercetari, training-uri).Noi am crescut organic si am incercat sa nu depindem de o singura sursa de finantare.Dupa cum am incercat sa inovam mereu in directia asta - de exemplu, in zona de bugete publice, am avut grant-uri pentru a informa si educa publicul, pentru a face cercetari si a aduna date; ca sa avem sustenabilitate si sa nu fie o interventie punctuala determinata doar de durata finantarii, folosim expertiza si datele pentru a face training-uri in zona aceasta sau cercetari platite.Din ce in ce mai multa lume. De la companii si antreprenori clasici care au realizat valoarea unor astfel de initiative pentru societate pana la tineri care au chef sa se implice.Ceea ce cred ca ii uneste pe acesti oameni este, cred, gandul ca nu poti avea o viata buna intr-o tara in care nimeni nu sta cu ochii pe felul in care se cheltuiesc banii din taxe si impozite sau in care nimeni nu ii tine responsabili pe politicieni.Sunt cateva zone de interes in care nu lucreaza momentan aproape nimeni la nivel sistemic. O sa va dau un singur exemplu: infrastructura.Exista un interes major al cetatenilor si mediului de afaceri pentru aceasta zona, insa nici acum nu avem o organizatie care sa reuseasca sa vina in mod coerent cu solutii alternative sau cu o monitorizare continua a problemelor care fac ca nici acum sa nu avem trenuri de mare viteza sau autostrazi in aceasta tara.Asociatii precum Pro Infrastructura fac o treaba excelenta, insa par ca nu au resursele suficiente pentru a face aceasta monitorizare la nivel sistemic si permanent.Cred ca aceasta poate fi o zona in care este nevoie de initiative de antreprenoriat social, care pot combina modele de finantare diverse, inclusiv oferind servicii de consultanta pentru, sa zicem, o companie care ar vrea sa isi deschida o fabrica intr-o anumita zona din tara si ar vrea sa stie cam care e starea infrastructurii acolo.Funky Citizens este acum intr-o etapa de consolidare - ne dorim sa extindem pe unele nise importante programele pe care avem expertiza (i.e. ne vom apleca mai mult asupra finantarii publice a sistemului sanitar), sa ducem programul de educatie civica inspre cat mai multi copii (mai ales din zonele rurale sau din orasele mici), sa acoperim cu Factual.ro cat mai multe domenii de interes pentru publicul larg. Si imi doresc sa nu fim o "organizatie cu closca", adica sa nu depinda existenta Funky Citizens de mine sau de energia unor persoane.Cand nu voi mai avea speranta. Eu sunt un om idealist. Si definitia pe care eu o am pentru idealism este aceea de a fi un cinic optimist.Adica sa iti dai seama de magnitudinea problemelor ce te inconjoara, dar fara a inceta sa cauti solutii la ele. Cata vreme voi crede ca exista solutii, nu voi renunta.Nu cred in gandirea pozitiva. Daca vrei sa schimbi lumea, fa-o gandindu-te ca va fi al naibii de greu, incet si enervant. Ca oamenii pot fi ticalosi, dar ca umanitatea este ceva real si pentru care merita sa lupti.