La granita dintre cultura si afaceri: A renuntat la multinationala pentru a-i ajuta pe lideri sa se redescopere prin teatru #Interviu

Mihaela Ginju, fondatoarea Erisma

Pentru inceput as vrea sa ne spui cateva lucruri despre tine.

Care a fost, mai exact, parcursul tau profesional?

De ce nu ati continuat pe partea artistica?

Revenind la curs, spuneati ca ati lucrat doi ani la curs...

Prin aceste cursuri v-ati propus sa ii invatati pe oameni sa-si spuna povestea?

Spuneti-ne despre profesori, despre numele mari care s-au alaturat proiectului.

Ce trebuie sa faca cei interesati sa parcurga acest curs?

Ce spun cei care au parcurs deja aceste saptamani?

De cat timp este ERISMA?

Cum a fost primit pe piata acest concept acum 14 ani?

Ati facut vreun studiu de piata?

Care a fost prima personalitate, dintre profesori, care v-a acordat incredere?

Intre timp mai e cineva care face treaba asta pe piata?

Cat ati investit, efectiv, in acest business?

Mihaela Ginju, un manager cu experienta si antreprenor cu un fond artistic puternic conturat, a sesizat o nevoie in piata: aceea de a avea lideri increzatori care pot sa spuna un "cine sunt eu" convingator si atractiv.Acum 13 ani, Mihaela a pus bazele unui concept nou, inovator si original de leadership care se numeste " ERISMA - Leadership creativ". Este singurul program de acest fel din Romania.De ce este atat de deosebit si diferit de toate celelalte programe de leadership? Pentru ca este un curs care se afla la granita dintre cultura si afaceri.Este singurul program din Romania care pune in centrul sau dezvoltarea personala a liderului cu valorile si talentele sale unice.De aceea, profesorii care au acceptat aceasta provocare vin din afara zonei de business: Horia Roman Patapievici, Liviu Papadima, Andrei Plesu sau Emil Hurezeanu sunt doar cativa dintre ei.Programul Erisma se adreseaza liderilor pentru ca ei sunt cei care conduc schimbarea, iar cele 4 module (Tehnici teatrale, Scriere creativa, Autocunoastere, Vorbirea in public) pun accentul pe explorarea autenticitatii si pe dezvoltarea creativitatii, doua dimensiuni esentiale ale unui lider de succes."Inainte de a vorbi de orice investigatie, 'Ce fel de lider sunt' este un statement, trebuie sa fac doi pasi inapoi. Trebuie sa imi pun problema 'Ce om sunt', 'Ce cred si vreau sa transmit oamenilor' si sa pot face asta, sa le transmit ce fel de om sunt si ce cred. Dupa aia voi fi liderul ala din statement. Pana acolo sunt pasii aia din spate. Pasii aia din spate ii face Erisma si e singurul program care face asta", explica Mihaela Ginju, intr-un interviu acordat Business24.Lucram in business, eram director, aveam deja vreo 13 ani de lucru in firme, in mediul privat. Si deja rasarise in mintea mea o tema pe care o tot vedeam si o tot urmaream si care ma tot stanjenea, respectiv lipsa de incredere a romanilor.Si lucrurile astea nu le vedeam neaparat in relatia dintre noi, pentru ca noi suntem la fel, dar din cand in cand trebuia sa vand catre o firma straina, sa lucrez cu parteneri straini si m-a frapat nivelul de incredere pe care mi-l acordau si pe care il acordau, in general, oamenilor.Si in momentul in care am constatat aceasta diferenta culturala majora, m-a framantat si m-a intristat foarte tare. Am zis "Uite, mai, nu se poate. Am iesit noi din comunism in '90 dar o sa ducem un sac greu in spate ca nu avem cum sa ne 'scuturam' pur si simplu".La un moment dat, prin 2000, la o conferinta unde vorbeau niste manageri romani, pentru ca nu aveau usurinta de a vorbi cu publicul, si se uitau undeva la power point si nimeni nu ii asculta, atunci pentru mine a fost "securea".Am plecat acasa foarte adancita si trista ca, doincolo de mediul asta cultural in care nu exista incredere, oamenii inca nu au lejeritatea si exercitiul de a se deschide si de a se arata si de a spune ochi in ochi ce cred, si cu ce convingeri merg in viata, astfel incat sa vada ceilalti daca are sens sa ii urmeze sau nu.Daca nu avem lejeritatea de a ne arata pe noi insine, nu stabilim relatii de incredere si trecem invizibili prin viata. Pe deoparte asta inseamna ca nu ne unim ca oameni, ca nu dam mai departe ce am invatat, ca nimeni nu ia de la unul care e ca o cutie de conserva: ca iau de la tine sau ca iau de la altul, tot peste gasesc inauntru. Trebuie sa vad ceva: cine esti.Asta trebuie sa imi spui tu. Daca nu faci asta, atunci oamenii nu se uita la tine, nu iti accepta mesajul si nu se stabileste relatia de incredere.Sigur ca nu este singura cale. Prima este sa ai un caracter si a doua este sa traiesti conform acestui caracter.Vrei ca oamenii sa vada in tine un model, insa daca nu si vorbesti cu el sa nu te astepti sa ghiceasca ce ai in cap.De aici a pornit toata povestea, ca daca nu as fi avut tema increderii, nu cred ca m-as fi lasat de multinationala. Mi-a fost foarte bine in toate joburile pe care le-am avut. Am avut un traseu norocos.Adica sa pleci cand iti e foarte vine, cand compania nu mai stie ce sa-ti faca, si sa-ti faci firma ta cu teatru... trebuie sa ai o miza mare. Si miza mea a fost increderea.Eram director la GTS Telecom, manager de vanzari. Un loc pe care l-am iubit si il iubesc si acum. Am lucrat in Arexim, am lucrat in Orange, am lucrat in GTS Telecom.Trei mari amintiri, experiente formatoare. E adevarat ca sunt si anii de inceput ai economiei private. In '93 in Arexim, in '98 in Orange - abia se deschisese, in 2001 in GTS - abia ce pornise la scara mai mare Internetul.Dar, pana la urma oamenii au fost cei care au facut acel loc unul special. Dar mi-a venit ideea acestui curs, a-i obliga pe lideri sa treaca intr-un taram pe care nu-l cunosc, taramul cultural.Si in cultura am bagat si filosofie si teatru si scris si psihologie.Evident ca in spate sta beletristica, sta istorie, sta antropologie, si asa mai departe.Acestea sunt temele programului. Ele sunt si mai ample, pentru ca in momentul in care pornesti prin ele te lovesti si de pictura si de muzica...Am facut schita unui curs, am stabilit principiile, doi ani mi-a luat. Pentru ca am tot translatat ce stiam eu din lumea spectacolului. Pentru ca eu sunt cantareata si actrita si balerina.La aproape 4 ani, mama i-a pacalit pe aia de la Televiziunea Romana ca am 4 ani. Nu aveam chiar 4 ani, dar voia neaparat sa intru in echipa de concurs a Televiziunii Romane. Fiindca eu cantam tare in toate troelibuzele tot ce auzeam la radio. Mama a apreciat ca, totusi, cant corect si a vrut sa ma duca la televiziune. Am cantat foarte corect si foarte tare, ca un copil de 3 ani si 8 luni numai asa canta; i-am convins pe toti si m-au luat in echipa de copii a televiziunii.Atunci a inceput toata povestea. Faceam film, teatru, prezentam spectacole, aveam o voce mai groasa si faceau baietii playback pe vocea mea. Le trebuiau copii care sa aiba capacitatea de disciplina si un anumit tip de talent. La mine era vocea.Dupa care mama tot ce a auzit a adus in viata mea. M-a dus la balet, desi eu nu aveam mobilitate. Si 6 ani am dansat la Opera Romana, pentru ca "lumea buna" facea balet cu doamna Simian. Pana la poante.Vioara, pian, canto, brigazi artistice, am stat numai pe scena toata copilaria. Apoi, odata ce incepea scoala, te lua scoala.Pentru ca eu seara dorm. Si pe mine m-a chinuit toata copilaria faptul ca spectacolele erau noaptea. Eu am energie dimineata, nu am seara, si mi-a fost foarte clar ca asta nu e o viata pentru mine. E foarte frumos in mediul artistic, ma simt ca pestele in apa, dar nu pot performa noaptea.Da, pentru ca pret de doi ani m-am gandit la ipostaza de lider, de a spune cine esti si in ce crezi; ma gandeam la faptul ca in momentul in care vorbesti despre tine ai emotii.Imi aduc aminte ca, in clasa a 4 a la vioara, deja nu mai eram notati pe corectitudinea tehnica, ci eram notati pe expresivitate. Si in primul trimestru, profesorul a incercat sa ma invete expresivitatea. Expresivitatea e scrisa in partitura, canti cand mai tare, cand mai incet, cand mai melodios, cand mai aspru. Dar expresivitatea nu e asta. Asta e ce a gandit autorul.Expresivitatea este altceva si aveam sa aflu in examen, pe scena, cand am inceput foarte prost, ca o "bormasina". Stiam ca 70% din nota e data de expresivitate, deci nu ma duc nicaieri, si cumva din disperare am inchis ochii. Si cand am inchis ochii, pentru prima data am ramas cu mine si mi-am "dat drumul" si am cantat dupa capul meu, dupa cum ma indemna sensibilitatea. Si cand am terminat am deschis ochii pe un ropot de aplauze.Acela a fost momentul in care am aflat ca exista o conectare interioara in care iti gasesti adevarul. Dupa care trebuie sa inveti sa-ti deschizi ochii, ca artist, si cu aceste emotii de data asta s-o faci ochi in ochi cu lumea.Astea sunt lucruri din arta, care se translateaza in leadership. Un lider trebuie sa inteleaga cine e, ce crede si sa-si inteleaga povestile. Si asta-l va tulbura, pentru ca-l va aduce in episoade de viata, in care isi va aminti ce i s-a intamplat. Isi spune si-si tot spune povestea, si asta nu e nimic, ca o spune cu ochiii inchisi. Dupa care, ia sa te auzi tu cand vorbesti despre tine in fata lumii. Si te apuca... Si atunci zici: "Nu mai bine stau eu linistit si nu vorbesc despre mine?" Stai! Dar atunci n-o sa te stie lumea.Nu e greu, dar trebuie sa treci prin niste experiente relevante pentru varsta si functia ta si, evident, trebuie sa iti doresti sa te confrunti cu tine.Sa nu se inteleaga ca e de dorit ca oamenii sa vina cu toata povestea vietii lor, s-o spuna angajatilor si pietei. Nu. Dar din toata povestea vietii lor, pe subiectul valorilor care considera ca-i constituie, isi pot gasi povestile care sunt fundamentul lor. Daca cred in respect, de ce cred in respect. Pentru ca nu pot altfel.Noi suntem ceea ce gandim. Viata noastra este ceea ce ni se deruleaza in cap. Si senzatiile, tot pe aici trec.Intelesul pe care ni-l dam vietii este intelesul unor povesti. Daca nu ti le spui, nu stii de ce ai plecat de dimineata de acasa si de ce te-ai intors. Cand conduci oameni, cu atat mai mult trebuie sa ai povestile formatoare in cap.Nu ii invatam nimic. Ei isi spun timp de 11 saptamani, o zi pe saptamana, in fiecare zi "Cine sunt eu?" intr-o cheie creativa. In felul asta ii starnim sa-si aminteasca propriile lor povesti. De doua ori pe zi, in fata publicului si in examen la scena deschisa.Peste 500 de oameni au facut asta.Eu le spun cand intra ca o sa spuna de doua ori pe zi "Cine sunt eu?", dar nu ma iau in serios.Lucrurile astea se intampla pentru ca oamenii au simtit ca trebuie sa se "ia mai bine in mana".Pentru ca m-am gandit ca acest curs face bine liderilor, atunci trebuia sa le contrapun o intalnire de valoare. Oamenii care ajung in pozitii de leadership sunt oameni foarte inteligenti si foarte profunzi. Nu ajungi oricum intr-o pozitie de conducere intr-o companie. Ajungi daca te duce capul si daca ai un anumit nivel de profunzime in raport cu oamenii. Si am zis ca acesta nu poate fi training, ca nu ai ce sa-i inveti in zona umana. Poti sa-i starnesti si sa le propui discutii foarte bune.Ei, si cine poate sa faca asta la nivelul acesta de inteligenta si de experienta de viata? Oameni inalti din cultura. De ce? Nu profesori oarecare, ci oameni care se gandesc la sensul vietii si la destinul omului, care se simt egali ca fragilitate cu orice om de pe planeta asta.Sunt oameni care nu vin sa invete pe nimeni nimic, ci propun experiente. Tot cursul are o continuitate clara, ca foile de ceapa. Se tot adauga cu o logica pe care noi o avem si pe care cursantii o descopera in timp ce se joaca. Ca daca le spui care e tinta finala le anulezi experienta. Pe parcurs fiecare are propriile descoperiri. Toate experientele nu au ceea ce se cheama "feedback", ci discutii umane. Despre viata...Ei vin cu autenticitatea si nu fac decat sa raspunda la intrebari foarte bune, care ii consolideaza pe interior. Le aduc in vizor lucruri esentiale si se reconsolideaza.Sa ne contacteze pe noi. Noi ne ocupam de fiecare cursant in parte, povestim mai in detaliu ce se intampla la curs. Pentru ca acolo la curs suntem extraterestri, vorbim in limbi inventate, ne creste o floare din ureche, scriem despre noi daca am fi ales cealalta varianta in viata. Si, in general, dincolo de toate lucrurile astea, care au sensul lor.Noua ne spun doua lucruri. O data, din punct de vedere al vorbitului in fata oamenilor, au rezultate spectaculoase. Desigur sunt oameni care vin cu o lejeritate mai mare de a vorbi in fata publicului, dar un succes spectaculos il are in randul oamenilor introvertiti, care dupa aia "rup" sali internationale.De unde mureau incet trei saptamani inainte, ca la zborul cu avionul, doar pentru ca se intalneau cu lumea, acum primesc aplauze la scena deschisa.Sunt oameni de toate varstele. Cel mai tare m-a impresionat un coleg de 57 de ani si care a trebuit sa reprezinte Romania intr-o structura internationala. Era pentru prima oara cand era invitata Romania si el spunea "Eu, care tot timpul clipesc din ochi si sunt si un tip balbait. Ma duc eu acolo si reprezint Romania? Si am intrat in panica. Apoi mi-am amintit ca eu acum opt ani am facut ERISMA. Mi-am luat caietul dar nu am citit nimic din ce am scris acolo, ca oricum nu intelegi nimic. Stateam cu caietul in fata si rememoram experientele, ce intrase atunci in mine. Mi-am adus ce trebuie sa simt, cine sunt. Dupa ce am terminat, am fost aplaudat de toata sala".Acestea sunt cazurile spectaculoase. Dar e suficient pentru fiecare dintre noi, ca lider, daca reusesti sa iti transmiti mesajul cu mai multa lejeritate.Pe de alta parte, nici nu intra bine in program, si in doua-trei saptamani incep sa vorbeasca colegii despre tine: "Ce e cu tine? Esti luminos. Esti cald. Ai rabdare". Se schimba relatiile dintre oameni.Cand intri in contact cu tine esti obligat sa fii bland, pentru ca nu ai cum sa fii altfel. Si inveti sa fii bland si cu ceilalti. Se creeaza cadre de empatie, iti creste cercul de empatie in jurul tau. Si ii molipsesti si pe ceilalti.Niste colegi subtili dintr-o companie au trimis, la un moment dat, doi directori care nu se puteau suferi. Si am pornit cu un nod in gat.In momentul in care au inceput sa scrie, in momentul in care au inceput sa faca exercitii, si, efectiv, in momentul in care s-au aratat ca oameni, pe rand, cand unul, cand altul, cadea asa: "Asa esti tu? Asa gandesti tu?". La serviciu nu faceau decat "Ba nu! Ba da!".Oamenii se lovesc in punctele lor tari si nu se intreaba "De ce esti asa o piatra tare?". Daca ar vorbi, si-ar da spatiu, si s-ar misca unul dupa altul. Dar pe masura ce intri in programul asta si vorbesti despre tine si te lovesti de pietrele tale tari incepi sa recunosti in reactia celorlalti ca si ei au pietre tari si ca acolo se intra in primul rand prin dialog si cu blandete.De 14 ani.S-au umplut ambele grupe din prima. Primul telefon l-am primit la jumatate de ora dupa ce am ridicat site-ul.Nu stiu de ce s-a intamplat asta. Cred ca asteptau asta. Ca noi am fost generatia care citea in liceu... Nu stiu.Nu aveau case, nu aveau credite, nu erau problemele practice ale vietii rezolvate. Sa te apuci sa te ocupi de suflet? De ce s-a intamplat asta in Romania? Am nimerit peste aceasta necesitate. Norocul antreprenoriatului.Nu, eu m-am hotarat ca e o idee geniala. Mie asa mi s-a parut. Nici nu as fi stiut sa explic ala inceput cum il vom face. Nu mi-as fi imaginat joaca asta nebuna de dimineata pana seara. Pentru ca asta facem, ne jucam. Haideti sa va jucati!Mircea Cartarescu. La el am fost prima oara si a zis "Da!". A fost o suita de "Da"-uri care a aratat ca proiectul acesta are culoare.I-am intrebat pe partenerii mei daca li se pare o idee buna si au zis "Da".Apoi ne-am dus la doi sponsori ca re au spus "Da, exceptional". Dupa care m-am dus la fiecare profesor pe care l-am avut in minte si fiecare a zis "Da, exceptional". Sia cum nu mai ramanea decat sa vand. Si asta era partea cea mai grea."Vedeti ca-l facem prima oara, credem ca e foarte necesar, il vedem asa in mintea noastra si acum o sa-l traim impreuna. Va bagati?" "Da". 26 de oameni, dintre care jumatate directori generiali. Nu-i stiam decat pe 3. Imediat s-a dus vestea in piata si s-au adus unul pe celalalt. Oameni unul si unul.Intre timp s-a deschis o mica industrie, pentru ca sunt mai multi actori care ofera cursuri de actorie in cadrul corporatiilor. Sunt actori care fac cursuri de dictie, s-au deschis cursuri de teatru pentru corporatie. Din 2007 am tinut si noi spectacole cu absolventii nostri si, dupa aia, au prins curaj si actorii. Chiar si oamenii din corporatii.Am colegi, oameni de business care fac teatru de cativa ani si nu mai faci diferenta ca unul e actor si unul e om de business.A aparut Trainart, a aparut fundatia Calea Victoriei... Si ele "coceau" exact ce fac eu acum, ca am vorbit cu ele ulterior, doar ca au inceput un pic mai tarziu.Am deschis o mica industrie, chiar as fi curioasa care e volumul ei. Pentru ca astazi se fac bani de aici.A fost evenimentul de lansare, site-ul, sediul, am angajat un om. Nu mult.