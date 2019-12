Liderii romani sunt indrazneti, muncitori si carismatici

Au leaderii romani ingredientele potrivite pentru, in acelasi timp, sa dezvolte o echipa puternica si sa conduca afaceri in continua expansiune? Acestea sunt tipurile de intrebari care pot aparea la cercetarea unui partener de software services , nearshore sau offshore, in Romania.Nu conteaza daca sunteti in cautarea de echipe de dezvoltatori in dezvoltarea de software pentru turism sau aplicatii in cloud pentru intreprinderi, liderul grupului sau al companiei partenere de custom software development va fi cheia principala a succesului.Daca va ganditi sa lucrati cu o companie romaneasca, ar fi de folos informatiile care au fost publicate de compania de HR Hart, care a folosit metodologia Hogan pentru cercetarea comportamentului leaderilor din Romania.Metodologia Hogan View of Personality ia in considerare punctele tari si cele slabe ale leaderului - stilul de conducere, obiectivele personale, interesele, intentiile de evolutie- cultura si, de asemenea, forte ale subiectelor, care folosite in exces, ar putea deraia carierele.Studiul a analizat raspunsurile a 800 de manageri romani din care 400 de femei, din industrii precum outsourcing, IT, Banking, Retail si Manufacturing.Nu este o surpriza pentru nimeni ca rezultatele studiului arata ca liderul roman este inteligent si ambitios. Ea sau el are energie, abilitati sociale deosebite, multa curiozitate, deschis / deschisa catre experiente noi si in permanenta in cautare de noi provocari.Desigur, leaderii romani impartasesc un interes deosebit pentru stiinta si tehnologie. Pe partea mai putin pozitiva, se plictisesc foarte usor. De asemenea, prefer securitatea in medii previzibile si conforme.In ultimii zece ani si nu numai, Romania se afla in topul celor mai cautate destinatii de outsourcing din Europa de Est. Este tara unde au sediile centrale companii de top de servicii software. Niciun proiect IT global nu poate ignora avantajele legate de colaborarea cu companii de IT outsourcing din Romania.Studiile arata ca majoritatea clientilor companiilor din outsourcing provin din domenii foarte sofisticate: servicii bancare, asigurari si servicii financiare, tehnologie si Telecomm, asistenta profesionala pentru afaceri si multe altele.