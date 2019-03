MindMapping: Beneficiile folosirii hartilor mentale in afaceri

Pot fi explorate creativ mai multe optiuni/solutii, construite echipe multidisciplinare, colectate cerinte

Pot fi evaluate cunostintele/nivelul de expertiza, construite adeziuni la acelasi scop si obtine o imagine de ansamblu cu privire la o provocare, situatie, proces

Pot fi prezentate foarte usor informatii, rezumate, schite, se pot ilustra concepte si date

Pot fi delegate roluri, realizate harti de evolutie, create bugete, stabilite prioritati

Pot fi folosite pentru dezvoltarea gandirii strategice si a fiecarui membru al echipei ca lider

Mintea umana nu functioneaza intotdeauna intr-o maniera liniara. Cel mai usor se observa in felul in care comunicam. Conversatiile se ramifica, sunt facute paranteze, analogii, asocieri, referinte. Folosirea unei harti mentaleeste fotografia felului in care vorbim si deci in care gandim.

Ceea ce de multe ori lipseste din mediul de business sunt instrumentele de capacitare si organizarea a ideilor in vederea unei planificari facile, articularii unei strategii coerente si analizei competitiei.Pentru aceasta nevoie de structurare a ideilor exista instrumentul numit Harta Mentala. Cu ajutorul acestuia se evita sedintele de lucru interminabile, disputele profesionale toxice, lucrul peste program, proiectele care consuma foarte mult timp, energie si bani.Descoperirea Hartilor Mentale isi are originea in observarea tehnicilor folosite de Leonardo da Vinci sau Albert Einstein. Hartile Mentale sunt diagrame folosite pentru organizarea vizuala a informatiei. Cu ajutorul Hartilor Mentale, informatia este ierarhizata si organizata, iar conexiunile dintre factorii care alcatuiesc subiectulsunt evidentiate clar prin sageti de legatura.O astfel de diagrama se construieste in jurul unui concept, desenat in centrul unei pagini albe. In jurul conceptului central se afla ideile, reprezentate vizual sub forma de imagini si/sau cuvinte-cheie, elaborate in functie de tiparul de gandire individual al fiecarei persoane.De ce mind mapping? Deoarece cu ajutorul acestuia:Hartile mentale pot functiona cu usurinta ca un instrument de colaborare in timpul unei intalniri a echipei de management sau de brainstorming. Indiferent daca sunt analizate rezultate sau pur si simplu sunt negociate subiecte importante, acest instrument ofera o metoda usoara de clasificare a ideilor si de evaluare a acestora.Unele instrumente online de mind mapping ofera chiar si posibilitatea de a incorpora note, link-uri, atasamente, imagini si chiar conecta mai multe harti de mentale intr-o singura harta.Colectarea cerintelor, negocierea ideilor de ansamblu si transformarea lor in obiective de afaceri devin mai usoare cu acest instrument. In afaceri hartile mentale ajuta managerii sa intealega modul in care ideile, continutul, conceptele si obiectivele se potrivesc impreuna. In acelasi timp, ofera o platforma pentru prioritizarea fluxurilor de lucru sau a procedurilor care necesita o atentie mai mare.In managementul proiectelor hartile mentale sunt utile pentru a imparti subiectele si sarcinile pe diferite ramuri, adaugand sub-teme si sarcini mai mici. Apoi se pot desena legaturile dintre sarcinile aferente, se poate vedea cum diferitele proiecte se influenteaza reciproc si cum se potprioritiza anumite etape ale acestora. (Mai jos vedeti un exemplu de Raport Anual realizat ca harta mentala).Hartile mentale pot facilita planificarea programului de lucru, construirea planului de marketing sau setarea obiectivelor pentru anul in curs. Hartile mentalesunt spatiul perfect pentru organizarea si gruparea informatiilor intr-un mod clar si coerent - aduna toate aspectele intr-un singur loc, de la agende si obiective, pana la resurse si locatii, astfel incat totul sa fie organizat.In premiera in Romania, Tony Buzan va vorbi despre acest instrument de invatare accelerata la evenimentul "Arta stapanirii Hartii Mentale" care va avea loc la Sala Radio in doua sesiuni sustinute in limba engleza, prima incepand cu ora 10:00 si cea de-a doua incepand cu ora 15:30.Participantii la eveniment vor descoperi potentialul ce poate fi accesat prin utilizarea Hartilor Mentale, una dintre cele mai eficiente si mai usoare modalitati de invatare accelerata, pentru orice categorie de varsta.Biletele pot fi cumparate de pe Bilete.ro. Detalii despre evenimentul "Arta Stapanirii Hartii Mentale" se pot obtine prin telefon la 021.311.93.23 (numar cu tarif normal) sau e-mail la office@bilete.ro.