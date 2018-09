Oameni de afaceri: Rectificarea bugetara impinge Romania si mai adanc in fundatura subdezvoltarii

rectificarea bugetara scade cu 41,5 milioane de euro alocarile pentru infrastructura de transport - element esential in dezvoltare; mediul de afaceri suporta cu stoicism profundele dezavantaje ale lipsei de infrastructura, dar acest lucru nu poate dura la infinit, fara sa compromita pe termen lung competitivitatea; marile investitii ocolesc Romania din cauza infrastructurii, iar situatia poate ajunge intr-un punct ireversibil: statele vecine, cu un potential inferior fata de cel al Romaniei, se vor desprinde decisiv in competitia regionala.

alocarile bugetare supradimensionate catre consum (prin cresterea pensiilor, cresterea fara fundament economic a salariilor din domeniul public, pensii speciale sau venituri speciale nejustificate nici economic si nici etic) se fac intr-un moment economic absolut inadecvat si chiar toxic din toate punctele de vedere: consumul tocmai isi epuizeaza potentialul de crestere economica, s-a intrat deja in spirala dezechilibrelor comerciale adanci, deficitul comercial si deficitul de cont curent consuma deja din rezervele financiare strategice ale Romaniei.

stimularea profundei inechitati in veniturile din societate distorsioneaza raporturile de munca intre diferitele sectoare ale societatii, cu efecte pe termen lung atat in mentalitatea generala, cat si in relatiile dintre salariati si angajatori si chiar relatiile din interiorul aceluiasi domeniu de activitate; este profund nesanatos si toxic ca, in mediul privat veniturile sa creasca exclusiv in baza cresterii productivitatii, in timp ce in domeniul public (non-business) acestea sa creasca arbitrar, prin simpla decizie politica; RBL atrage atentia ca ne apropiem de momentul in care mediul privat nu va mai putea sustine la infinit deciziile discretionare de crestere a veniturilor in zona publica sau in zona de protectie sociala. Statisticile oficiale arata ca diferenta intre salariile de la stat si cele din mediul privat s-a triplat in ultimii 3 ani, un angajat la stat castigand cu 60% mai mult decat un angajat la privat.

sistemul de educatie, in loc sa se alinieze la economia viitorului iminent, face importanti pasi inapoi; mediul de afaceri a ajuns deja in situatia in care capitalul uman e mai greu de obtinut decat capitalurile financiare.

rectificarea bugetara amana digitalizarea si modernizarea administratiei. RBL considera ca amanarea nu are drept cauza lipsa resurselor financiare: miza pare sa fie conservarea lipsei de transparenta - adica mediul propice pentru coruptie, aservirea contribuabilului si subordonarea acestuia fata de autoritatea administrativ-politica.

reasezarile bugetare din ultimii 2 ani - inclusiv rectificarea actuala - ignora capacitatea reala a Romaniei de a repatria o parte din forta de munca emigrata - capital uman care ar aduce o valoare adaugata sociala incontestabila: ca mentalitate, financiara, ca potential de a produce si de a se integra in paradigma economica generala.

RBL solicita Guvernului sa cheltuiasca cu cap banii pe care ii colecteaza de la romani si de la companiile care produc valoare in Romania."Antreprenorii, managerii si angajatii nostri vor ca banii pe care ii platesc la stat, prin impozite si taxe, sa fie folositi cu discernamant, transparent si intr-un mod responsabil de Guvern, primarii si consilii judetene si, astfel, sa contribuie la dezvoltarea pe termen lung a comunitatilor locale si a Romaniei", spun reprezentantii mediului de afaceri."Facem un apel catre Guvern, entitatile politice rationale si partenerii din societate, sub forma unui semnal de alarma asupra unei facturi iminente pentru Romania", mai spun acestia.RBL atrage atentia decidentilor ca tendinta globala este de revenire a cresterii PIB catre potentialul real. Bugetele sunt croite acum potrivit unor prognoze excesiv de optimiste, iar in fata ponderarii resterii economice, primele sacrificate vor fi investitiile, ceea ce conserva gradul de subdezvoltare actual.Astazi, investitiile se afla la un nivel mai mic chiar si decat in ani de criza - pe executia bugetara se observa cum nivelul acestora, ca pondere din PIB, nu atinge nici macar 1% in primele sapte luni ale anului.O performanta mai proasta recent s-a inregistrat doar anul trecut si in 2015, sub aceeasi viziune asupra guvernarii Ca sa evitam un derapaj major, antreprenorii si managerii din RBL cer Guvernului (1) sa prioritizeze de urgenta investitiile in infrastructura de transport, educatie, sanatate si digitalizarea administratiei publice, (2) sa elimine pensiile speciale, sa creasca varsta de pensionare pentru meseriile ocupationale si sa intareasca sistemul de pensii contributive (pilon II si III), complementar sistemului public si (3) sa ia masuri urgente de stopare a emigratiei.Romanian Business Leaders (RBL) este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care ofera o platforma de actiune si implicare sociala pentru antreprenorii si sefii de companii din mediul de business privat.