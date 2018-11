Sibiu devine orasul ideilor demne de raspandit, pe 24 noiembrie, prin TEDx

Tema evenimentului,, propune discutii in jurul termenului englezesc "gap", care poate fi asemanat cu un spatiu care ingreuneaza evolutia, creeaza rupturi sau impiedica atingerea adevaratului potential al fiecaruia dintre noi.Printre cei care vor fi pe scena TEDxSibiu de pe 24 noiembrie se numara:Cristian si-a urmat pasiunile si a inceput sa calatoreasca prin satele romanesti, fondand o agentie de turism care aduce vizitatori straini in Transilvania pentru a experimenta vacante culturale diferite. Din 2008, Cristian organizeaza alaturi de echipa sa Transilvania Gastronomica , un eveniment care se concentreaza pe resursele locale: mancarea, traditia, muzica si obiectele artizanale.Emiliya este directorul operational MOVE.BG, o platforma de colaborare a carei misiune este sa conecteze inovatorii si sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala. Organizatia este angajata in domeniul emergentei inovarii sociale si sustenabilitatii in Bulgaria si se concentreaza pe legatura dintre economia digitala si cea sociala.Inainte de a se intoarce in Bulgaria, Emiliya a gestionat un program de incubator pentru antreprenorii sociali de la Impact Hub Zagreb, cea mai mare retea de antreprenori sociali din intreaga lume si a lucrat ca bancher de investitii la Viena, Londra si Moscova. Detine o diploma de masterat in finante de la Universitatea Bocconi din Milano, este licentiata la LMU Munchen si este membru Aspen Romania.Rares Helici este omul din spatele uriasului proiect 1000 Portraits - o desfasurare de forte nemaiintalnita in care peste 1000 de persoane vor fi fotografiate intr-o singura luna. Si nu este singurul proiect de mare amploare desfasurat de Rares concomitent, iar asta pentru ca de aproape un an de zile Rares fotografiaza zilnic prostestul mut al comunitatii Va Vedem din Sibiu, documentand valorile si indarjirea unei miscari de referinta in contextul social actual.La 12 ani, Achim publicase o carte. La 15 ani, era co-producator la un serial TV difuzat in 5 tari. Pentru urmatorii 3 ani, a lucrat zi si noapte la un film la a carui premiera au venit sute de oameni. Apoi a intrat la NYU - si nu s-a dus. A facut un an sabatic si, pe masura ce planul sau initial de viata incepea sa isi piarda conturul, a gasit un raspuns neasteptat la o intrebare mai veche.Biletele pentru conferinta sunt disponibile pe www.tedxsibiu.com/bilete . Urmariti TEDxSibiu pe pagina de Facebook sau vizitati website-ul www.tedxsibiu.com pentru a fi la curent cu noutatile.Partener principal: iQuestPartener strategic: Banca TransilvaniaPartener de mobilitate: MOL RomaniaParteneri: Aramis Feeling, Pegas, Eximtur, Madd Electronics, E-twowThis event has a radio: Virgin RadioParteneri Media: DOR, IQ Ads, Smark, Noizz, Ziare.com, Business24, Sibiu City App