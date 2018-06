Cariera si familia nu se exclud. Cum obtinem cele mai bune rezultate? Sfatul psihologului

Insa, inainte de orice, este important sa intelegem care sunt factorii ce pot determina, in mod pozitiv sau negativ, relatia femeii cu propria familie, dar si cu planurile legate de cariera.Iar acestia au legatura cu caracteristicile femeii dar si cu anumite elemente externe ce o pot influenta.Astfel, in primul rand, este foarte important sa evaluam la viitoare mamica: caracterul, temperamentul, posibilele tulburari de personalitate, experienta de viata, factorii de motivatie, nivelul de pregatire profesionala, dar si ceea ce a realizat sau nu, pana in acel moment din perspectiva financiara sau al pozitiei ocupate in cadrul companiei.Toate acestea reprezintace este importantde care a depinde ulterior temperamentul copilului dar si mediul familial al acestuia.Deasemenea, trebuie sa ne gandim cat de mult si-a dorit copilul, dar si sperantele pe care le are de la diferite persoane pentru a o sprijini in cresterea si educarea acestuia.Si uite asa ajungem si la factorii externi, ce sunt de cele mai multe ori evaluati gresit, ca si elemente de sprijin. Iar aceste sperante sunt legate in principal de partener, de familia de origine, sau acolo unde este cazul de o bona.Cele mai multe probleme apar insa, in cadrul relatiei de cuplu. Pentru ca, fara sa isi evalueze corect partenerul, dar si in lipsa unor discutii legate de modul in care isi vor imparti sarcinile, nemultumirile incep sa apara inca din primele zile dupa nasterea copilului.In concluzie, este important pentru viitoarea mamica sa-si evalueze cu sinceritate si obiectivitate partenerul, familia largita sau posibilele persoane pe care se poate, sau nu, sprijini.Ce se poate intampla daca viitoarea mamica nu isi face aceasta introspectie? Sau daca nu are capacitatea de a-si evalua persoanele importante din jur?In primul rand, ne putem gandi la o depresie postpartum ce se poate declansa foarte repede, in cazul in care nu gaseste resurse pentru a se putea descurca cu copilul.Apoi, orizontul tulburarilor psihologice poate fi enorm. Ne putem intalni cu: anxietate, tulburare obsesiv compulsiva, tulburari alimentare, tulburari ale vietii sexuale, tulburari alimentare, tulburari de comportament, atacuri de panica, ganduri suicidare.Ce poate face femeia, in situatia in care ajunge sa sufere de una din problemele de mai sus?Apelarea la un specialist, este prima indrumare. Pentru ca, este posibil ca problemele sa se agraveze pana in punctul in care este nevoie de internare. Sau proaspata mamica poate face vreun gest necugetat...In cazul in care nu se doreste acest lucru, incercati sa construiti acum un plan de viitor, cu rabdare, dragoste si dorinta de a-l ajuta pe celalalt sa inteleaga ce este important, in primul rand pentru copil si abia apoi pentru voi.Revin insa. In cazul in care simtiti ca nu aveti resurse pentru a comunica cu partenerul, sau ca aveti senzatia ca nu mai doriti sa vorbiti cu nimeni, faceti tot posibilul sa ajungeti la un psiholog, medic de familia, psihiatru.Deasemenea daca sunteti partenerul unei femei ce a nascut de curand si o regasiti in descrierile de mai sus, faceti tot posibilul sa o convingeti sa mearga la un specialist. Inainte insa, aveti grija sa ii demonstrati ca o iubiti, o apreciati si ca sunteti langa ea, indifferent de ce va va rezerva viata.In comportamentul vostru se poate gasi leacul starilor ei. Si pentru aceasta, nu precupetiti nici un efort. Asa veti fi o familie puternica, cu membri sanatosi si vigurosi. Iar copilul va creste si se va bucura de viata pentru ca va simti ca se poate baza pe voi in orice situatie.