Antreprenoriatul feminin in Romania: Sa tinem cont de greutatea de a combina viata de familie cu cea profesionala

In medie, afacerile de familie eu aproximativ cinci femei in conducerea exectiva

Femeile compun 22% din echipa de conducere a unei afaceri de familie de marime medie

55% din afacerile de familie au cel putin o femeie in consiliul de conducere

Consiliile de conducere a 8% dintre afacerile de famile au 50% sau mai mult femei in componensa lor

70% din afacerile de familie au in vedere o femeie pentru a fi urmatorul CEO

Suntem pe locul 24 din 57 de economii analizate in ceea ce priveste educatia antreprenoriala (de business si financiara) a femeilor

Suntem pe locul 29 din 57 in ceea ce priveste crearea unui mediu de afaceri care sa sprijine antreprenoriatul feminin

Sa solicitam integrarea aspectelor specifice ale antreprenoriatului feminin in politicile ce privesc IMM-urile, de la faza de design a acestor politici pana la monitorizarea separata a rezultatelor acestora asupra antreprenoriatului feminin din Romania.

Sa ne implicam in programe de dezvoltare a cunostintelor de afaceri, management, finantare dedicate antreprenorilor si sa aducem exemple si studii de caz valoroase din experienta personala de antreprenori

Sa vobim despre tema aceasta, sa o cercetam pentru a vedea cum evolueaza (felicitari Mastercard pentru initiativa indexului care ne da de 2 ani si datele pentru Romania) si sa aducem in fata povestile de succes, modelele din antreprenoriatul feminin romanesc.

Am crescut o companie de facility management services de la 1 la aproape 600 de angajati intre 2003 si 2015 si am repornit, de 2 ani, pe acelasi drum cu o firma de eficientizare energetica a companiilor.Pentru mine antreprenoriatul se impleteste cu viata mea si din aceasta perspectiva vreau sa va impartasesc cateva ganduri despre antreprenoriatul feminin.Numeroase studii arata ca evolutia acestuia este deficitara in multe tari, chiar si din Uniunea Europeana.Recent lansat, rezultatele studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018 arata ca, din totalul afacerilor din Romania, 28,9% sunt detinute de femei.Romania a inregistrat o crestere la aceasta categorie, fiind acum pe locul 9 in lume, in contextul in care, anul trecut, se afla pe locul 13, cu un procent de 27,5% al numarului total de afaceri detinute de femei.Un studiu realizat de compania de consultanta EY si Kennesaw State University la nivel global arata importanta pe care o au femeile si in cadrul afacerilor de familie. In mod specific, unele dintre rezultatele semnificative ale acestui raport includ urmatoarele:Revenind la studiul realizat de Mastercard, acesta arata foarte clar ca desi suntem pe locul 9 in lume ca procent al afacerilor antreprenoriale detinute de femei din totalul afacerilor antreprenoriale, acelasi inca mai avem multe de facut pe urmatoarele doua directii:Avem astfel confirmarea faptului ca actualul cadru de reglementare si programele de sustinere a antreprenoriatului par sa nu ia in considerare nevoile specifice ale femeilor in general si ale femeilor antreprenor in mod specific -Mai sunt si stereotipurile sexiste care demonstreaza ca mentalitatea colectiva privind implicarea femeilor din Romania in afaceri este inca departe de a fi integrat aceasta varianta ca optiune de evolutie profesionala.De-a lungul activitatii mele ca antreprenor mi-am concentrat mereu experienta, expertiza si energia pe sprijinirea oamenilor sa isi atinga potentialul, sa faca o selectie a valorilor, sa atinga excelenta, sa aiba curajul sa faca o schimbare atunci cand aceasta este aliniata cu misiunea lor de viata.Din aceasta perspectiva cred ca sunt anumite lucruri pe care le putem face impreuna, ca membri ai acestei comunitati a antreprenorilor din Romania pentru a sustine antreprenoriatul feminin si anume: