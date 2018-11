BusinessMark organizeaza evenimentul CSR OVERVIEW 2018

MADALINA DICU - Global Corporate Citizenship, HONEYWELL ROMANIA

ALEX BRATU, Country Manager Romania & Bulgaria, JYSK

DANA DOBRESCU, Corporate & Government Affairs Manager, MONDELEZ ROMANIA

CONSTANTIN FLORIN SARI, CSR & Good governance Manager, FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL

OANA CIOBANU, HR & CSR Manager, UP ROMANIA

CAMELIA DRAGOMIRESCU, Coatings Group Marketing Director, POLICOLOR-ORGACHIM

ALEXANDRU LAPUSAN, CEO & Founding partner, ZITEC

OANA DUMITRU, Director, RINGIER FOUNDATION

Astfel, BusinessMark anunta evenimentul CSR OVERVIEW ce se va tine in data de 6 decembrie 2018 la Hotel Intercontinental.Ce inseamna cu adevarat un brand responsabil? Cum poate CSR-ul sa depaseasca zona de marketing si sa se impregneze in valorile fundamentale ale companiei? Cum pot companiile influenta pozitiv propriile comunitati, incurajand angajatii si consumatorii sa fie si ei responsabili la randul lor? Cat de important este CSR-ul la nivel de business, dezvoltare si profitabilitate?Va invitam sa elaboram asupra acestora, la cea de a VI-a editie CSR Overview, pe 6 decembrie 2018, la Hotel InterContinental.- Daca ne concentram pe indeplinirea scopurilor companiei, in termeni benefici pentru societate, va deveni mai usoara generarea de profit?- Cum conturam obiective de dezvoltare responsabile si eficente? Pentru a ajunge la o economie cu adevarat sustenabila, companiile trebuie sa se axeze pe o viziune long-term in schimbul uneia concentrate pe termen scurt.- Pentru a avea un brand cu adevarat responsabil, este necesar ca toti cei implicati in activitatea companiei sa dezvolte un comportament complementar. Cum incurajezi stakeholder-ii sa adopte o conduita responsabila?- Cum masuram efectele practicilor de CSR implementate, mai mult de atat, cum raportam rentabiltatea investitiei si efectele sale asupra societatii? Monitorizarea devine esentiala in CSR.- Este necesar ca toti angajatii, de la Top Management la executivi, sa actioneze pe baza acelorasi valori. Cum reusim sa angajam toti membrii echipei in politici responsabile?- In ce masura sunt brandurile sustenabile mai apreciate de catre consumatorii lor? Devin consumatorii mai receptivi asupra practicilor CSR pe care le practica brandurile lor preferate? CSR-ul ca factor de influentare a deciziei de cumparare.- Transparenta este importanta in reasigurarea increderii din partea consumatorilor. Cum comunicam practicile CSR cu audienta astfel incat mesajul sa aduca valoare companiei, evitand fenomenul de Greenwashing?- Personalizarea devine din ce in ce mai importanta. Cum implicam angajatii in alegerea si implementarea cauzelor sociale sustinute de catre brand si ce efecte are acest lucru asupra echipelor?- Care este rolul CSR in Employer Branding? Millennialii devin tot mai preocupati de impactul social al companiei unde lucreaza. De aceea, este important sa ne asiguram ca reusim sa rezonam cu valorile acestora. Cum reusim sa comunicam practicile responsabile cu milennialii si mai mult, cu generatia Z, care debuteaza pe piata muncii.- CSR-ul ca parte din strategiile mai ample de branding si PR ale companiilor. Cum ne poate sustine CSR-ul in eforturile de diferentiere fata de concurenta?- Responsabilitatea sociala nu ar trebui sa se rezume doar la gigantii industriei. Cum reusim sa implementam practici responsabile in companiile de dimensiuni mici si mijlocii, pentru a construi branduri puternice.- Cum cream solutii inovatoare folosind principii sustenabile? Ce efect au acestea asupra performantei companiei?- Este necesara transparenta si vizibilitate totala intre furnizor si companie, astfel incat lantul de aprovizionare sa fie sustenabil. Cum incurajam furnizorii sa implementeze politici de CSR si cum monitorizam activitatea lor?- Cum arata viitorul nostru? Cum abordam un Human-Centered design in companii pentru ca societatea sa aiba un viitor stralucit?- Stirile false sunt tot mai des intalnite in zilele noastre. Ce efect au acestea asupra societatii in care traim? Cum putem combate practicile de dezinformare din partea media, astfel incat societatea sa nu fie influentata in mod negativ?- Unde ne indreptam cand vine vorba de consum? Cum dezvoltam un comportament benefic pentru societatea in care traim?