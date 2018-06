Corporate Tennis Open 4: Weekend of the winners

Reprezentantii mediului de afaceri au participat la urmatoarele categorii: echipe, simplu masculin, simplu feminin si dublu. Turneul s-a desfasurat in doua etape: cea a grupelor si etapa finala. In primul weekend s-au desfasurat meciurile din grupe si s-au disputat in sistem "fiecare cu fiecare". Echipele si jucatorii care s-au calificat in etapa finala au concurat pentru castigarea trofeelor puse in joc.Cele patru finale din cadrul celei de-a patra editii a "Corporate Tennis Open" au avut urmatoarele rezultate:Prima finala, cea de dublu s-a incheiat cu victorie pentru CABINET AVOCAT COCA GEORGE. George Coca & Gil Ivanescu din partea Cabinet Avocat Coca George au castigat meciul disputat cu echipa Ericsson - formata din Victor Ilie si Marian Antonie, scor 6-2, 6-0.A doua finala, cea de simplu feminin s-a incheiat cu victorie pentru Daniela Schoppmeyer (Faberrom) . Aceasta a castigat meciul disputat cu Ioana Munteanu (KPMG), scor 6-2, 6-1.Mihai Coanca (Ericsson) a invins in cea de-a treia finala, de simplu masculin, disputata in compania lui Radu Rosca (Red Bull), scor final 6-2, 6-4.Primul meci, al finalei probei pe echipe, i-a avut ca protagonisti pe Dragos Nicolae (KPMG) si Mihai Coanca (Ericsson) . Reprezentantul Ericsson s-a impus cu scorul de 6-2, 6-0. Cel de-al doilea meci, disputat intre Alexandra Avirvarei (KPMG) si Victor Ilie (Ericsson) s-a incheiat cu scorul de 7-6 (3), 7-5. Scorul fiind 1-1 la general, meciul de dublu a fost decisiv in desemnarea castigatoarei. Echipa Ericsson s-a impus in fata echipei KPMG Romania, scor final de 2-6, 6-4, 10-7 adjudecandu-si marele trofeu.De-a lungul competitiei, reprezentantii mediului de business au avut ocazia sa-si puna in valoare abilitatile sportive, sa faca networking in cadrul unui cocktail party si sa concureze pentru un loc pe podiumul competitiei.Va asteptam in 2019!Turneul Corporate Tennis Open 4 a fost organizat de BusinessMark alaturi de: Barilla, Tenisshop, Finlandia, Sarto, Red Bull, Samdam, Aqua Carpatica, Vinexpert, Merlin's Vitamin Aqua, A&D Pharma, A&D Pharma, Terra Bisco, Redis Nutritie, Pescariu Sports & Spa, Pintea Events, Mihaela Hurezeanu Trainer & Coach, Rent for Comfort, BRCC - British Romanian Chamber of Comerce.BusinessMark sustine: Plantam fapte bune in Romania, Asociatia The Social Incubator.Radio-ul oficial al evenimentului este: Europa FM.Partenerii media ai conferintei: AGERPRES, NewMoney, Men's Health, IQads, SMARK, Open Tenis, Sportclasic.ro, TENISDECAMP, Curierul National, MoneyBuzz, Femei in afaceri, InstaFit, Financial Market, Centruldepresa.ro, Transilvania Business, AngajatorulMeu.ro, Ziare.com, Business24, Portal HR, Energynomics.ro, Manager Express, Debizz, Jurnalul de Afaceri, Administratie.ro, Portal Management, Bucuresteni.ro, Roportal, Revista Valoarea, Global Manager, MediaRabbit, Financiarul.ro, Vox Capital, Chalbert, SpatiulConstruit.ro, Gazetadestiri, Rbeconnect, PRBox, Market Watch.Pentru informatii despre evenimentele noastre va invitam sa accesati site-ul BusinessMark BusinessMark este o companie ce ofera servicii integrate de B2B si pune la dispozitia clientilor sai modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta in mod direct cu mediul de afaceri si de a crea oportunitati de parteneriat strategic.Atat prin organizarea de evenimente business, cat si prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark isi propune sa vina in intampinarea partenerilor sai cu strategii de comunicare si promovare centrate pe business matchmaking si crearea de oportunitati de dezvoltare.