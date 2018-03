Femeile de afaceri revolutionare au fost premiate la gala Elite Business Women

categoria antreprenoriat creativ, Rusanda Cojocaru , fondator Bookletta

, fondator Bookletta categoria business performance, Mariana Velisarato , fondator Dental Med, si Lucia Costea , fondator SECOM

, fondator Dental Med, si , fondator SECOM categoria internationalizarea afacerii, Rucsandra Hurezeanu , fondator Ivatherm, si Camelia Sucu , fondator ClassIN

, fondator Ivatherm, si , fondator ClassIN categoria CSR, Melania Medeleanu , co-fondator MagiCamp si Fundatia Vodafone Romania

, co-fondator MagiCamp si Fundatia Vodafone Romania categoria media responsabila, Daniela Palade Teodorescu, redactor-sef Revista Cariere

In cadrul evenimentului, Gerard O'Donovan, CEO Noble Manhattan Coaching, si Marius Ghenea au vorbit despre contextul economic actual.De asemenea in Panelul Life and Work Balance, a fost discutata problema obezitatii la copii, impreuna cu dl. Dr. Florin Ioan Balanica si dna. Cristiana Dima, fondator Commit 2 Evolution. Cu aceasta ocazie a fost planificata o caravana de evenimente nationale, de constientizare a acestui fenomen.", a declarat Elite Business Women a fost recunoscuta ca fiind, pornind de la o comunitate online de femei antreprenor, in 2015.