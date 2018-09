Florin Pirlea, Gemini Solutions, despre educatie, noua generatie de antreprenori si succes

Florin Pirlea, Gemini Solutions - a face business inseamna responsabilitatea fata de toti cetatenii

A creste o afacere inseamna responsabilitate fata de toti cetatenii - Florin Pirlea, Gemini Solutions

Educatia ar trebui sa ajute tinerii romani sa inteleaga ca a avea note mari in facultate nu inseamna neaparat a face bani- Florin Pirlea, Gemini Solutions

De asemenea, Florin Pirlea considera ca pentru tinerii de astazi ar fi oportun ca in Universitate sa invete ca succesul se obtine printr-o atitudine corecta fata de acesta si modul de a face bani, nu neaparat prin obtinerea de note maxime in facultate.Intr-o societate care se afla intr-o plina revolutie tehnologica a face afaceri profitabile este o misiune, dar a dezvolta o afacere in domeniul tehnologic pare o adevarata provocare. Totusi, Gemini Solutions nu doar ca reuseste sa faca afaceri profitabile in domeniul tehnologiei, dar este si furnizor de solutii pentru companii din Silicon Valley, in Statele Unite ale Americii. Aceasta pentru ca in cadrul companiei, initiatorii si managerii acesteia au ales strategia de dezvoltare si s-au implicat in crestere.Astfel, dezvoltarea Gemini Solutions consta in a oferi solutii si aplicatii software pentru companiile din Silicon Valley, fiindu-le mai degraba partener decat concurenta prin dezvoltarea de noi tehnologii. Toate acestea pastrand standardele de calitate impuse de societatea tehnologica actuala si, bineinteles, asigurand calitatea dorita de partenerii americani, arata Florin Pirlea In aceasta lume a afacerilor s-au propagat mituri si chiar retete despre succes, iar Florin Pirlea ne descrie o noua perspectiva. A creste o afacere nu se reduce la finante si nu inseamna pentru antreprenor doar sa aiba bani pentru cea mai buna masina, cea mai scumpa casa sau ca asociatii si angajatii unui business profitabil sa se bucure de dezvoltarea firmei. A face business si a dezvolta o afacere este o responsabilitate fata de toti cetatenii. Astfel, se platesc taxe, se creeaza un mediu de crestere in intreaga comunitate. Mai mult chiar, societatile comerciale profitabile se pot implica in acte civice, mai arata Florin Pirlea.Gemini Solutions se poate numi romano-americana, dar prin faptul ca dezvoltarea de aplicatii software se face in centrele romanesti din Bucuresti, Cluj si Iasi, firma isi arata responsabilitatea fata de romani, in masura in care o poate face o companie, prin crearea de joburi, plata taxelor si, mai mult in cazul Gemini, prin exportul de inteligenta.In contextul in care antreprenoriatul este motorul si responsabilitatea tinerilor pentru intreaga societate, Florin Pirlea ofera o alta perspectiva asupra educatiei universitare si a rolului acesteia in a crea o noua generatie antreprenoriala.O lacuna a educatiei romanesti la ora actuala este cultivarea unui spirit antreprenorial al tinerilor care termina studiile universitare. Acestia trebuie sa inteleaga ca banii si succesul financiar nu se obtin doar dintr-un job, ci dintr-o anumita cultura de a prinde oportunitatea si a gasi solutii pentru a o dezvolta. De asemenea, trebuie sa inteleaga, mai ales tinerii care au studii tehnice, in domeniul cibernetic, ca implinirea visului american nu consta in a fi doar un alt programator al unei companii mari din Statele Unite, ci mai degraba sa ai o idee pe care sa o fructifici, mai considera Florin Pirlea.Astfel, profesorii au un rol important in a ajuta studentii sa inteleaga ca succesul in afaceri si in a face bani mai tarziu nu consta doar in a obtine note mari de-a lungul anilor de scoala. Tinerii trebuie sa aiba inca din scoala o alta educatie, orientata spre solutie si implicare, o educatie antreprenoriala, arata Florin Pirlea.Pentru aceasta este nevoie de o noua generatie de profesori tineri, educati si traiti in Occident, care au inteles adevarata cale spre reusita pe care sa o cultive mai departe. Rolul cadrelor universitare tinere este mai degraba acela de a le arata studentilor care este modul de a-si realiza propriul succes si nu neaparat de a ajuta tinerii sa descopere noile tehnologii. Din acest motiv, antreprenorul Florin Pirlea considera ca este necesara educatia financiara in universitati, indiferent de specializare, fie ca vorbim despre arta, stiinte umaniste, inginerie sau orice alta facultate care nu are un profil economic dedicat. Gemini Solutions este o companie software infiintata in anul 2005. Compania de IT are sediul principal in Bucuresti, operatiuni de marketing si vanzari in Palo Alto, SUA si alte doua sedii de dezvoltare in Cluj si Iasi, in care lucreaza peste 100 de angajati, majoritatea fiind programatori.