Florina Pravat, Manager Recrutare & Dezvoltare Elicom: Transparenta, naturaletea si personalizarea discutiilor sunt atuuri de baza in recrutarea personalului

Despre intervievat

Despre Elicom Romania

Mai este de actualitate aceasta criza si, daca da, cum poate fi ea contracarata? Am stat de vorba cu, companie cu o prezenta de peste 25 de ani pe piata din Romania, despre atuuri, riscuri si obiective in politica de resurse umane a anului 2019.In anumite domenii de activitate cu siguranta resursele sunt "rarefiate", insa cred ca nu ar trebui generalizat. Compania pe care o reprezint, Elicom, este prezenta atat in mediul online in actiunile de recrutare, folosind diverse canale/mijloace de promovare a job-urilor, cat si pe teren.Consider ca recrutarea nu va functiona niciodata doar din spatele unui laptop sau telefon, iar prezenta fizica in piata si comunicarea activa cu toti candidatii vor fi mereu elemente vitale in procesul de recrutare.As mai nota un ultim aspect, relevant in procesul de atragere a candidatilor: alinierea strategiei departamentului de Resurse Umane la strategia de business a companiei.Faptul ca exista o conexiune intre departamente, iar obiectivele asumate sunt corelate intre ele, ne ajuta si ne ofera confortul de a ne promova in cel mai corect mod in fata candidatilor.Atragerea candidatilor se realizeaza si prin calitatea interviului/intalnirii, cat si prin informarea corecta a candidatilor, inca din momentul in care ii contactezi telefonic.Am experimentat de-a lungul carierei mele diverse metode de abordare a candidatilor si am ajuns la concluzia ca transparenta, naturaletea si personalizarea discutiilor sunt atuuri de baza in recrutarea personalului si vor conduce catre o intalnire cu valoare adaugata pentru ambele parti implicate, angajator si candidat.Micile mele secrete, ca profesionist in Resurse Umane, in cadrul procesului de recrutare sunt creativitatea, pasiunea, educatia si adaptarea.Retentia joaca un rol important atunci cand ne dorim sa avem echipe solide si stabile. Cand spun retentie, "provocari sunt la tot pasul". Incep prin a va impartasi faptul ca angajatii nostri sunt incurajati sa ramana in organizatie pentru o perioada cat mai lunga de timp.Cu o anumita periodicitate facem analize, masuram si monitorizam gradul de satisfactie a angajatilor la locul de munca, identificam factorii motivationali, folosim si monitorizam planurile de cariera cu impact in dezvoltarea profesionala a angajatilor (dezvoltam programe adaptate) . Avem implementate sisteme de bonusare si posibilitatea accesarii unui program de lucru flexibil.Discutiile deschise cu angajatii si exit interview-urile sunt puncte importante. De multe ori in cadrul interviului de plecare - acesta fiind, de fapt, o discutie libera si colegiala - am reusit sa tratez obiectiile impreuna cu angajatul si am descoperit ca motivul pentru care acesta dorea sa inchida colaborarea cu organizatia noastra nu era cel invocat initial. Unii dintre ei au renuntat la ideea de a pleca, si, da, au ramas.Recent, in urma unei diagnoze interne, am aflat un top 3 al criteriilor motivante pentru angajatii Elicom:1. Atitudinea superiorilor2. Atitudinea colegilor3. Posibilitatile de promovareFlexibilitatea programului de lucru, echipa tanara, atmosfera de lucru, managementul si valorile Elicom.Tot din perspectiva angajatilor nostri, notez si punctele forte ale managementului companiei: comunicarea, deschiderea catre noi provocari, flexibilitatea, grija si disponibilitatea pentru angajati, cat si profesionalismul, intelegerea, dar si disciplina.Job-urile in call center sunt preferate de studenti, intrucat permit o flexibilitate mare a programului de lucru, comparativ cu multe alte domenii. Si chiar daca pare usor, activitatea este complexa si obliga la respectarea mai multor reguli. De cele mai multe ori, un job intr-o companie BPO este vazut ca o sansa la un prim salariu din timpul facultatii ori ca o tranzitie spre un alt domeniu.Totodata, avem si candidati care nu sunt studenti si sunt interesati sa se alature echipelor noastre datorita programului de lucru flexibil, ori pentru ca doresc sa isi dezvolte anumite abilitati, competente.Pot vorbi si despre candidati cu experienta in domeniu, care isi doresc sa schimbe proiectele in care sunt implicati. Daca respecti regulile si intelegi care sunt oportunitatile pe care ti le ofera acest job, o companie BPO iti va oferi mediul ideal pentru a da startul unei cariere de succes.O provocare. Sunt adepta lucrarilor si proiectelor personalizate si mereu trebuie sa existe "acel ceva" care va face diferenta fata de concurenta. Avem proiecte interesante si o strategie, asumata, asezata, pe termen mediu si lung, care ne va ajuta sa depasim obstacolele din calea noastra, astfel incat evolutia recrutarii sa fie pe un trend ascendent.Un obiectiv ambitios in companiile BPO este acela de a face un mix intre recrutarea de volum si cea calitativa, iar in timp sa poti face o trecere la recrutarea axata pe calitate, cu actiuni sustenabile.