Oamenilor de afaceri le-a pierit optimismul: Asteapta o crestere a inflatiei si un curs de peste 4,7 lei/euro

Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averea personale, in urmatoarele 12 luni.Increderea antreprenorilor si executivilor RBL, care au participat la sondaj, in conditiile macroeconomice din Romania se situeaza la nivelul de 52,3 puncte (unde 0 inseamna neincredere totala, 50 reprezinta neutralitate si 100 inseamna incredere totala).Respondentii sunt usor mai increzatori in conditiile curente pentru afaceri (54,8 puncte) decat in cele privind conditiile din urmatoarele 12 luni (51,1 puncte)."Increderea in conditiile macroeconomice este asemenea increderii intr-un grup de prieteni. Daca ai incredere in ei, atunci vei avea curajul sa ii imprumuti, sa investesti in nevoile si obiectivele comune, sa construiti impreuna pe termen lung. Si te poti baza pe aceasta relatie.Increderea oamenilor de afaceri romani, in conditiile macroeconomice din tara, este sau nu este transferata mai departe in relatia cu statul, perceput ca influentator major al acestor conditii. In prezent, putem vorbi, mai degraba, despre lipsa increderii.", sustine Dragos Neacsu, CEO al Erste Asset Management Romania si membru al boardului RBL.Potrivit rezultatelor,, peste 60% prevad ca va ramane peste pragul de 3%, iar o aproape o treime spun ca inflatia va depasi 3,5%. Pentru acelasi interval de 12 luni, opt din zece respondenti au spus ca Leul va continua sa se deprecieze in raport cu Euro,Raportul complet al Indexului de Incredere Macroeconomica RBL este disponibil aici Respondentii RBL sunt mai optimisti (52,3 puncte) decat profesionistii in investitii (41 de puncte) ai CFA Society Romania, organizatie care a lansat in Romania Indexul de Incredere Macroeconomica, in mai 2011 (CFA Romania Macroeconomic Confidence Index).Potrivit rezultatelor studiului realizat in decembrie 2017, increderea profesionistilor din investitii in conditiile curente (59 de puncte) o depaseste usor pe cea a antreprenorilor (55 de puncte). Pe de alta parte, diferenta de perceptie este considerabil mai mare in legatura cu urmatoarele 12 luni - membrii RBL arata un optimism foarte rezervat (51 de puncte), fata de membrii CFA Society Romania care sunt pesimisti (32 de puncte).RBL si CFA Society Romania continua sa deruleze lunar Indexul de Incredere Macroeconomica si vor analiza si comunica rezultatele impreuna.