Conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin - "Estetica mintii feminine" debuteaza cu prima editie la Iasi

Personalitati de marca din Romania, despre antreprenoriat si leadership feminin, la Iasi

Conferinta este prima dintr-o serie de evenimente ce vor avea loc anual, in mai multe orase din tara.Prima editie se va desfasura la Iasi, pe 26 februarie, de la ora 9:00, la Pleiada Boutique Hotel, organizata cu sprijinul agentiei AGEO Biz & Corporate Events.Scopul conferintei este de a sustine cat mai mult femeile din mediul de business romanesc si de a crea o comunitate propice pentru dezvoltarea profesionala si personala a acestora.La eveniment vor fi prezente femei de succes din afaceri, care vor impartasi din experienta si povestea proprie.Participantele vor avea acces si la o serie de traininguri dedicate, sesiuni de networking, dar si oportunitatea de a accesa proiecte sociale sau educationale.", a declarat(foto).Conferinta va avea ca speakeri personalitati marcante din lumea politica, universitara sau de business din Romania, cum este Raluca Turcan, vicepremier interimar al Romaniei, cu o experienta parlamentara de peste 20 de ani in domenii cheie precum educatie, cultura sau economie.Acesteia i se va alatura Colonel Prof. Univ. Dr. Doina Muresan, Director al Colegiului National de Aparare din cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I". Ea va vorbi participantelor despre managementul educatiei si strategia de invatamant militar.Veronica Arpintin, Manager de tara al Programului de Sustinere a Micului Business, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va fi si ea prezenta, dar si Prof. Asociat Dr. Psiholog Ion Duvac, care va discuta despre puterea leadership-ului feminin, atat in viata personala, cat si in cea profesionala.In total vor fi 13 speakeri si 8 invitate, lista completa poate fi consultata pe site-ul evenimentului Temele abordate sunt "Antreprenoriat. Implicarea in afaceri si in societate a femeii moderne", "Leadership feminin - Plus valoare sub intrebuintata in afaceri si in societate", "Estetica mintii feminine - Sexualitate si stabilitate mentala & emotionala", "Puterea interioara a femeii" si "Energia feminina - Cum o dezvolti si cum o introduci in afacere fara a te masculiniza".Conferinta va fi moderata de Amalia Georgescu, Fondatoare & Owner AGEO Events si reprezentanta a antreprenoriatului romanesc, prin experienta sa de peste 15 ani in acest domeniu.Programul evenimentului va include patru panel-uri pentru temele propuse, traininguri, dar si sesiuni de networking si exercitii, precum si o tombola dedicata.Conferinta se va desfasura in intervalul 9:00 - 18:30.Detalii complete despre eveniment sunt disponibile pe site: https://conferintaalf.ageo.ro/ , iar biletele pot fi achizitionate prin platforma Eventway Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) este o organizatie patronala nationala, de tip confederativ, inregistrata in 1992, care, prin statutul sau, si-a propus sa reia activitatea organizatiei patronale nationale U.G.I.R., fondata in anul 1893 si desfiintata in 1948, printr-o Hotarare a Consiliului de Ministri.Conform misiunii sale, U.G.I.R. promoveaza relatiile economice a liberei initiative si a principiului concurentei loiale, in scopul realizarii in Romania a unei economii de piata de succes, reale, bazata pe capital majoritar privat.Conferinta Antreprenoriat & Leadership Feminin este o initiativa a Uniunii Generale a Industriasilor din Romania (U.G.I.R.) si AGEO Biz & Corporate Events, aflata la prima editie.Evenimentul are scopul de a promova femeile care au roluri importante in conducerea si in dezvoltarea afacerilor sustenabile, oferindu-le traininguri dedicate, ocazii de networking, dar si oportunitatea de a se implica in proiecte sociale sau educationale.Mai multe detalii despre eveniment pot fi parcurse pe site-ul https://conferintaalf.ageo.ro/