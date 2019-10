"LaPrimulBebe", comunitatea mamelor care a reusit sa stranga 1 milion de euro in campanii umanitare

De la un grup cu 10 persoane, "LaPrimulBebe" este acum cea mai mare comunitate pentru mame din Romania, cu filiale in cele mai importante orase ale tarii, care activeaza in 20 de judete, cu peste 62.000 de membre si peste 130 de evenimente organizate.Totodata, Atena Boca si comunitatea sa intreprind zi de zi, prin campaniile desfasurate, un model de business social. Pana acum, "LaPrimulBebe" a reusit sa stranga 1 milion de euro, suma ce a fost donata pentru diverse cauze umanitare, cum ar fi dotarea cu aparatura medicala pentru spitale de copii si maternitati din toata tara."Imi place mult termenul business social pentru ca exact asta facem. Toata experienta mea de business anterioara am valorizat-o mult mai mult atunci cand am dezvoltat ONG-ul si cand am inteles ca un ONG este acelasi lucru ca un SRL. Este un business, in care insa nu iti duci profitul acasa, ci il reinvestesti ca sa-ti cresti impactul", spune Atena.Despre suma de 1 milion de euro pe care a strans-o in campanii umanitare, aceasta adauga: "Momentele campaniilor sunt momente in care descoperim o multime de oameni faini, oameni pentru care si alaturi de care merita sa ramai si sa construiesti.Asociatia "LaPrimulBebe" a strans in campaniile ei 1 milion de euro, pana in prezent, semn ca atunci cand femeile se unesc muta muntii din loc! Umanitatea chiar este contagioasa.""LaPrimulBebe" desfasoara doua campanii umanitare pe an, in cadrul grupului online de Facebook in care activeaza mamele inscrise.Iar rezultatele sunt impresionante. De exemplu, una dintre campaniile de anul acesta, #VremOM, desfasurata sub forma de licitatie de obiecte, timp, vacante, evenimente a adunat in jurul ei persoane publice precum Horatiu Malaele, Antonia sau Horia Brenciu, dar si suma de 195.000 de euro.In sase zile de campanie mamele comunitatii "LaPrimulBebe" si-au unit fortele pentru a reface sectia de pediatrie a Spitalului Municipal Moreni, acolo unde activeaza un tanar doctor ce si-a dedicat viata micutilor pacienti ce nu au norocul sa se fi nascut intr-un oras mare. Un alt exemplu este campania umanitara #EtajulParintilor: mii de mame "LaPrimulBebe" au stat umar langa umar si au sprijinit proiectul MagicHome, refugiul parintilor cu copii bolnavi de cancer.Campania a avut drept scop construirea unui etaj "LaPrimulBebe" in acest proiect si impreuna mamele au strans 104.000 euro."LaPrimulBebe" este singura comunitate din Romania premiata si sustinuta de Facebook, fondatoarea Atena Boca fiind prima romanca aleasa de Facebook din peste 6.000 de candidati din toata lumea sa faca parte din programul-bursa Facebook Community Leaders, dedicat celor mai buni 100 de lideri de comunitati din lume.In toti acesti sase ani, marele merit al comunitatii este acela ca a creat un spatiu online de incredere si de calitate profesionala, care le-a oferit mamelor acces atat la oameni inteligenti si cu experiente interesante, cat si la evenimente valoroase de parenting."LaPrimulBebe" este deja o miscare ampla in Romania, una menita sa puna reflectorul pe importanta rolului mamelor in viata copiilor lor, dar mai ales in societatea care va fi condusa nu peste multi ani de acesti copii. Anul acesta, 20 de filiale din tara faciliteaza pentru mamele din provincie accesul la informatie, specialisti, schimb de experienta si sprijin emotional.