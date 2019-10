Finantarea prin leasing financiar

Aceste date sunt sustinute de faptul ca in fiecare zi, o noua companie alege sa isi dezvolte afacerea prin achizitii in leasing. Fie ca vorbim despre un IMM, o corporatie, antreprenori la inceput de drum, agricultori, fiecare afacere isi propune sa ramana competitiva, sa aiba flexibilitatea de a creste constant si sa indeplineasca standardele clientilor.Daca majoritatea se gandesc ca prin leasing financiar isi pot achizitiona doar autoturisme sau echipamente pentru industria IT, companiile de leasing infirma aceasta regula, oferind o lista diversificata de echipamente pentru diferite domenii de activitate, cum ar fi echipamente pentru sistemul medical, pentru constructii, echipamente pentru tipografii, echipamente si masini pentru prelucrarea lemnului, chiar si vehicule rulate.Daca totusi echipamentele necesare pentru o companie, nu se regasesc in lista echipamentelor oferite de catre compania de leasing, se poate face o evaluare a situatiei financiare a firmei si in urma rezultatelor se poate oferi finantare si pentru acele echipamente, procedura asemanatoare cu acordarea unui credit. Leasingul financiar reprezinta un pachet integrat de finantare, asigurare si servicii post-vanzare, pentru achizitia de bunuri pentru o folosinta indelungata. Activul finantat, in acest caz este chiar garantia finantarii, dar multe dintre companiile de leasing aleg sa ceara garantii suplimentare, in functie de bonitatea clientului.Chiar si in acest caz, aprobarea dosarului se face de cele mai multe ori mai rapid, fata de un credit bancar.In cazul finantarii prin leasing a unui autoturism, in functie de tipologia de leasing aleasa (leasing financiar sau leasing operational), finantarea poate include si gestiunea unor servicii precum asigurarile RCA si CASCO, inmatricularea, asistenta rutiera sau monitorizarea flotei, beneficii importante pentru o companie aflata la inceput de drum, care au bugete limitate.Unul dintre principalele avantaje ale leasing-ului financiar este dreptul de proprietate asupra bunului finantat, care la finalul perioadei contractuale, apartine companiei care a solicitat bunul.Astfel, companiile care vor sa isi achizitioneze echipamente de o valoare mai mare si pe care sa le foloseasca pe o perioada indelungata, pot opta pentru o finantare prin leasing financiar, avand astfel posibilitatea sa investeasca capitalul ramas in zone cu impact asupra dezvoltarii afacerii lor.Avantajele leasingului financiar apar si la nivelul procedurilor si documentatiei, pentru ca aceasta este mai flexibila fata de toata documentatia de care este nevoie in cazul unui credit bancar.Nivelul flexibil al leasingului financiar se observa si in valoarea sa reziduala, in termenele de plata flexibile, adaptate in functie de cerintele companiilor (plata ratelor poate fi stabilita de comun acord, lunar, trimestrial sau sezonier), precum si oportunitati de finantare specifice diferitelor tipuri de companii.Motivele pentru care exista mai multe oportunitati in domeniul finantarii prin leasing, este datorat riscurilor reduse pentru o companie de leasing, deoarece finantarea prin leasing se aseamana cu un contract de inchiriere; in cazul in care clientul nu isi onoreaza platile, societatea de leasing isi poate valorifica bunul mult mai usor decat o banca, care ar fi fost obligata sa recurga la executarea silita pentru a-si putea recupera pierderile.Diferentele intre solutiile de leasing si creditele bancare apar la nivelul dreptului de proprietate asupra bunului achizitionat, in cazul creditului bancar, devii proprietarul bunului achizitionat inca de cand intri in posesia lui, fata de leasingul financiar cand devii proprietarul bunului la finalul perioadei contractuale.Alte diferente care apar intre cele doua sunt legate de calculul ratelor, a dobanzilor si a avansului oferit. De exemplu, in cazul avansului, majoritatea bancilor nu accepta deloc sa acorde credit firmelor nou infiintate. Si companiile de leasing considera ca o afacere la inceput de drum reprezinta un risc si de aceea, in cazul lor pot solicita un avans mai mare.Costul principal in cazul leasingului este dobanda, care poate varia intre 4% si 10%, cifre asemanatoare cu creditele bancare.Unul dintre avantajele cele mai importante privind finantarea prin leasing este dat de rapiditatea si gradul redus de birocratizare, prin care o astfel de finantare poate fi obtinuta.Multe companii de leasing au mizat pe sisteme online prin care pot aproba cererile de finantare in maxim 24 de ore de la aplicare, reducand astfel cu mult, timpul de asteptare pentru obtinerea unei finantari.Pentru a sti inca de la inceput daca esti eligibil pentru finantarea prin leasing financiar, marea majoritate a companiilor de leasing pun la dispozitie un calculator online de leasing financiar, prin care poti afla care este avansul minim, perioada maxima de contract si care sunt costurile totale la care sa te astepti atunci cand aplici pentru o astfel de finantare.Poti afla simplu si rapid valoarea ratei lunare pentru vehiculul sau echipamentul pe care vrei sa il achizitionezi, dar si alte informatii precum valoarea avansului, valoarea reziduala, dobanzile sau comisioanele percepute.Obtinerea unei finantari pentru un contract de leasing nu difera cu mult fata de solicitarea unui credit bancar. Primul document cerut pentru un contract de leasing este cererea de finantare, de cele mai multe ori aceasta regasindu-se online, pe site-ul companiei de unde accesezi finantarea.Firmele de leasing pot solicita si semnarea unui acord de consultare CRC, pentru consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit, pentru a verifica daca solicitantul figureaza cu restante sau alte incidente de plata.Ca urmare a flexbilitatii si rapiditatii unei finantari prin leasing financiar, in Romania, leasingul financiar este perceput ca o forma mult mai avantajoasa pentru achizitia de echipamente si vehicule, pentru ca ofera un set de garantii si reguli mai putin stricte fata de o banca, ceea ce face intreg procesul finantarii prin leasing financiar mult mai operativ.