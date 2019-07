Finantarea prin leasing financiar a echipamentelor agricole

Optiuni finantare utilaje si echipamente agricole

Libertatea capitalului propriu - finantarea prin leasing nu se face prin fondurile societatii comerciale, astfel incat acestea pot fi folosite in alte scopuri

Finantarea prin leasing se bazeaza pe un sistem de rate lunare sau sezoniere, care cuprind dobanzi si amortizari deductibile, deci pot fi incadrate in categoria cheltuielilor operationale

Tipuri de leasing

Finantarea echipamentelor si utilajelor agricole prin leasing financiar

O alta problema este reprezentata de accesul la fonduri de achizitie a utilajelor si echipamentelor performante care pot contribui la cresterea productivitatii si implicit a veniturilor generate. Astfel, este important ca fermierii sa cunoasca toate optiunile disponibile pentru finantarea echipamentelor agricole , solutii pe care le pot accesa atat pentru achizitionarea de echipamente si utilaje noi cat si pentru cele de tip second-hand.Fermierii romani au la dispozitie mai multe optiuni de finantare a utilajelor si echipamentelor agricole, fiecare cu o serie de avantaje si dezavantaje.Prima optiune, si cea mai folosita in prezent, este achizitionarea directa ("cu banii jos") a utilajelor si echipamentelor agricole. Principala problema legata de acest tip de finantare este faptul ca foarte putini fiermieri isi permit sa achizitioneze un utilaj platind intreaga valoare a acestuia. Din acest motiv fermierii romani recurg deseori la achizitionarea de echipamente si utilaje foarte vechi si uzate, fiind singurul mod in care pot obtine un pret pe care si-l pot permite.O alta optiune de finantare este reprezentata de creditul bancar. Astfel, fermierii care nu isi permit achizitionarea unui utilaj platind intreaga sa valoare, apeleaza la un credit bancar si folosesc suma obtinuta astfel pentru plata produsului.Desigur, in comparatie cu achizitia din fondurile proprii, creditul bancar vine la pachet cu costul creditului, reprezentat de dobanzi si comisoane, care se adauga pretului utilajului. Astfel, exista costuri suplimentare pentru fermieri, fonduri pe care acestia le-ar putea folosi in alte scopuri.A treia metoda de finantare pentru bunuri agricole, cea mai populara in tarile dezvoltate din vestul Europei si care a inceput sa prinda tot mai multa tractiune si in Romania, este reprezentata de finantarea prin leasing. Pentru cei care nu isi permit achizitionarea unui produs "cu banii jos", leasing-ul este cea mai buna alternativa, avand cateva avantaje importante in comparatie cu un credit bancar.Unul dintre aceste avantaje este reprezentat de lipsa garantiilor cerute de societatile de leasing pentru acordarea unei finantari, comparativ cu creditele bancare, unde astfel de garantii sunt necesare pentru accesarea unui credit cu o valoare semnificativa.Leasing-ul vine la pachet si cu o lista de avantaje fiscale pentru fermieri, cele mai importante fiind:Un fermier care se gandeste la posibilitatea achizitionarii unui utilaj sau echipament are la dispozitie 2 optiuni: leasing financiar si leasing operational.Principala diferenta intre aceste doua variante este data de dreptul de proprietate asupra echipamentului finantat. Astfel, prin leasing financiar, fermierul va ramane proprietarul echipamentului finantat dupa plata ultimei rate, in timp ce in cazul leasing-ului operational, echipamentul finantat se va intoarce in proprietatea companiei de leasing.Leasing-ul financiar se bazeaza pe un sistem de plata in rate succesive, bunul finantat putand fi utilizat de catre fermieri in perioada derularii contractului de leasing. Odata cu plata ultimei rate, a valorii reziduale si a oricaror altor obligatii de plata stabilite prin contractul de leasing, fermierul va intra in proprietatea echipamentului finantat, putand sa-l foloseasca in continuare sau sa il revanda.Un contract de leasing incepe de la o perioada de un an, perioada maxima variind in functie de factori precum: costul bunului finantat, politicile stabilite de compania care ofera finantarea sau indicatorii economici ai companiei care solicita finantarea.Principalul avantaj al leasing-ului financiar comparativ cu cel operational este dat de dreptul de proprietate asupra utilajului finantat. Astfel, pentru utilajele si echipamentele agricole cu valoare mare, pe care fermierii isi doresc sa le utilizeze o perioada lunga de timp, finantarea prin leasing financiar este alegerea potrivita. Acestia isi pot esalona ratele pe o perioada mai lunga, iar dupa plata acestora pot continua sa foloseasca utilajul sau echipamentul respectiv.In comparatie cu un credit bancar, finantarea bunurilor destinate sectorului agricol prin leasing financiar vine de asemenea cu o lista de avantaje deloc de neglijat.In primul rand, pentru contractarea unei finantari prin leasing financiar fermierilor nu le sunt cerute garantii care sa acopere valoarea bunului finantat, asa cum se intampla in cazul creditelor bancare.De asemenea, aprobarea unui contract de leasing este mult mai simpla, rapida si necesita mai putine documente. Multe companii de leasing ofera aprobarea unei aplicatii pentru o finantare in termene foarte scurte (24h), cu mult mai scurte decat timpul necesar aprobarii unei finantari prin credit bancar.Romania mai are mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul mediei europene in ceea ce priveste folosirea echipamentelor si utilajelor de ultima generatie in sectorul agricol. Pentru a putea fi competitivi, fermierii romani au nevoie de surse de finantare adaptate nevoilor lor, care sa le permita achizitionarea echipamentelor de care au nevoie intr-un mod in care acestia sa-si poata permite aceste investitii, dar sa poata in acelasi timp sa-si deruleze activitatea in continuare si sa investeasca capital si in alte directii care sa contribuie la cresterea productivitatii.Astfel, leasingul financiar pentru echipamente si utilaje agricole vine in intampinarea fermierilor, oferindu-le acestora rapiditate in accesarea finantarii si flexibilitate in gestionarea acesteia, elemente esentiale in orice domeniu de activitate.