Ministrul Transporturilor vrea modificarea Legii achizitiilor pentru a accelera licitatiile CNADNR

"Saptamana viitoare, voi fi in Parlament in comisiile de industrie si juridica pentru a aduce modificari la legea achizitiilor, ca sa putem semna contractele mult mai usor, fara sa cream o presiune ca s-ar considera un prejudiciu de stat eventualele despagubiri care trebuie date de beneficiar in cazul in care se castiga contestatiile de catre o firma care a participat la licitatie. Vom sprijini si vis-a-vis de legislatia privind emiterea de autorizatii de constructie intr-un ritm mai accelerat, modificari la legislatia pe mediu - si aici vom avea o discutie si cu doamna viceprim-ministru Gavrilescu", a declarat Razvan Cuc.Ministrul Transporturilor a adaugat ca, odata modificata legea achizitiilor, evaluarea unei licitatii nu ar trebui sa dureze mai multe de o luna de zile."Domnul Neaga (directorul CNADNR - n.r.) si-a asumat un numar de kilometri, noi il vom ajuta sa ii finalizeze. Evaluarile la licitatii se vor face intr-un ritm accelerat la toate proiectele pe care compania le va lansa. Nu mai stam sa evaluam licitatiile cate 6 - 7 luni si ne mai trezim si cu cate o contestatie. De asta modificam legea. Dar daca tot modificam legea, domnul director Neaga sau comisiile pe care ei le stabilesc in cadrul companiei nu va mai avea nicio scuza sa imi spuna ca finalizam o procedura de licitatie de evaluat tehnic si financiar intr-o perioada mai lunga de o luna de zile", a spus ministrul Transporturilor.Razvan Cuc s-a aflat vineri la Bacau pentru a inspecta lucrarile la centura ocolitoare a orasului.