Amenzile contraventionale vor putea fi platite doar pe jumatate in termen de 15 zile

sfatul avocatului

Elementele de noutate introduse prin noua lege privesc in principal constituirea un, destinat incasarii amenzilor contraventionale, achitarea urmand a se realiza la orice unitate a Trezoreriei indiferent de domiciliul persoanei fizice.Plata urmeaza sa se efectueze in numerar sau prin alte mijloace de plata ce urmeaza a fi stabilite prin normele de punere in aplicare ale legii.Achitarea in contul unic al TrezorerieiProcesele verbale de contraventie vor avea osi vor da nastere unuigestionat de un sistem informatic ce urmeaza fi implementat in acest sens.Sumele reprezentand amenzi aplicate persoanelor fizice reprezinta venit al bugetelor locale unde contravenientul isi are domiciliul, iar cele aplicate persoanelor juridice reprezinta venit la bugetul de stat cu exceptia celor aplicate de autoritatile locale si acelea privind regimul circultiei pe drumurile publice care vor constitui venit la bugetele locale unde contravenientul isi are sediul.In cazul in care contravenientul refuza sa semneze procesul verbal de contraventie, comunicarea acestuia se va realiza inNoile dispozitii se vor aplica inamenzilor la regimul circulatiei pe drumurile publice aplicate conducatorilor de autovehicule, urmand ca ulterior dezvoltarii sistemului informatic sa se aplice si restului amenzilor contraventionale.Prevederile noii legi vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, urmand ca normele de aplicare sa fie adoptate pana la finalul anului in curs.Modificarile aduse prin noua lege Ordonantei privind regimul contraventiilor, ale celei privind circulatia pe drumurile publice si codului de procedura fiscala urmeaza sa intre in vigoare in termen de 30 de zile, respectiv finalul lunii august.