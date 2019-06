Cauti un avocat de Drept Comercial? Apeleaza la specialistii casei de avocatura NZA!

Dreptul Comercial este reprezentat de normele juridice ce reglementeaza activitatea comerciala, adica producerea si circulatia marfurilor, executarea de lucrari si prestari de servicii, s.a.La inceputul unei afaceri, dar si in timpul dezvoltarii acesteia, este nevoie de sprijinul unui avocat de Drept Comercial, care, gratie experientei sale, va oferi cele mai bune solutii pentru problemele juridice.Daca si tu ai nevoie de un avocat Drept Comercial in activitatea ta, casa de avocatura NZA (Nicolescu, Zorin si Asociatii) iti sta la dispozitie cu cei mai buni specialisti in domeniu. Avocatii ofera consultanta clientilor care intampina probleme juridice cu privire la contractele comerciale.Activitatea ce se desfasoara sub numele NZA implica mai mult decat o "simpla" intelegere a aspectelor legale privind raporturile comerciale. Astfel, un avocat de Drept Comercial din cadrul echipei este pregatit sa ofere consultanta avizata si sa solutioneze cele mai complexe probleme juridice ale unei companii.In acest capitol putem include inregistrarea licentelor, protectia datelor, contractele de finantare si sponsorizare, alinierea la anumite legi comerciale, precum si multe alte demersuri specializate.Un avocat de Drept Comercial va oferi sprijinul necesar in redactarea actelor pentru companie, in luarea celor mai bune decizii, dar si in evaluarea riscurilor afacerii.- contractele generate de activitatile zilnice;- inregistrarea licentelor si activarea programelor de software;- Protectia Datelor, inclusiv regulament GDPR;- termeni si conditii pentru diverse servicii;- vanzari, distributie, achizitii, marketing, acorduri de publicitate;- contracte de finantare/sponsorizari;- contracte de transfer de know-how, transfer de active sau tehnologii;- francize si contracte de leasing;- drepturi de imagine si managementul talentelor;- alinierea la anumite reglementari comerciale.Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.Specialistii recomanda ca orice inceput de activitate economica sa fie supervizat cu atentie de catre un avocat de Drept Comercial, intrucat acesta cunoaste ce riscuri trebuie sa evite si ce probleme de ordin juridic poate preintampina.La inceput, se depune o cerere de inregistrare si de autorizare a functionarii firmei la Registrul Comertului de pe langa tribunalul din judetul in care solicitantul isi stabileste sediul profesional, iar aceasta va fi insotita de documentatia specifica.Mai departe, Registrul Comertului va elibera o dovada de rezervare a emblemei, cu durata de valabilitate de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii. Dreptul de folosinta exclusiva asupra emblemei se dobandeste prin inregistrarea ei la Registrul Comertului, care poate fi ulterioara inmatricularii societatii.Dupa dobandirea dreptului de folosinta a emblemei unei firme, un avocat de Drept Comercial se va ocupa de toate documentele care trebuie intocmite pentru ca activitatea companiei sa se desfasoare in mod legal.Indiferent de sectorul de activitate, un astfel de specialist va intelege provocarile din domeniu si va oferi un cadru sigur de lucru si un parteneriat de incredere cu efecte benefice pe termen lung. Insa pentru mai multe detalii despre acest subiect, acceseaza site-ul www.nza.ro.