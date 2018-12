Ce servicii ofera prima casa de avocatura bazata pe conceptul New Law din Romania

Servicii de Drept Comercial

Dupa acest principiu functioneaza casa de avocatura AndrewID, o societate profesionala de avocati care isi propune sa schimbe demersurile juridice si sa le faca mai prietenoase, in avantajul clientilor.Iata care sunt serviciile din portofoliul AndrewID: Casa de avocatura AndrewID dispune de avocati specializati in Drept Comercial care au rolul de a oferi consultanta tuturor clientilor care intampina probleme juridice cu privire la contractele comerciale.Activitatea implica mai mult decat o "simpla" intelegere a aspectelor legale privind activitatea comerciala. Avocatii sunt pregatiti sa ofere consultanta avizata si sa solutioneze cele mai complexe probleme juridice ale unei companii, cum ar fi inregistrarea licentelor, protectia datelor, contracte de finantare si sponsorizare, alinierea la anumite legi comerciale.Orice avocat din cadrul firmei intelege provocarile clientului, indiferent de sectorul de activitate, astfel incat solutiile sa fie personalizate, iar parteneriatul sa aiba efecte benefice pe termen lung.O casa de avocatura profesionista poate oferi consultanta si in domeniul Administrativ si Fiscal in vederea intampinarii unor probleme juridice care pot sa apara la incheierea contractelor cu autoritatile publice si cu operatorii de utilitati.Avocatii din cadrul AndrewID consiliaza clientii in vederea dezvoltarii unor strategii adecvate menite sa respecte regulamentele si procedurile de achizitii si/sau licitatii publice. De asemenea, acestia supervizeaza pregatirea tuturor abordarilor ce tin de evaluarea comerciala si atribuirea finala si executarea contractului.Totodata, pentru ca vorbim de specialisti in domeniu, clientii care aleg AndrewID au posibilitatea de a beneficia de reprezentare in cazul litigiilor privind achizitiile publice.Dreptul Muncii este una dintre cele mai importante stiinte juridice care are ca scop reglementarea drepturilor si obligatiilor atat a angajatilor, cat si a angajatorilor.O casa de avocatura care ofera consultanta in acest domeniu are capacitatea de a rezolva, in acord cu temeiurile legale, litigiile rezultate in urma conflictelor de munca. Spre exemplu, avocatii din cadrul AndrewID ofera consultanta juridica si servicii de consiliere atat societatilor angajatoare, cat si salariatilor sau liber profesionistilor.De asemenea, acestia sunt pregatiti sa raspunda la orice solicitare care vizeaza problemele aparute in urma conflictelor de munca, prestari servicii sau contracte de mandat, astfel incat sa solutioneze litigiile si sa asigure respectarea drepturilor si obligatiilor din cadrul societatilor comerciale, sindicatelor sau organizatiilor patronate.Serviciile juridice pe care le poate oferi o casa de avocatura profesionista pot include si ramura de Drept Corporativ, sector care vizeaza tranzactii de actiuni sau tranzactii cu active, fuziuni prin absorbtie, fuziuni prin achizitii sau divizari.Asadar, orice firma, companie sau societate comerciala poate beneficia de asistenta juridica pentru proceduri de incorporare, extindere activitati, fuziuni prin absorbtie, divizare, dizolvare si reorganizare.Pe langa aceste servicii, AndrewID este o casa de avocatura care ofera consultanta si in domeniile de Drept Sportiv, IT si Protectia Datelor, Tranzactii Imobiliare etc. Intra pe site-ul Andrewid.ro si consulta oferta de servicii juridice.