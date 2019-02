Sindicatele din sanatate solicita introducerea indemnizatiei de hrana in salariul de baza

"In buna traditie a sprijinului tehnic acordat pentru deciziile in favoarea salariatilor, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' ofera Guvernului si solutia necesara pentru a asigura respectarea acestor drepturi: introducerea indemnizatiei de hrana in salariul de baza", se spune intr-un comunicat al sindicatului.Federatia mentioneaza ca Legea 153/2017 (Legea Olguta Vasilescu) a fortat, in mod ilogic, introducerea indemnizatiei de hrana in categoria cheltuielilor salariale de tipul sporurilor (incepand cu 2019), adica la categoria de cheltuieli de natura salariala ce nu pot depasi 30% din suma salariilor de baza. Totodata, aceeasi lege a incercat sa anuleze garantia pe care Codul Muncii (art. 142, alin. 2 din Legea 53/2003) o acorda salariatilor in privinta dreptului la sporul de 100% raportat la salariul de baza actual pentru munca desfasurata in zilele de sarbatoare legala.Conform sursei citate, efectele negative asupra drepturilor salariatilor au fost accentuate de masurile adoptate prin OUG 114/2018, blocarea sporului pentru zilele libere legale la nivelul lunii ianuarie 2018 fiind doar una dintre ele (in contradictie si ea cu dreptul garantat prin prevederile art. 142, alin. 2 din Legea 53/2003)."Efectul cumulat al acestor masuri irationale il constituie faptul ca la ora actuala spitalele publice, in incercarea de a se incadra in conditionarile bugetare contradictorii cu drepturile salariatilor, ajung in situatia de reducere a unor drepturi salariale, cel mai afectat fiind sporul pentru lucrul in zilele libere legale. Asa se explica protestele indreptatite ale salariatilor, activate in mod spontan, dupa Tulcea urmand acum colegii de la Spitalul Judetean Neamt si in curand angajatii din toata tara", se arata in comunicat.Federatia "Solidaritatea Sanitara" precizeaza ca, alaturi de seria de masuri care afecteaza negativ angajatii din sanatate, OUG 114/2018 a introdus acelasi regim de fiscalizare pentru indemnizatia de hrana precum cel aplicat salariului de baza. Prevederile in domeniu din Legea salarizarii si din OUG 114/2018 au determinat transformarea indemnizatiei de hrana dintr-un drept de natura sociala intr-unul de natura salariala.In acest context, organizatia cere Guvernului scoaterea acestui drept salarial din categoria sporurilor si a indemnizatiilor si introducerea lui in salariul de baza, solicitarea noastra avand in vedere faptul ca indemnizatia de hrana este acordata tuturor salariatilor in mod egal, fara nicio diferentiere in functie de conditiile de munca sau in functie de modul de organizare a muncii. Impozitul pe venit si contributiile sociale aferente indemnizatiei de hrana sunt identice cu cele aplicate asupra salariului de baza brut."In concluzie, constatand ca OUG 114/2018 a anulat caracterul de drept social al indemnizatiei de hrana, transformand-o intr-un drept salarial, si luand act de efectele (suportate de unitatile sanitare si angajatii din sectorul public de sanatate) pe care le are asimilarea acesteia cu sporurile, Federatia 'Solidaritatea Sanitara' solicita Guvernului scoaterea indemnizatiei de hrana din limita de 30% aferenta sporurilor si introducerea ei in salariul de baza pentru toti salariatii. Aceasta este singura masura care ar putea corecta o parte dintre erorile ce marcheaza Legea salarizarii", se precizeaza in comunicat.