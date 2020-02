Comisia Europeana deschide procedura de infringement asupra Romaniei pentru exploatarile forestiere ilegale

Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement."In cazul Romaniei, autoritatile nationale nu au fost in masura sa verifice efectiv operatorii si sa aplice sanctiuni corespunzatoare. Inconsecventele din legislatia nationala nu permit autoritatilor romane sa verifice cantitati mari de lemn recoltat ilegal", sustine Comisia Europeana.In plus, Comisia a constatat ca autoritatile romane gestioneaza padurile, inclusiv prin autorizarea exploatarii forestiere, fara a evalua in prealabil impactul asupra habitatelor protejate, dupa cum se prevede in Directiva Habitate si in Directiva privind evaluarea strategica de mediu. De asemenea, exista deficiente in ceea ce priveste accesul publicului la informatiile privind mediul din planurile de gestionare a padurilor. Comisia a constatat, de asemenea, ca unele habitate forestiere protejate au disparut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezinta o incalcare a Directivei Habitate si a Directivei privind pasarile.Prin urmare, Comisia a decis miercuri sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, acordandu-i un termen de o luna pentru a lua masurile necesare in vederea remedierii deficientelor identificate de Comisie. In caz contrar, Comisia poate decide sa trimita autoritatilor romane un aviz motivat.