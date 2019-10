Romania, singura tara din UE care nu a reusit sa elimine dubla impunere pentru niciunul dintre cazurile inchise in anul 2018

EY Romania

Drept urmare, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si-a propus sa monitorizeze anual statusul procedurilor de acord amiabil de la nivelul fiecarei tari.Publicat recent, raportul OCDE pentru anul 2018, care ne arata numarul de proceduri de acord amiabil initiate in fiecare tara precum si numarul de cazuri solutionate, plaseaza Romania pe ultimele locuri in Europa.De ce se acorda atat de multa importanta procedurii de acord amiabil (pe scurt, "MAP", de la "mutual agreement procedure")? Pentru ca vizeaza rezolvarea disputelor internationale in materie de fiscalitate si, in contextul actual, in care tranzactiile si modelele de afaceri se globalizeaza, astfel de dispute sunt din ce in ce mai frecvente.Un exemplu clasic este cel al disputelor legate de preturile de transfer. Daca avem o tranzactie intre doua societati afiliate din state diferite, iar autoritatile dintr-o tara ajusteaza/cresc pretul acestei tranzactii, in tara respectiva se va plati mai mult impozit pe profit.In acelasi timp, pentru a nu avea dubla impozitare, autoritatile fiscale din celalalt stat ar trebui sa accepte aceasta ajustare de pret si sa permita celeilalte societati sa isi mareasca cheltuielile, diminuandu-si astfel impozitul pe profit cu o suma echivalenta.Insa, in ultimul timp, vedem tot mai multe cazuri din afara sferei preturilor de transfer care fac obiectul procedurilor de acord amiabil. La nivel statistic, conform raportului OCDE, majoritatea cazurilor de acord amiabil nu vizeaza sfera preturilor de transfer. Romania nu face exceptie - in 2018, din cele opt cazuri inchise, numai doua au vizat problema preturilor de transfer.Mai mult, in contextul dezvoltarilor internationale recente - cum este cazul instrumentului multilateral care modifica tratatele de evitare a dublei impuneri - se pune tot mai mult accent pe procedura de acord amiabil, nu numai ca modalitate de solutionare a disputelor, ci si ca instrument de stabilire a drepturilor de impozitare.De exemplu, conform instrumentului multilateral, regulile "clasice" de stabilire a rezidentei din vechile tratate de evitare a dublei impuneri ar trebui substituite cu o procedura de acord amiabil.Aspectele de natura tehnica cu privire la procedura de solutionare a unui acord amiabil in contextul legislatiei romanesti, europene si internationale prezinta o mare complexitate. Astfel de proceduri sunt de regula destul de indelungate si de multe ori se continua cu o procedura de arbitraj.Daca ne uitam la Romania, conform raportului OCDE, numarul de aplicatii de MAP depuse in anul 2018, fata de anul 2017, a inregistrat o crestere de 75% (21 de aplicatii depuse in 2018 vs. 12 in 2017), cresterea medie la nivel european fiind de 43%.In privinta numarului de cazuri inchise de Romania in anul 2018 (fata de numarul de cazuri in derulare la inceputul anului, plus solicitarile nou primite in cursul anului 2018), rata de solutionare este de 14%, care se afla mult sub media europeana de 27%.Comparativ, tari precum Polonia sau Ungaria au inregistrat rate de solutionare similare cu Romania. Pe de alta parte, Bulgaria are o rata de solutionare de 37%.Dincolo de aceste procente, mai relevant este modul in care aceste proceduri au fost solutionate. In cazul Romaniei, raportul OCDE ne arata ca: din 8 aplicatii inchise in anul 2018, doua s-au inchis prin respingerea accesului la procedura, doua prin retragerea contribuabilului, iar doua au fost rezolvate intern (unilateral). Astfel, au ramas doar doua cazuri in care procedura amiabila a fost inchisa efectiv, insa in niciunul dintre acestea nu s-a eliminat dubla impunere.Practic, niciunul din cele opt cazuri 'inchise' de Romania nu a fost solutionat prin anularea totala sau macar partiala a dublei impuneri. Acest lucru este interesant mai ales pentru ca, in conformitate cu raportul OCDE, intelegem ca Romania este si singura tara UE care nu a reusit sa elimine dubla impunere pentru niciunul din cazurile inchise in anul 2018.Comparativ, in Polonia, 11 din totalul de 26 de cazuri inchise in 2018 s-au solutionat printr-un acord bilateral de eliminare completa a dublei impozitari, iar in Bulgaria 4 din totalul de 7 cazuri inchise in 2018.In concluzie, desi procedura de acord amiabil este un instrument tot mai utilizat atat in Romania, cat si la nivel international, mai este inca mult de lucru pana cand astfel de proceduri vor fi rezolvate intr-o maniera rapida, eficienta si adecvata, in linie cu dezideratul OCDE.