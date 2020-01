Sfatul avocatului: Tot ce trebuie sa stii despre incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei

opinie Stratula si Asociatii

Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectia Muncii, in anul 2019, in Romania munceau oficial aproximativ 40.000 de cetateni straini, cei mai numerosi fiind cetatenii turci, urmati de cei din Vietnam, Italia, Republica Moldova, China si Minanmar.In acest context, tot mai multi oameni de afaceri, din cele mai diverse domenii, fie ca vorbim de constructii de drumuri sau rezidentiale, fie ca vorbim de servicii, au inceput sa fie interesati de conditiile in care strainii pot fi incadrati in munca in Romania.De asemenea, un interes similar il au si firmele straine care doresc sa intre pe piata din Romania dar sa isi aduca si angajatii lor, pe care sa ii detaseze aici, pe o perioada de timp, pentru a se asigura ca business-ul este implementat si functioneaza conform propriilor exigente.Din aceste motive, ne-am propus sa prezentam, in mod cat mai succint, principalele dispozitii legale care reglementeaza procedura de incadrare in munca si detasare a strainilor pe teritoriul Romaniei.Astfel, in functie de activitatea pe care vor sa o desfasoare, strainii pot munci in Romania in calitate de(incadrati temporar in munca la o familie gazda),("" - transferati in cadrul aceleiasi companii).Incadrarea in munca a strainilor pe teritoriul Romaniei se face in baza unui, ce se obtine de catre angajatorul roman de la Inspectoratul General pentru Imigrari, prin depunerea unei cereri insotite de anumite documente.Legea prevede o serie dece trebuie indeplinite pentru eliberarea avizului de angajare, precum, spre exemplu, ca angajatorul sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati compatibile cu functia pentru care solicita incadrarea in munca a strainului si sa aiba achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru anterior depunerii cererii.De asemenea, pentru fiecare categorie de lucrator in parte trebuie indeplinite si o serie de. De exemplu, in cazul lucratorilor permanenti si ai celor stagiari, angajatorul trebuie sa faca dovada faptului ca locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai statelor membre UE/SEE, sau de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei, iar in cazul lucratorilor au pair, strainul trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 si 30 de ani si sa fi absolvit o forma de invatamant secundar inferior, acestea fiind doar cateva dintre conditiile specifice prevazute de lege pentru fiecare categorie mentionata.Exista si exceptii de la necesitatea obtinerii unui aviz de angajare, cum ar fi, printre altele, pentru strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale din Romania a unei companii care are sediul in strainatate, pentru strainii titulari ai unui drept de sedere pe termen lung in Romania sau ai unui drept de sedere temporara pentru studii, ori pentru strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman.Lucratorii detasati si lucratorii ICT pot munci pe teritoriul Romaniei in baza unui aviz de detasare obtinut de la Inspectoratul General pentru Imigrari, prin depunerea unei cereri in acest sens de catre entitatea la care se face detasarea. Una dintre exceptiile de la necesitatea obtinerii acestui tip de aviz il constituie situatia strainilor detasati in Romania, angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale UE sau ale SEE, ori in Confederatia Elvetiana, ce prezinta permisul de sedere din acel stat.Si in cazul avizului de detasare trebuie indeplinite anumite conditii, cum ar fi: intreprinderea de la care se face detasarea este stabilita intr-o tara terta; entitatea la care se face detasarea desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati compatibile cu activitatea in munca pentru care solicita detasarea strainului si are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii.Cererile pentru eliberarea avizelor se solutioneaza de Inspectoratul General pentru Imigrari in termen de 30 de zile de la inregistrare (15 zile in cazul cererilor ce vizeaza posesorii de Carte albastra a UE obtinuta intr-un alt stat membru), iar daca sunt necesare verificari suplimentare, termenul se prelungeste cu 15 zile.Inspectoratul General pentru Imigrari poate solicita deponentilor informatii/documente suplimentare, in cazul in care cele furnizate initial sunt necorespunzatoare, acordand un termen de maximum 30 de zile in acest sens. Daca deponentii nu furnizeaza informatiile sau documentele suplimentare pana la termenul prevazut, cererea poate fi respinsa.Refuzul de a elibera avizul de angajare/detasare poate fi contestat in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari care a dispus masura.Tariful ce trebuie platit la eliberarea avizelor de angajare/detasare este echivalentul in lei a 100 de euro pentru lucrator permanent, detasat, transfrontalier, stagiar, inalt calificat si au pair si echivalentul in lei a 25 de euro pentru lucrator sezonier, pentru strainul titular al dreptului de sedere temporara pentru studii dupa absolvirea studiilor, pentru titularul dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei, precum si in cazul schimbarii angajatorului sau a functiei, la acelasi angajator.In termen de 60 de zile de la obtinerea avizului de angajare/detasare, strainul trebuie sa solicite o, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul in care isi are domiciliul sau resedinta. Taxa pentru aceasta viza este de 120 de euro si se plateste in statul in care se face solicitarea.Ca exceptie, nu exista obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere pentru angajarea in munca, pentru strainii care beneficiaza de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei si pentru strainii titulari ai unui permis ICT valabil eliberat de un alt stat membru al UE, acestia din urma putand intra pe teritoriul Romaniei de la data depunerii cererii de eliberare a avizului de detasare.Viza de lunga sedere se acorda pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, iar in cazul lucratorilor sezonieri se acorda pe o perioada egala cu durata preconizata a contractului plus 5 zile, fara a depasi 90 de zile.Dupa intrarea in Romania si cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea dreptului de sedere acordat de viza, strainul trebuie sa solicite de la Inspectoratului General pentru Imigrari un, sau, ce atesta dreptul sau de sedere in Romania.Perioada pentru care se acorda/prelungeste dreptul de sedere, precum si posibilitatea prelungirii ulterioare, variaza in functie de tipul de lucrator si de durata angajarii/detasarii.Chiar daca, la prima vedere, procedura de obtinere a avizelor ar putea parea anevoioasa, in realitate lucrurile nu sunt atat de complicate si, in orice caz, chiar complicate de ar fi, este de preferat urmarea intocmai a procedurii si obtinerea avizelor, in conditiile in care lipsa acestora poate atrage amenzi de pana la 20.000 lei si aplicarea unor sanctiuni contraventionale complementare.