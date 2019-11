Ce este salariul brut si cum se calculeaza

Cum se calculeaza salariul brut

Ce contributii se retin din salariul brut

Salariul de baza poarta si denumirea de salariu tarifar, salariu de incadrare, salariu de pornire si se plateste cel putin o data pe luna, la data stabilita prin contractul individual sau colectiv de munca ori prin regulament intern.Salariul brut este baza de calcul a celorlalte drepturi (sporuri, indemnizatia de conducere, salariul de merit etc.) si obligatii fiscale (impozit pe salarii, CAS, CASS) ale salariatilor.Pe langa cele 3 taxe salariale suportate de angajat (CAS, CASS, impozit pe venit), angajatorul va mai suporta o taxa CAM (2.25%).Pentru a verifica rapid sumele de bani pe care le platesti catre stat acceseaza calculator salariu Salariul brut cuprinde, pe langa salariul de baza, cu care salariatul este incadrat prin contractul de munca, si sporuri, adaosuri si contributiile datorate de salariat.Salariul nu poate fi stabilit prin discriminari pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.Sporurile se acorda in functie de conditiile de desfasurare a activitatii, de timpul de munca si de vechime. Adaosurile la salariu, primele, ajutoarele sociale si tichetele de masa si cadou sunt stabilite prin negociere si sunt, de asemenea, stipulate in contractul colectiv de munca.Contributiile datorate de salariat sunt impozitul pe salariu, in cuantum de 10%, CAS (25% sau 21,25% pentru lucratorii din constructii) si CASS (10%). Retinerile din salariu nu pot depasi, cumulate, jumatate din salariul net lunar.Din salariul brut se scade suma aferenta contributiilor obligatorii, iar suma rezultata este salariul net, sau salariul in mana, cu care salariatul pleaca acasa. Salariul brut minim garantat in plata in Romania este de 2080 de lei pe luna (fara sporuri si adaosuri).Salariul minim brut pentru angajatii cu studii superioare este de 2350 de lei lunar. Conditia de acordare a salariului minim diferentiat in functie de studii suprioare este ca angajatul sa aiba minim un an de vechime in domeniul pentru care s-a pregatit. In domeniul constructiilor, salariul minim brut garantat este de 3000 de lei pe luna.Angajatorilor le este interzis sa stabileasca salarii sub valorile mentionate mai sus. Incalcarea acestei legi atrage amenzi cuprinse intre 300 de lei si 2000 lei.Salariul se plateste direct titularului sau unui imputernicit. In caz de deces al salariatului, drepturile datorate pana la data decesului se platesc, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor salariatului decedat.