Cum intretinem echipamentele de protectie

Nu ii spalam la masina de spalat, ci manual;

Ii curatam periodic de moloz sau alte substante care pot degrada in timp, daca sunt lasate pe suprafata materialului exterior;

Ii depozitam in locuri special amenajate, nu in umiditate, in vaporii substantelor chimice sau la temperaturi foarte inalte sau foarte joase;

Sa reparam eventualele leziuni la timp, cu ajutorul unui profesionist, pentru a nu se transforma in pagube mai mari.

O depozitam intr-un loc ferit de temperaturi extreme, vapori chimici sau unde ar putea fi scapata, zgariata sau strivita;

Sa o curatam periodic, sa nu lasam moloz sau alte substante corozive sa se depoziteze pe suprafata pentru o perioada lunga de timp;

Sa nu folosim ochelari destinati unei activitati pentru altceva (de exemplu, sa nu schimbam ochelarii de sudura cu ochelarii de protectie impotriva vaporilor chimici).

Nu e de mirare, prin urmare, ca Protectia Muncii are numeroase articole oficiale pe aceasta tema - de la cum trebuie instruiti muncitorii, la cum trebuie gestionate masinariile si cum trebuie protejati angajatii impotriva accidentelor.Este evident, atunci, ca utilizarea unui echipament de protectie corespunzator nu este doar incurajat, ci absolut necesar. Un aspect adesea ignorat, insa, este intretinerea acestor echipamente. Degeaba investim o suma mare de bani in accesorii de protectie la inceputul unui proiect, daca acestea se deterioreaza imediat.Stim cu totii ca o pereche de bocanci de protectie sau de ochelari de protectie nu se cumpara in mod frecvent, deci intretinerea lor este absolut esentiala pentru a asigura ca isi realizeaza scopul - de la prima pana la ultima purtare.Iata cateva reguli specifice pentru intretinerea perechilor de bocanci de protectie si de ochelari de protectie. Acestea sunt niste directii generale - pentru o informare amanuntita, urmati instructiunile oferite de producatorii produselor pe care le achizitionati.Acestia reprezinta unul dintre cele mai importante echipamente de protectie. Calcatul stramb, impiedicatul sau scapatul greutatilor pot fi extrem de daunatoare fara o pereche bine aleasa si intretinuta de bocanci de protectie.Pentru a fi mereu in stare optima, este nevoie sa:Cat despre perechea preferata de ochelari de protectie, este indicat sa:Spre deosebire de bocanci, ochelarii sunt mai fragili si au, prin urmare, o perioada de utilizare mai scurta. In cazul in care se degradeaza pana in punctul in care incomodeaza vazul in timpul activitatilor pe santier, alegeti sa cumparati o pereche noua!Oricare ar fi echipamentul de protectie in cauza, informati-va inainte de achizitie. Echipamentele de protectie variaza considerabil in functie de natura activitatilor - deci asigurati-va ca faceti investitii intelepte.In plus, nu uitati ca intretinerea este la fel de importanta pentru a fi in siguranta la locul de munca. Nici cel mai performant accesoriu nu poate fi de ajutor daca este zgariat, deteriorat sau neingrijit.