Presedintele Camerei de Comert Romano-Germana: Codul muncii actual are de-a face cu Romania socialista

"Noi suntem intr-o tara in care facem pontaje, domnule ministru (ministrul Muncii, Marius Budai, n.r.) . Va rog mult de tot, schimbati Codul Muncii si adaptati-l zilelor noastre. Codul Muncii de azi are de-a face cu Romania socialista. Eu trebuie sa am condica, in 2019, si trebuie sa fac pontaje. Pe mine nu ma intereseaza daca unul sta doua ore la munca sau 12 ore, la un moment dat... El trebuie sa faca treaba. In schimb, eu trebuie sa-l pontez pe omul ala... e o nebunie! ", a spus Anastasiu.In acelasi timp, Dragos Anastasiu a criticat, de asemenea, sistemul medicinei muncii, si considera ca testele angajatilor "se iau pe spaga"."Vorbim, apoi, despre medicina muncii. Pai, la medicina muncii, din 3.000 de oameni care au fost pe la mine in ultimii cinci ani, nu a venit unu care sa spuna ca are ceva. Am printre ei soferi... Ca sa faci medicina muncii pentru o secretara mi se pare o aberatie pentru ca are medic de familie... In schimb, mi se pare absolut normal pentru macaragii, soferi. Deci, unu nu a venit cu probleme. Testele se iau pe spaga! Mai mult, soferii mai fac medicina muncii si la Ministerul Transporturilor, deci doua etape si unul n-are nimic ani de zile! Un alte exemplu este bucatarul pe care nu pot sa-l angajez fara medicina muncii. Ca sa-l programez dureaza 20 de zile. El are medicina muncii de la locul de munca anterior, dar daca vine la mine trebuie sa-si mai faca o data medicina muncii si tot asa...", a mentionat reprezentantul AHK Romania.In ceea ce priveste salariul minim din Romania, acesta a subliniat faptul ca trei sferturi dintre angajati lucreaza "la negru"."Trei sferturi din populatia Romaniei are salariu minim. Dar despre venituri nu vorbim? Ca sunt platiti "la negru"... Sa stiti ca in HoReCa e la fel, in transporturi la fel. Solutia este sa marim la toti, si la Vaslui, salariul minim ca sa scoatem buruienile dintre noi sau solutia este sa-si faca treaba ITM-ul si sa-i prinda pe nenorociti? Un camp cu flori si cu sapte buruieni trebuie ras tot ca sunt sapte buruieni? Nu, trebuie sa-i prindem pe aia. Cred ca statul roman trebuie sa faca in asa fel in care sa nu plece de la conceptia ca toti antreprenorii sunt hoti. Atragerea fortei de munca din strainatate ramane, din pacate, unica sansa pe termen scurt, pentru ca romanii din strainatate raman acolo pentru calitatea vietii, nu pentru salarii", a mentionat Dragos Anastasiu.Marti, are loc la Bucuresti prima editie a conferintei de specialitate Working Romania, eveniment care isi propune sa devina vocea sectorului de resurse umane, precum si a tendintelor care deja se fac resimtite sau se prefigureaza pe piata muncii din Romania.