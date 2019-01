Protectia muncii si securitatea muncii

Masuri organizatorice si tehnice pentru protectia muncii

Securitatea la locul de munca

utilizarea echipamentului de protectie care asigura o reducere semnificativa a ranilor;

mecanizarea cuprinzatoare si automatizarea proceselor de productie;

introducerea, imbunatatirea sistemului - inlocuirea echipamentului vechi cu unul nou, utilizarea metodelor mai progresiste de organizare a muncii si tehnologia proceselor de productie.

Masurile legale de protectia muncii sunt de a crea un sistem de norme juridice care sa stabileasca standarde pentru conditii de munca sigure si sanatoase, precum si mijloace legale pentru a asigura respectarea acestora.Masurile sociale si economice pentru protectia muncii includ masuri de stimulare de stat pentru angajatori in vederea cresterii protectiei muncii, stabilirea de compensatii si beneficii atunci cand lucreaza in conditii de munca periculoase, protectia anumitor categorii de muncitori protejati cel mai putin social, asigurarea sociala obligatorie si plata despagubirii in cazul bolilor profesionale si vatamari corporale.Masurile organizatorice si tehnice pentru protectia muncii constau in crearea unui sistem de management al protectiei muncii - un set unificat de elemente interdependente si interconectate care stabilesc politici si obiective in domeniul protectiei muncii intr-o organizatie particulara si proceduri pentru atingerea acestor obiective.Masurile sanitare si igienice pentru protectia muncii constau in desfasurarea de activitati menite sa reduca nivelul expunerii lucratorilor la factorii de productie daunatori si periculosi, pentru a asigura conditii de munca favorabile si pentru a preveni bolile profesionale.Masurile terapeutice si profilactice pentru protectia muncii includ organizarea de examene medicale preliminare, periodice si extraordinare, examinari psihiatrice obligatorii ale angajatilor, emiterea de lapte si alimentatie medicala si preventiva. Securitatea muncii si protectia muncii sunt in esenta aceleasi. Toate aceste masuri vizeaza asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur. In acest scop, sunt studiate situatiile care apar in productie, iar analiza lor este efectuata pentru a preveni mai multe astfel de cazuri, si anume accidente, leziuni, boli profesionale.Se dezvolta un sistem special de masuri si cerinte pentru a preveni problemele de mai sus, cum ar fi sistemul de management al sanatatii profesionale. Metodele si continutul muncii sunt imbunatatite anual. Din acest motiv, ai nevoie de un specialist in protectia si securitatea muncii.Securitatea ocupationala la locul de munca este tratata de compartimentul de protectie a muncii sau de o societatea pe care ai contractat-o in acest scop.Impreuna cu administratia si serviciul de protectie a muncii, compania se straduieste sa reduca morbiditatea generala, precum si ranirile la locul de munca. Crearea conditiilor de munca sigure in productie este o sarcina importanta nu numai pentru stat, ci si pentru fiecare manager.Conform cercetarii efectuate, protectia muncii se bazeaza pe cercetarea stiintifica. Compania dezvolta un sistem integrat, care se bazeaza pe urmatoarele masuri:Informatii cu privire la siguranta la locul de munca, numai de la un specialist pot fi furnizate. Pentru un angajat, acest lucru este util deoarece, in cazul in care apare o situatie neprevazuta, acesta isi va cunoaste intotdeauna drepturile si daca au fost incalcate regulile de protectie a muncii.Pentru un manager, este necesar sa cunoasca siguranta la locul de munca, pentru ca acesta este cel mai responsabil in cazul producerii unui eveniment neprevazut la locul de munca.