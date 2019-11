ANSVSA, despre vaporul rastunat la Midia: Incarcarea cu animale a navei s-a facut respectand legislatia

"In data 23.11.2019, sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, a inceput imbarcarea ovinelor pe vaporul Queen Hind, cu destinatia Arabia Saudita, imbarcarea finalizandu-se in data 24.11.2019. Vaporul a fost autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii de catre DSVSA Constanta, in luna martie a anului 2019, pe baza evaluarii realizate in conformitate cu prevederile legislatiei UE si nationale in vigoare: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005, respectiv Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu procedura specifica privind controlul la frontiera al bunastarii animalelor vii destinate exportului, medicii veterinari oficiali au verificat animalele, vaporul si documentele. S-a constatat ca animalele erau clinic sanatoase si apte pentru transport, iar densitatea prevazuta de legislatie era respectata", precizeaza reprezentantii Autoritatii intr-un comunicat remis luni AGERPRES.Potrivit sursei citate, incarcarea cu animale a navei s-a facut cu respectarea dispozitiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 privind suprafata care trebuie alocata pe cap de animal. Pe nava respectiva, cu o suprafata totala utila de 5.011 metri patrati, au fost imbarcate 14.600 de capete de tineret ovin cu o greutate medie de 47,46 kg/cap de animal., afirma reprezentantii serviciilor veterinare.De asemenea, s-a verificat incarcarea corespunzatoare a navei cu apa si furaje, tinand cont de durata preconizata a calatoriei, precum si functionalitatea echipamentelor obligatorii, cum ar fi cele de adapare, de ventilatie fortata, de desalinizare etc.La scurt timp dupa plecarea transportului, a avut loc inclinarea navei in timpul operatiunilor de pilotaj pentru dirijarea navei in larg."Dupa producerea accidentului, s-a asigurat prezenta serviciilor veterinare in punctul de iesire Midia. La solicitarea acestora, a fost prezent si medicul veterinar de libera practica angajat al operatorului economic, pentru a asigura asistenta veterinara. Pentru salvarea animalelor, alaturi de echipele ISU au venit doua nave ale Garzii de Coasta si membrii unui ONG specializat in interventii in Marea Neagra. Animalele salvate pana in prezent, in numar de 33, au fost cazate intr-un adapost special amenajat in Punctul de Iesire Midia, unde li s-au asigurat hrana si apa", arata institutia in comunicat.Potrivit ANSVSA, actiunea de salvare continua, animalele care vor fi recuperate de pe vas vor fi cazate in acelasi adapost, urmand ca, dupa verificarea starii lor de sanatate, sa fie transferate cu mijloace de transport rutier, la ferma de origine, aflata la 5 km distanta.In prezent, serviciile veterinare se afla la fata locului si colaboreaza cu celelalte institutii implicate in actiunea de salvare, pentru a asigura respectarea normelor de protectie a animalelor, conform competentelor.Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, de 3785 tdw, incarcata cu 14.600 de oi si un echipaj de 22 de marinari de nationalitate siriana, s-a scufundat partial pe bordul drept, duminica dimineata, in bazinul Portului Midia, dupa ce a plecat de la cheu, a informat Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Conform sursei citate, apelul de urgenta a fost primit la ora 11:51, prin dispeceratul 112, fiind solicitata interventia pentru salvarea echipajului de la bord si a unui marinar cazut in apa Portului Midia.Luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a dispus, la prima ora, prin ordin de ministru, initierea investigatiei tehnice privind siguranta si constituirea comisiei de investigatie in cazul incidentului din Portul Midia.Totodata, Bode a semnat un ordin comun, alaturi de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Csutak Nagy Laszlo, pentru constituirea de echipe mixte care sa verifice modul in care au fost respectate prevederile legale privind incarcarea-descarcarea, indeplinirea serviciilor de siguranta maritima, gradul de poluare, contaminarea apei in urma incidentului, respectarea conditiilor de transport privind suprafata necesara imbarcarii, verificarea documentelor insotitoare, dar si alte elemente ce pot rezulta in urma investigatiilor.La randul lor, crescatorii de animale din Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Ovine, Caprine si Porcine din Romania (ACEBOP) au solicitat institutiilor responsabile o ancheta urgenta si pedepsirea celor vinovati de "dezastrul transportului maritim de animale vii din Romania".