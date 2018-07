CE a luat Romania in vizor: O multime de legi au ramas nealiniate la normele UE

in timp ce alesii fac modificari legislative in interes propriu

Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatie Directiva privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice

Comisia Europeana cere Romaniei sa isi alinieze legislatia in domeniul asigurarilor auto la normele UE

Comisia Europeana solicita Romaniei sa respecte normele UE privind recunoasterea calificarilor profesionale

Romania trebuie sa puna in aplicare Directiva privind studentii si cercetatorii din afara UE

CE solicita Romaniei sa transpuna in legislatie noile norme privind datele din registrul cu numele pasagerilor

Directiva UE 2015/2193 reglementeaza emisiile de dioxid de sulf (SO2), de oxizi de azot (NOx) si de pulberi in atmosfera cu scopul de a reduce aceste emisii si riscurile pentru sanatatea umana si pentru mediu pe care le pot determina. Ea stabileste, de asemenea, norme pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon.Statelor membre li s-a cerut sa comunice masurile nationale de transpunere a directivei in legislatia nationala pana la 19 decembrie 2017. Dat fiind ca Romania nu a respectat termenul, Comisia i-a trimis, in ianuarie 2018, o scrisoare de punere in intarziere. Intrucat Romania nu a comunicat inca masurile, Comisia i-a trimis de data aceasta un aviz motivat.Romania are la dispozitie doua luni pentru a raspunde. In absenta unui raspuns corespunzator, Comisia poate sesiza Curtea de Justitie a UE cu privire la Romania.Separat, Comisia a informat ca trimis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere, din cauza incapacitatii tarii de a controla emisiile de dioxid de sulf provenite de la doua instalatii mari de ardere (Govora 2 si Deva 2).Conform Directivei privind emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE), care protejeaza cetatenii impotriva emisiilor periculoase provenite de la instalatii industriale, statele membre trebuie sa respecte un plafon national de emisii pentru pulberi si pentru dioxid de sulf. Instalatiile incluse in planul national de tranzitie pot fi exceptate de la respectarea limitelor stricte de emisii pana in 2020, cu conditia respectarii limitei nationale.Potrivit executivului comunitar doua instalatii mari de ardere (Govora 2 si Deva 2) au dus limitele de emisii ale Romaniei cu mult peste plafoanele nationale pentru dioxid de sulf si pulberi, cu efecte semnificative asupra mediului si sanatatii publice.Intrucat Romania nu a luat masurile necesare pentru a preveni aceste depasiri, Comisia a decis sa deschida procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor si sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere. Romania are la dispozitie doua luni pentru a raspunde; in caz contrar, Comisia poate decide sa trimita un aviz motivat.Comisia Europeana (CE) a decis, de asemenea, sa trimita Romaniei si altor 16 state membre cate o scrisoare de punere in intarziere, solicitandu-le sa transpuna integral in legislatia nationala primul act din legislatia UE privind securitatea cibernetica, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Aceasta decizie vizeaza urmatoarele state membre: Austria, Bulgaria, Belgia, Croatia, Danemarca, Franta, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania si Spania.Obiectivul Directivei privind securitatea retelelor si a sistemelor informatice (Directiva NIS; Directiva 2016/1148/UE) este de a obtine un nivel ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in intreaga UE, prin dezvoltarea capacitatilor nationale in domeniul securitatii cibernetice, prin sporirea cooperarii la nivelul UE si prin impunerea obligativitatii raportarii incidentelor de catre operatorii de servicii esentiale si de catre furnizorii de servicii digitale.Statele membre trebuiau sa transpuna Directiva NIS in legislatiile nationale pana la 9 mai 2018, intrucat aceasta a intrat in vigoare in august 2016. Pana in prezent, 11 state membre au notificat Comisiei Europene transpunerea integrala a directivei si sunt in curs de verificare a transpunerii pentru a confirma transpunerea integrala. Celelalte state membre au la dispozitie doua luni pentru a raspunde la scrisoarea de punere in intarziere trimisa de Comisie; in caz contrar, CE poate decide sa trimita un aviz motivat.In plus, Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care ii cere sa transmita observatiile cu privire la normele sale nationale referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Normele nationale actuale impun o obligatie de notificare prealabila a oricarei intentii de modificare a primelor, precum si o serie de limitari ale modalitatilor de calculare a primelor de catre asiguratori. Comisia considera ca aceste obligatii contravin dispozitiilor articolelor 21 si 181 din Directiva Solvabilitate II, astfel cum au fost interpretate de jurisprudenta Curtii referitoare la principiul libertatii tarifare. Legislatia nationala mentionata cuprinde, de asemenea, dispozitii care ii obliga pe asiguratori sa emita, pentru anumite categorii de vehicule, o polita valabila doar pe teritoriul Romaniei si sa stabileasca cuantumul primei tinand seama de riscurile asociate.In opinia Comisiei, aceste dispozitii contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca politele de asigurare de raspundere civila auto sa acopere intregul teritoriu al Uniunii pe baza unei prime de asigurare unice. In cazul in care Romania nu actioneaza in urmatoarele doua luni, Comisia ii poate trimite un aviz motivat cu privire la aceasta chestiune.In plus, Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita Romaniei si celorlalte state membre (cu exceptia Lituaniei) scrisori de punere in intarziere in legatura cu conformitatea legislatiei si practicilor lor nationale cu normele UE privind recunoasterea calificarilor profesionale (Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2013/55/UE), se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.UE a instituit un sistem modern de recunoastere a calificarilor si a experientei profesionale in intreaga UE. Acesta ii ajuta pe profesionistii care doresc sa se stabileasca sau sa isi ofere serviciile in alte state membre in recunoasterea calificarilor lor, garantand, in acelasi timp, un nivel sporit de protectie pentru consumatori si pentru cetateni. Asigurarea aplicarii coerente a acestor norme in beneficiul cetatenilor si al intreprinderilor este o preocupare majora a Comisiei.Scrisorile de punere in intarziere vizeaza aspecte cruciale pentru functionarea Directivei privind recunoasterea calificarilor profesionale, in special introducerea cardului profesional european, mecanismul de alerta, posibilitatea de a avea acces partial la o activitate profesionala, proportionalitatea cerintelor lingvistice si infiintarea de centre de asistenta.In plus, Comisia ridica, de asemenea, probleme legate de transparenta si proportionalitatea obstacolelor in materie de reglementare in domeniul serviciilor profesionale, partial mentionate in Comunicarea din ianuarie 2017 privind recomandarile de reforma in domeniul reglementarii serviciilor profesionale. Toate statele membre au acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde argumentelor prezentate de Comisie; in caz contrar, Comisia poate decide sa le trimita cate un aviz motivat.Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita Romaniei si altor 16 state membre cate o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu au comunicat legislatia nationala care transpune in intregime Directiva privind conditiile de intrare, de sedere si de mobilitate in interiorul UE a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca au pair (Directiva 2016/801), se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Aceasta decizie vizeaza urmatoarele state membre: Austria, Belgia, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Finlanda, Franta, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Romania, Slovenia, Spania si Suedia.Termenul pana la care statele membre trebuiau sa isi alinieze legislatia la directiva mentionata si sa informeze in acest sens Comisia a fost 23 mai 2018. Statele membre dispun acum de doua luni pentru a transpune integral directiva in legislatia nationala, in caz contrar, Comisia putand sa ia in considerare trimiterea de avize motivate.De asemenea, Comisia Europeana (CE) a decis joi sa trimita Romaniei si altor 13 state membre cate o scrisoare de punere in intarziere, solicitandu-le sa puna in aplicare noile norme privind datele din registrul cu numele pasagerilor (PNR), se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar.Aceasta decizie vizeaza urmatoarele state membre: Austria, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Franta, Grecia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Romania, Slovenia si Spania care nu si-au indeplinit obligatia de a comunica adoptarea legislatiei nationale de transpunere integrala a Directivei PNR (Directiva 2016/681).Statele membre ar fi trebuit sa transpuna Directiva in legislatia nationala pana la 25 mai 2018. Datele PNR se refera la informatiile furnizate de pasagerii liniilor aeriene atunci cand fac rezervari sau se imbarca pentru zboruri. Aceste date pot include informatii precum numele pasagerului, datele de calatorie, itinerariul, numarul locului, bagajul, datele de contact si mijloacele de plata. Directiva prevede ca statele membre sa instituie un sistem national de colectare, analiza si schimb de date PNR in scopul aplicarii legii, cu respectarea deplina a garantiilor privind protectia datelor.Prelucrarea datelor PNR este un instrument important de combatere a terorismului si a infractiunilor grave, ajutand la detectarea tiparelor de calatorie suspecte si la identificarea infractorilor si a teroristilor potentiali, inclusiv a celor necunoscuti de catre autoritatile de aplicare a legii. Ea constituie un element esential de pe Agenda europeana privind securitatea si o piatra de temelie in constructia unei Uniuni a securitatii efective si reale.In ultimii ani, Comisia a facut toate eforturile pentru a ajuta statele membre sa-si dezvolte propriile sisteme nationale PNR, prin furnizarea de expertiza si de finantare, precum si prin facilitarea schimbului de bune practici. Cu toate acestea, pentru a ajuta cadrul sistemului PNR sa isi atinga intregul potential, este crucial ca statele membre sa detina sisteme functionale. Statele membre in cauza au la dispozitie doua luni pentru a raspunde la scrisoarea de punere in intarziere, dupa care Comisia poate lua in considerare trimiterea de avize motivate. Comisia va continua sa ofere sprijin si orientari statelor membre care au inca de finalizat activitatea de implementare.