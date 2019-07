Comisia Europeana cere statelor membre sa transpuna in practica normele privind combaterea spalarii banilor

Prin directivele patru si cinci privind combaterea spalarii banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE si a consolidat rolul de supraveghere al Autoritatii Bancare Europene (EBA).Rapoartele evidentiaza necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor mentionate, subliniind totodata faptul ca inca persista o serie de deficiente structurale in punerea in aplicare a normelor Uniunii in materie de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.Pachetul prezentat miercuri va servi drept baza pentru viitoarele optiuni de politica privind consolidarea in continuare a cadrului UE de combatere a spalarii banilor, apreciaza Comisia Europeana."Avem norme stricte in materie de combatere a spalarii banilor la nivelul UE, dar este necesar ca toate statele membre sa transpuna in practica aceste norme. Nu vrem ca in UE sa existe vreun punct slab de care infractorii ar putea sa profite. Scandalurile recente au aratat ca statele membre ar trebui sa rezolve aceasta problema in regim de urgenta", a declarat Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.La randul sau, Valdis Dombrovskis, vicepresedinte, comisar responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital, a afirmat ca un cadru credibil de prevenire si de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului este esential pentru a mentine integritatea sistemului financiar european si pentru a reduce riscurile la adresa stabilitatii financiare."Cu toate acestea, analiza publicata miercuri ofera mai multe dovezi cu privire la faptul ca normele noastre solide in materie de combatere a spalarii banilor nu au fost aplicate in mod uniform in toate bancile si in toate tarile UE. Prin urmare, avem o problema structurala in ceea ce priveste capacitatea Uniunii de a impiedica utilizarea sistemului financiar in scopuri ilegale. Aceasta problema trebuie solutionata in cel mai scurt timp posibil", spune Dombrovskis.Comunicarea intitulata "Catre o mai buna punere in aplicare a cadrului UE de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului" prezinta o sinteza a celor patru rapoarte publicate miercuri. Raportul privind evaluarea la nivel supranational a riscurilor ofera informatii actualizate referitoare la riscurile sectoriale asociate spalarii banilor si finantarii terorismului.Raportul privind evaluarea recentelor cazuri de notorietate legate de spalarea banilor in sectorul financiar, Raportul privind unitatile de informatii financiare si Raportul privind interconectarea registrelor centralizate de conturi bancare analizeaza deficientele mecanismelor actuale de supraveghere si cooperare in materie de combatere a spalarii banilor si identifica modalitati de remediere a acestor deficiente.Raportul privind evaluarea la nivel supranational a riscurilor este un instrument menit sa ajute statele membre sa identifice si sa contracareze riscurile in materie de spalare a banilor si de finantare a terorismului. Din 2017, Comisia adopta un raport pe aceasta tema la fiecare doi ani.Raportul arata ca majoritatea recomandarilor formulate in cadrul primei evaluari la nivel supranational a riscurilor au fost puse in aplicare de diversii actori. Cu toate acestea, persista unele vulnerabilitati orizontale, in special in ceea ce priveste produsele anonime, identificarea beneficiarilor reali si noile produse nereglementate, cum ar fi activele virtuale.Unele dintre aceste vulnerabilitati vor fi remediate in cadrul viitoarei transpuneri a celei de A cincea directive privind combaterea spalarii banilor. Raportul reaminteste, de asemenea, faptul ca statele membre nu au transpus inca pe deplin cea de A patra directiva privind combaterea spalarii banilor. Comisia invita statele membre sa transpuna pe deplin directiva si sa dea curs recomandarilor formulate in raport.Aceste actiuni ar imbunatati cooperarea dintre autoritatile de supraveghere, ar sensibiliza entitatile obligate si ar oferi orientari suplimentare privind identificarea beneficiarilor reali, apreciaza executivului comunitar.Comisia Europeana a examinat zece cazuri recente cunoscute public de spalare a banilor in banci din UE pentru a face o analiza a unora dintre deficientele actuale si a trasa o posibila cale de urmat.Intr-o serie de cazuri analizate, bancile nu au respectat cu strictete cerintele privind combaterea spalarii banilor sau, uneori, nu au respectat deloc aceste cerinte. Bancile nu au avut mecanismele interne adecvate de prevenire a spalarii banilor si nu si-au aliniat politicile in materie de combatere a spalarii banilor/finantarii terorismului atunci cand aveau modele de afaceri riscante. Constatarile au evidentiat, de asemenea, lipsa de coordonare intre aceste politici, fie la nivelul entitatilor individuale, fie la nivel de grup,.In plus, apreciaza CE, au existat diferente semnificative in ceea ce priveste reactia autoritatilor nationale, din punctul de vedere al promptitudinii si al eficacitatii actiunilor lor de supraveghere.Au existat deosebiri majore in ceea ce priveste stabilirea prioritatilor, resursele, cunostintele de specialitate si instrumentele disponibile. In special in ceea ce priveste supravegherea unui grup bancar, autoritatile de supraveghere au avut tendinta de a se baza in mod excesiv pe cadrul de combatere a spalarii banilor al statului membru gazda, iar acest lucru a afectat eficacitatea actiunilor de supraveghere in cazuri transfrontaliere la nivelul UE.In plus, impartirea responsabilitatilor a dus la o cooperare ineficace intre autoritatile de combatere a spalarii banilor, autoritatile prudentiale, unitatile de informatii financiare si autoritatile de asigurare a respectarii legii, se arata in comunicatul executivului comunitar.Aceste deficiente scot in evidenta faptul ca exista probleme structurale nesolutionate in ceea ce priveste punerea in aplicare a normelor UE, care au fost abordate doar partial.Fragmentarea in materie de reglementare si de supraveghere, la care se adauga diversitatea sarcinilor, a competentelor si a instrumentelor de care dispun autoritatile publice, genereaza carente in punerea in aplicare a normelor UE.Deficientele politicilor de combatere a spalarii banilor si de supraveghere sunt mai evidente in situatii transfrontaliere, atat in cadrul UE, cat si in raport cu tari terte.Cu toate ca bancile si autoritatile de supraveghere au intreprins actiuni semnificative, mai raman inca multe de facut. De exemplu, este necesar sa se continue armonizarea intre statele membre si sa se consolideze supravegherea, conform comunicatului.CE scoate in evidenta necesitatea unei cooperari consolidate intre unitatile de informatii financiare (FIU), care joaca un rol-cheie in identificarea riscurilor de spalare a banilor in fiecare tara.Datorita platformei FIU din UE, care este un grup de experti al Comisiei, cooperarea s-a imbunatatit in mod semnificativ in ultimii ani, insa Comisia a identificat o serie de probleme.Ca urmare a faptului ca statutul, competentele si organizarea unitatilor de informatii financiare sunt diferite, unele FIU nu au acces la informatii relevante (financiare, administrative si privind asigurarea respectarii legii) si nu pot face schimb de astfel de informatii.De asemenea, schimbul de informatii intre FIU este in continuare insuficient si adesea prea lent; in unele cazuri, FIU nu dispun de instrumentele informatice corespunzatoare pentru a importa si a exporta in mod eficient informatiile din/catre FIU.net; iar sfera de actiune limitata a platformei FIU din UE, care nu are competenta de a elabora modele, orientari si standarde obligatorii din punct de vedere juridic.Raportul propune cateva modificari concrete, cum ar fi un nou mecanism de sprijin, care ar imbunatati si mai mult cooperarea dintre unitatile de informatii financiare pe teritoriul UE.Raportul privind interconectarea registrelor centralizate de conturi bancare stabileste o serie de elemente care trebuie luate in considerare pentru o posibila interconectare a registrelor de conturi bancare si a sistemelor de extragere a datelor. Comisia sugereaza ca un astfel de sistem ar putea fi unul descentralizat, cu o platforma comuna la nivelul UE.Pentru a se realiza interconectarea, ar fi necesare masuri legislative, in urma consultarii cu guvernele statelor membre, cu unitatile de informatii financiare, cu autoritatile de asigurare a respectarii legii si cu birourile de recuperare a activelor.