Comisia Europeana indeamna Romania sa aplice normele privind serviciile de plata

Directiva (UE) 2015/2366 modernizeaza cadrul legislativ pentru plati in UE, de exemplu prin introducerea unor cerinte stricte de securitate pentru platile electronice si pentru protectia datelor financiare ale consumatorilor, precum si prin deschiderea pietei platilor din UE catre societatile care ofera servicii de plata.Mai mult, directiva interzice suprataxarea, si anume perceperea de taxe suplimentare pentru platile efectuate cu carduri de credit sau de debit de consum, atat in magazine, cat si online.Pana in prezent, Romania nu a transpus aceasta directiva in legislatia nationala, desi statele membre au convenit sa faca acest lucru pana la 13 ianuarie 2018. Prin urmare, Comisia emite un aviz motivat Romaniei, solicitandu-i sa isi alinieze legislatia la dreptul UE. Daca Romania nu ia masuri in termen de doua luni, cazul poate fi inaintat Curtii de Justitie a UE.