Companiile care-si recunosc vina la Consiliul Concurentei ar putea primi imunitate si in fata Parchetului

"Anul acesta prioritatea legislativa este transpunerea unei noi directive adoptate la inceputul acestui an, care nu schimba pe fond nimic in legatura cu legislatia de concurenta, insa ce incearca aceasta directiva este sa armonizeze procedurile intre statele membre, sa putem colabora mai usor. Totodata, mecanismele de concurenta sa fie mai clare, la fel si obiectivele la numire si mai ales la schimbarea din functiile de conducere", a spus Chiritoiu.El a sustinut ca o modificare esentiala se refera la faptul ca, odata ce primeste imunitate la amenda Consiliului Concurentei, o companie poate fi exonerata si de raspunderea penala."Nu ma astept la schimbari mari, intrucat legislatia romana este deja destul de bine armonizata cu aceasta directiva. Unde vad o schimbare este legatura dintre clementa si imunitate. Directiva spune ca acolo unde compania apeleaza la clementa si primeste imunitate la amenda, sa primeasca imunitate si in fata Parchetului. Ma astept ca acest lucru sa genereze discutii interesante cu Parchetul", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, 40% dintru companiile sanctionate anul trecut si-au recunoscut vina, iar patru companii au apelat la politica de clementa, care inseamna recunoasterea incalcarii legislatiei inainte de a fi demarata investigatia sau in stadiul incipient al acesteia si care sa ofere dovezi prin care Consiliul Concurentei sa fundamenteze cazul."De ce nu avem mai multe cazuri de recunoastere sau clementa? Poate deoarece companiile se cred nevinovate si atunci merg in instanta. Dar si poate pentru ca avocatii sunt retinuti de frica unei sanctiuni penale. Poate reusim sa dam incredere in oameni ca, daca ai clementa in fata Consiliului Concurentei, acest lucru te acopera si pe partea de Parchet", a adaugat oficialul Concurentei.