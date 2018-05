Cum poti prelua controlul asupra datelor tale personale cu ajutorul noilor reguli UE

Incepand de acum, beneficiezi de mai multa siguranta in ce ceea ce se intampla cu datele pe care le oferi atunci cand faci cumparaturi, platesti impozite, trimiti declaratii fiscale online sau intri in conturile de pe retelele sociale.Asta datorita faptului ca GDPR iti ofera drepturi esentiale care te ajuta sa controlezi modul in care organizatiile iti folosesc datele personale, precum si garantia ca aceste organizatii dispun de noi proceduri care sa protejeze aceste date.Regulile mai stricte privind scurgerile de date presupun si faptul ca trebuie sa fii informat daca acele scurgeri reprezinta un risc pentru drepturile si libertatile tale.Noile reguli se aplica in toate statele membre UE, indiferent de locul in care sunt procesate datele sau unde isi are sediul o organizatie.Ele se aplica si companiilor din afara UE care se adreseaza unor clienti din interiorul Uniunii. Indiferent daca alegi produse locale sau vrei sa cumperi ceva din strainatate, beneficiezi de aceleasi drepturi si de aceeasi protectie."Incepand de azi Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) ofera persoanelor din UE un mai mare control asupra datelor personale", a declarat comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen Vera Jourova."Noile reglementari ofera garantia ca informatiile personale sunt mai bine protejate - indiferent unde sunt trimise, procesate sau depozitate - chiar si atunci cand acest lucru se intampla in afara UE."Chiar daca GDPR stabileste drepturi specifice pentru persoanele fizice, depinde de fiecare in parte daca le va folosi sau nu. Daca esti de parere ca ti-au fost incalcate drepturile in materie de protectie a datelor personale, poti contacta organizatia care detine aceste date.Aceasta trebuie sa raspunda cererii formulate fara intarziere si gratuit. De asemenea, ai dreptul de a formula o plangere catre Autoritatea de Protectie a Datelor din propria tara sau sa mergi in instanta.GDPR inlocuieste directiva de protectie a datelor din 1995, care a fost elaborata cu mult inainte ca internetul sau informatica dematerializata (cloud computing) sa vina cu noi modalitati de procesare a datelor personale. Avand in vedere ca modul in care partajam si folosim datele s-a schimbat substantial de atunci, era nevoie ca normele UE de protectie a datelor sa se modernizeze.In fiecare zi, peste 250 de milioane de europeni folosesc internetul pentru a interactiona cu familia sau pentru a face cumparaturi, dar in acest proces ofera o multime de date personale, inclusiv nume, adrese personale, date din buletin sau informatii despre starea de sanatate. Acest proces este insotit de numeroase riscuri potentiale, cum ar fi divulgarea neautorizata a unor date personale, furtul de identitate sau abuzuri online.Mai mult de opt din zece romani apreciaza ca nu au un control complet asupra modului in care le sunt utilizate datele personale, iar cinci din zece nu au incredere in afacerile online.Mai mult, patru din zece si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu aplicatiile de mobil care colecteaza date fara acceptul persoanei in cauza, iar sase din zece se arata ingrijorati de modul in care folosesc companiile datele oferite.Tendintele inregistrate in Romania sunt, de altfel, in linie cu media europeana, in marea majoritate a domeniilor analizate.Protectia datelor personale nu este doar o preocupare majora a europenilor, este, de asemenea, un drept fundamental, ce trebuie garantat. Noul Regulament general privind protectia datelor raspunde acestei nevoi.