Noi norme europene de siguranta pentru medicamentele eliberate pe baza de reteta, din 9 februarie

De acum inainte, industria medicamentelor va trebui sa aplice un cod de bare 2-D si un dispozitiv de protectie impotriva modificarilor ilicite pe cutia medicamentelor eliberate pe baza de reteta. Farmaciile, inclusiv farmaciile online, si spitalele vor trebui sa verifice autenticitatea medicamentelor inainte de a le elibera pacientilor. Acesta este ultimul pas in transpunerea Directivei privind medicamentele falsificate, adoptata in 2011, care vizeaza garantarea sigurantei si a calitatii medicamentelor vandute in UE."Orice farmacie sau spital din UE va trebui sa dispuna de un sistem care sa faciliteze si sa eficientizeze detectarea medicamentelor falsificate. Cu toate ca va trebui sa depunem mai multe eforturi, dupa lansarea sistemului, pentru a ne asigura ca noul sistem functioneaza corespunzator in intreaga UE, sunt optimist ca oferim cetatenilor inca o masura de siguranta pentru a-i proteja de pericolele asociate cu medicamentele neautorizate, ineficiente sau periculoase", a declarat comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis.Medicamentele produse inainte datei de 9 februarie 2019 fara elemente de siguranta pot, de asemenea, sa ramana pe piata pana la data lor de expirare. Noul sistem de verificare de la un capat la altul va obliga insa persoanele autorizate (in special farmacistii si spitalele) sa verifice, pe tot parcursul lantului de aprovizionare, autenticitatea produselor. El va permite statelor membre sa asigure o mai buna trasabilitate a medicamentelor individuale, in special in cazul in care exista vreo preocupare legata de unul dintre acestea.