Romania "lupta pentru libertate" si vrea ca UE sa relaxeze normele privind distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase

"Cele doua state ex-comuniste, care sunt criticate de Bruxelles pentru ca submineaza statul de drept, descriu dreptul de a distila bauturi spirtoase pe baza de fructe drept o lupta pentru libertate", transmite Reuters.La initiativa Romaniei, tara care in prezent detine presedintia Consiliului UE, acest subiect va fi discutat la reuniunea ministrilor europeni de Finante, care va avea loc vineri, inaintea alegerilor europarlamentare de saptamana viitoare.Normele UE interzic in prezent distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase, chiar daca proprietarii de livezi care isi duc fructele la distilerii pentru a fi transformate in bauturi pot sa duca acasa o parte din bautura pentru folosul personal, platind jumatate din acciza obisnuita.Romania, renumita pentru tuica sa de prune, vrea sa ridice embargoul referitor la distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase si sa ofere statelor membre optiunea de a elimina complet acciza pentru bauturile spirtoase produse in folosul personal al cultivatorilor de fructe.In acest demers, Romania este sprijinita de Ungaria, tara al carei premier, Viktor Orban, a modificat legislatia pentru a permite distilarea la domiciliu a bauturilor spirtoase in 2010 dar ulterior a fost nevoit sa dea inapoi, in urma deciziei Curtii de Justitie a UE, care in 2014 a declarat ilegala modificarea legislatiei. Ungaria este renumita pentru palinka produsa din caise, prune, cirese, mere sau pere.Cultivatorilor de fructe din Ungaria si Romania li se permite deja sa produca o cantitate mai mare de bauturi spirtoase decat in alte state UE (de pana la 50 de litri anual pentru fiecare cultivator) pentru folos personal, cantitate care este taxata la un nivel mai mic.Modificarea legislatiei UE sugerata de Romania ar permite celor doua tari sa perceapa o acciza zero in loc de una redusa. In plus, cantitatea de bauturi spirtoase pentru folosul personal ar urma sa fie majorata la 100 de litri pe an pentru fiecare cultivator in Romania si Ungaria si la 50 de litri pentru restul tarilor din UE.De asemenea, reforma ar legaliza distileriile la domiciliu, o modificare ce ar fi salutata si de alte state, precum Austria, sustin oficialii din cele doua state. Berea si vinul produs acasa sunt deja legale si scutite de taxe in blocul comunitar.Un oficial roman a declarat pentru Reuters ca pragul mai mare este destinat sa permita gospodariilor din zona rurala sa isi produca propriile lor bauturi spirtoase in conformitate cu metodele traditionale.Cu toate acestea, documentele UE consultate de Reuters arata ca propunerea Romaniei si Ungariei, care are nevoie de sprijinul tuturor statelor membre pentru a fi aprobata, se loveste de opozitia Germaniei, Italiei, Suediei si Bulgariei. Autoritatile de la Sofia se tem ca reforma va permite ca bauturile spirtoase ieftine din Romania sa fie vandute peste granita si sa afecteze productia locala de bauturi, a declarat un oficial bulgar.