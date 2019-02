Soferii care nu au asigurare RCA ar putea fi identificati in trafic prin camerele care urmaresc plata rovinietei

"Este o idee pe care am preluat-o, nu imi apartine, nu am drepturi de autor. Am preluat-o si este o idee interesanta pe care ar trebui sa o discutam cu CNAIR, pentru a incerca sa vedem in ce masura exista posibilitatea si tehnica si de realizat tehnic, astfel incat, odata cu citirea numerelor masinilor si identificarea lipsei rovinietei, sa se faca o matchuire cu bazele de date, astfel incat sa se identifice si masinile neasigurate prin asigurarea obligatorie RCA", a spus Cristian Rosu.Prezent la eveniment, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat ca din punct de vedere tehnic se poate realiza un astfel de proiect, insa exista multe "sensibilitati" in zona supravegherii si trebuie incheiat un protocol cu asiguratorii."Din punct de vedere tehnic, se poate. As vrea insa sa intelegeti un context: in jurul camerei exista trei actori importanti. Este CNAIR-ul, care urmareste daca s-a platit sau nu s-a platit tariful de rovinieta sau peajul la Fetesti, exista Politia, care are baza de date, si exista conexiunea realizata prin STS", a precizat Neaga.Valoarea totala a primelor brute subscrise in primele 9 luni din 2018 de cele 29 de societati de asigurare active a fost de 7,47 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 2% fata de aceeasi perioada a anului 2017. Asigurarile de raspundere civila auto (RCA), cu un volum de prime brute subscrise de 2,69 miliarde lei, au continuat sa detina ponderea principala - 46% - in totalul de prime brute subscrise pentru asigurarile generale. Insa, in cazul acestor asigurari, s-a inregistrat o scadere a volumului de prime brute subscrise cu 6% fata de primele 9 luni ale anului precedent, dar numarul contractelor de asigurare incheiate a crescut (6.093.155 fata de 5.643.732) .