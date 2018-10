Tot ce trebuie sa stii despre infiintarea unei societati de tip SRL

Antreprenorii care doresc mai multe informatii despre pasii principali pentru infiintarea unui SRL, dar si cei care au nevoie de asistenta in timpul acestui proces, pot apela la o firma de avocatura specializata in infiintarea de companii Mai jos va prezentam principalii pasi pentru infiintarea unui SRL:Un SRL va avea un obiect principal de activitate insa poate avea mai multe obiecte secundare. Atunci cand le alegeti pe acestea este de preferat sa selectati cat mai multe pentru a nu fi nevoiti sa reveniti ulterior pentru a adauga un obiect secundar.Numele firmei se poate rezerva la Oficiul Registrului Comertului si este recomandat sa pregatiti cel putin trei variante de nume deoarece inregistrarea se face la nivel national.Sediul social al companiei este stabilit prin intermediul unui contract de inchiriere sau a unui contract de comodat intre firma si proprietar. In cazul in care sediul social se afla intr-un bloc, va fi nevoie si de semnaturile vecinilor si a Presedintelui Asociatiei de Proprietari.Actul Constitutiv include detalii cu privire la domeniul de activitate si scopul companiei, numarul de asociati si datele de indentificare ale Administratorului, denumirea firmei, punctul de lucru si sediul social, precum si detalii privind capitalul. Pentru a pregati in mod corespunzator acest act, puteti cere ajutorul unor avocati specializati in infiintarea de firme.Asociatii trebuie sa depuna capitalul social la banca la care doresc sa deschida contul curent pentru companie. Dovada depunerii va fi inclusa in dosarul de infiintare a companiei.Dosarul de inregistrare a companiei la Registrul Comertului include Actul Constitutiv, specimene de semnatura, declaratii pe proprie raspundere, copii ale documentelor de identitate ale asociatului/asociatilor si administratorului.Actele ce pot fi ridicate de la Registru dupa finalizarea procedurii de inregistrare a SRL-ului sunt: Certificatul de Inregistrare, Hotararea Tribunalului Judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului si Certificatul Constatator.