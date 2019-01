Pregatirea pentru apostila - Ce inseamna si cum se face apostila

Ce inseamna apostila

Cum se elibereaza apostila

Pentru ce documente ai nevoie de apostila

Acte de stare civila;

Acte care fac dovada schimbarii numelui;

Acte de studiu;

Acte care dovedesc calificarea intr-o meserie;

Certificate privind domiciliul sau cetatenia;

Certificate de cazier;

Certificat de botez si cununie;

Certificarea pentru evitarea dublei impuneri;

Certificat care confirma exactitatea sau realitatea unui fapt;

Acte referitoare la raporturile de serviciu sau de munca;

Acte cu caracter medical;

Acte care fac dovada competentei familiei.

Pentru ce documente nu ai nevoie de apostila?

Cerere prin care se solicita eliberarea apostilei;

Actul prin care se solicita eliberarea apostilei, in original;

Dovada achitarii taxelor de eliberare a apostilei.

Actul prin care este solicitata eliberarea apostilei impreuna cu celelalte documente necesare;

Documentele trebuie transmise printr-un serviciu de curierat rapid - cu confirmare de primire.

Este o procedura impusa de legislatia unor state pentru a recunoaste documentele eliberate in strainatate. Ce trebuie sa stii despre apostila, cum se face si care sunt documentele de care ai nevoie?Certificatul eliberat de catre autoritatile competente, care fac parte dintr-un stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru diferite acte oficiale intocmite in tara respectiva si care urmeaza sa fie prezentate pe un alt teritoriu al unui alt stat semnatar al Conventiei poarta denumirea de apostila.Eliberarea apostilei este necesara pentru autentificarea originii unui act oficial, dar si pentru a prevenii folosirea actelor false in vederea producerii de efecte juridice.Eliberarea apostilei atat pentru actele oficiale administrative care au fost emise de autoritatile administratiei publice locale sau centrale, dar si pentru actele emise de alte organe de autoritate administrativa din Romania care organizeaza activitati de interes public cu competente stricte stabilite prin lege, se desfasoara doar prin intermediul biroului apostila care este organizat in cadrul institutiilor prefectului.Apostila este eliberata din judetul in care se afla titularul actului ori sotia/sotul sau o ruda de gradul al II-lea.Nu se elibereaza apostila pentru acte de identitate si pasapoarte, acte care sunt emise de autoritatile romane si care urmeaza sa fie folosite in statele care nu sunt parte la Conventia de la Haga.Pentru a face apostila si pentru eliberarea acesteia, este nevoie sa depui la sediul institutiei prefectului documentele:Solicitantii pot depune documente si prin corespondenta daca sunt indeplinite conditiile: