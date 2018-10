Investitorii straini cer Guvernului sa nu mai modifice legislatia de baza prin ordonante de urgenta

Acestia pleaca de la premisa ca Executivul, prin adoptarea unui numar mare de ordonante de urgenta, isi creeaza siesi, dar si cetatenilor si mediului de afaceri, sentimentul gresit ca economia se afla in fata unor probleme insurmontabile si ca in orice clipa trebuie adoptat un act normativ cu celeritate exceptionala pentru a indrepta lucrurile.Datele oficiale arata un anumit nivel de stabilitate a indicatorilor macroeconomici care contrazic acest sentiment. Chiar daca exista ingrijorari legitime legate de disponibilitatea fortei de munca, inflatie sau nivelul deficitului, economia Romaniei opereaza deocamdata la parametri normali si trebuie tratata ca atare, spun investitorii straini."De aceea, credem ca, pentru buna functionare a economiei, Guvernul Romaniei nu ar trebui sa continue sa adopte sau sa modifice legislatia fundamentala prin ordonante de urgenta si mai ales fara o consultare reala si structurata cu mediul de afaceri si partile relevante. Faptul ca unele schimbari legislative au fost anuntate la inceputul mandatului, prin programul de guvernare, nu justifica adoptarea lor prin OUG-uri. Simplul anunt al acestora nu constituie o consultare", au aratat responsabilii FIC.Similar, Guvernul nu poate folosi argumentul ca aceste modificari sunt utile mediului de afaceri, pentru ca ele nu indeplinesc doua elemente cheie: transparenta si predictibilitate."Ordonantele de urgenta, ca orice initiativa legislativa, au nevoie de o perioada de consultare, de intelegere a mecanismelor ce trebuie adaptate si de o minima evaluare a efortului pentru implementare. De aceea, conform reglementarilor in vigoare se acorda consultarii publice timpul necesar (intre 10 si 30 de zile), dar si un anumit parcurs institutional de avizare pe care constatam, cu regret, ca Guvernul incearca si din ce in ce mai des reuseste sa il parcurga in 24 - 72 ore", au aratat investitorii.Doar in ultimele 12 luni au facut obiectul unor OUG-uri subiecte de o importanta covarsitoare: transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, parteneriatele public-private, salarizarea personalului platit din fonduri publice, rectificarea bugetara, achizitiile publice, absorbtia fondurilor europene, Legea insolventei, Fondul Suveran pentru Investitii si Dezvoltare, Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala etc.FIC considera ca majoritatea masurilor adoptate de Guvern trebuie sa ia forma unor proiecte de lege care mai apoi sa fie dezbatute in Parlamentul Romaniei."Un astfel de proces de legiferare, folosind rolul de drept al Parlamentului, va produce legi mai bine adaptate economiei reale si mai stabile in timp. Aceasta abordare ar oferi mai multe ocazii de consultare a partilor relevante, fie in clipa cand este promovat de Guvern, fie in cadrul dezbaterilor parlamentare", se mai arata in comunicat.FIC invita Guvernul si prim-ministrul la o dezbatere ampla despre calitatea legiferarii in Romania si despre dialogul cu mediul de afaceri, la care Consiliul Investitorilor Straini este pregatit sa contribuie cu profesionalism, considerand ca ar fi in beneficiul Romaniei ca acest dialog sa fie purtat intr-un cadru formal, cu argumente tehnice, in mod transparent, iar rezultatul se va reflecta in calitatea actelor normative adoptate.